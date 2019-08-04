Военная авиация ликвидировала гигантские очаги лесных пожаров в Сибири (ВИДЕО)
Авиация Минобороны за четыре дня ликвидировала пожары на площади 753 тысячи гектаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Как сообщили в оборонном ведомстве, 4 августа самолёты Ил-76 совершили 24 вылета и сбросили на горящие леса 1008 тонн воды.
«Вертолёты Ми-8 армейской авиации совершили 37 вылетов и 130 сливов воды общим объёмом 650 тонн. За сутки потушено 303 тыс. гектаров горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания», — отметили в министерстве.
Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область для организации работ по тушению лесных пожаров на территории региона.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1564929222
Высшие силы передали через слиперов, чтобы все кто не равнодушен, независимо, от вероисповедания через молитвы или простыми обращениями к Высшим силам попросил о помощи в тушении пожаров в Сибири.
Шаманы уже озаботились. Дождь требуют.
Израиль горит. Еврейское правительство запросило международную помощь. Еврейское правительство РФ и Украины уже направило туда пожарных и технику.Очевидно, Медведев перебросит оставшиеся в России Ил-76 и вертолёты Ми-8 на помощь своим соотечественникам.
https://www.youtube.com/watch?v=Dvy_s0ouVGI
Пора евреев в Сибирь переселять.Там места много.
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