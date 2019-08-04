«Вместо мундира СС – костюмчик от Бриони»: Политолог в программе у Скабеевой развеял миф о новом курсе украинской власти

Политолог Николай Стариков в программе у Ольги Скабеевой развеял миф о том, что новая украинская власть держится нового же политического курса. «Поменялась ширма – вместо мундира СС костюмчик от Бриони», — считает эксперт.

Сказанное им в программе «60 минут», которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов, политолог продублировал в своем твиттере. Он выложил отрывок своего спича, в котором рассуждает о том, что Зеленский лишь на словах был оппонентом Петра Порошенко – на самом деле его просто выбрали на роль «веселого президента», дабы создать видимость благополучного, похожего на европейского, лидера.

«В чём суть происходящих на Украине процессов? Всё осталось по-прежнему, поменялась только ширма. Зе вырядился в костюмчик от Бриони вместо полевого мундира СС», — жестко высказался Стариков.

В ходе эфира он также отмечал, что в полном соответствии с поговоркой «Революция съедает своих детей» те, кто лично осуществлял переворот на Украине, оттесняются от власти разными методами. При этом закулисные руководители свержения прежней власти остаются у невидимого руля, уверен политолог.

В чём суть происходящих на Украине процессов? Всё осталось по-прежнему, поменялась только ширма. Зе вырядился в костюмчик от Бриони, вместо полевого мундира СС. Так и сказал в эфире программы «60 минут» на России-1 с @OSkabeeva и @popovrtr. pic.twitter.com/hHaWeurcur — Николай Стариков (@nstarikov) July 31, 2019

Источник: https://nstarikov.ru/club/107324