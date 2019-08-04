Сводки от ополчения Новороссии 04 августа 2019

Сразу оговорюсь, что сам недоволен практикой комендантского часа в городах Донбасса. Это довольно сильно ограничивает повседневную жизнь, особенно более молодым слоям населения.

Ночной Донецк необычайно красив, и полюбоваться его красотой в летнее время, особенно жителям отдалённых районов, можно всего какой-то жалкий час. Остальное время до 23:00 занимает дорога.

Да и вернувшись после работы, если уделять ей по 12 часов, то остаются жалкие крохи времени, чтобы немножко пожить для себя. Или скажем, если проходит какой-нибудь концерт, пусть и местной группы музыкантов, то начало обычно запланировано на 15:00. Дикость.

Однако, как бы мне ни нравилась затея комендантского часа, я понимаю его необходимость. Ведь неудобства нас ожидают всегда и везде. Даже дома. Мириться с ними нужно, но народ всё равно непреклонен и гнёт свою линию, подкрепляя её различными аргументами.

К примеру, пост одной из групп во «ВКонтакте»: «Хотелось бы обсудить тему мифических ДРГ, которых они ловят. Но у нас не „Оплот ТВ“, мы не будем вешать лапшу на уши нашему читателю, а лишь подкрепим статью скрином статистики голосования (прим. где 70% опрошенных против)».

Я тоже не «Оплот ТВ», но если рассудить и вспомнить не такое далёкое прошлое, то комендантский час — не такая уж и плохая затея.

Или вы забыли 2014–15 годы, когда диверсанты практически свободно разъезжали на микроавтобусах по городам, обстреливая мирные улицы из миномётов?

Разумеется, здесь заслуга не только ком. часа, но значительный вклад в решение вопроса внесла именно эта инициатива.

Даже во время комендантского часа диверсанты умудряются минировать объекты инфраструктуры и машины чиновников. Может, вам и не жалко этих толстосумов, но машины взрываются вблизи мирного населения. Практически каждый месяц что-то где-то взрывается от очередной взрывчатки. Надеюсь, хотя бы подорванный памятник Ленину на площади ещё кто-то помнит? А что бы было, если ночью передвижение было бы свободным?

В таком случае акты украинского террора происходили бы с куда более активной частотой.

Ещё пару цитат из Сети: «Народ и так в дерьме живёт, а этим его ещё больше озлобляют», «Всё ясно. Скот должен вовремя стоять в стойле, чтобы хозяева спокойно гуляли».

Многие полагают, что, отменив ком. час, полиция может легко проверять прописку в паспорте и отпускать прохожих гулять дальше. Но для засланного казачка не проблема заказать документ с любой пропиской в СБУ, где просто обратятся в паспортный стол за липовой пропиской в подлинном документе. Достаточно поставить штамп. Даже ДНРовский паспорт легко сделают. Раздобыть оригинал для копирования — не проблема.

Да и где набраться столько полицейских, чтобы проверять такую массу людей? И вообще, как это себе можно представить. Одного и того же человека придётся проверять по несколько раз за вечер.

Кто бы что ни говорил, но комендантский час ещё и снизил преступность. Под окнами алкашня не устраивает свои матерные разборки, краж стало меньше, после 23:00 можно оставлять окно открытым и не слушать горластых гитаристов. Хотя бывает и сейчас, но гораздо реже.

И в заключение. На Украине часто пишут про наши местные «жахiття» (с укр. ужасы), частенько упоминая жуть ком. часа как инструмент подавления пространства и воли народа в пользу правительства. Жуть средневековая.

Но никто из них не думал, что создали такие условия именно вооружённые, мать их, силы Украины. Так чья же всё-таки здесь вина? А, Украина…

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»