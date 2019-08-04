Сводки от ополчения Новороссии 04 августа 2019
- 04:00 Донбасс: Зачем нужен комендантский час.
- 03:00 Ждите ответ: защитники ЛНР пообещали сделать за Зеленского то, на что он оказался неспособен (ВИДЕО).
- 02:30 ЛНР-Украина: диалоги на линии фронта, споры без драк (ВИДЕО).
- Вчера 22:26 В ДНР продолжается разминирование.
Донбасс: Зачем нужен комендантский час
Сразу оговорюсь, что сам недоволен практикой комендантского часа в городах Донбасса. Это довольно сильно ограничивает повседневную жизнь, особенно более молодым слоям населения.
Ночной Донецк необычайно красив, и полюбоваться его красотой в летнее время, особенно жителям отдалённых районов, можно всего какой-то жалкий час. Остальное время до 23:00 занимает дорога.
Да и вернувшись после работы, если уделять ей по 12 часов, то остаются жалкие крохи времени, чтобы немножко пожить для себя. Или скажем, если проходит какой-нибудь концерт, пусть и местной группы музыкантов, то начало обычно запланировано на 15:00. Дикость.
Однако, как бы мне ни нравилась затея комендантского часа, я понимаю его необходимость. Ведь неудобства нас ожидают всегда и везде. Даже дома. Мириться с ними нужно, но народ всё равно непреклонен и гнёт свою линию, подкрепляя её различными аргументами.
К примеру, пост одной из групп во «ВКонтакте»: «Хотелось бы обсудить тему мифических ДРГ, которых они ловят. Но у нас не „Оплот ТВ“, мы не будем вешать лапшу на уши нашему читателю, а лишь подкрепим статью скрином статистики голосования (прим. где 70% опрошенных против)».
Я тоже не «Оплот ТВ», но если рассудить и вспомнить не такое далёкое прошлое, то комендантский час — не такая уж и плохая затея.
Или вы забыли 2014–15 годы, когда диверсанты практически свободно разъезжали на микроавтобусах по городам, обстреливая мирные улицы из миномётов?
Разумеется, здесь заслуга не только ком. часа, но значительный вклад в решение вопроса внесла именно эта инициатива.
Даже во время комендантского часа диверсанты умудряются минировать объекты инфраструктуры и машины чиновников. Может, вам и не жалко этих толстосумов, но машины взрываются вблизи мирного населения. Практически каждый месяц что-то где-то взрывается от очередной взрывчатки. Надеюсь, хотя бы подорванный памятник Ленину на площади ещё кто-то помнит? А что бы было, если ночью передвижение было бы свободным?
В таком случае акты украинского террора происходили бы с куда более активной частотой.
Ещё пару цитат из Сети: «Народ и так в дерьме живёт, а этим его ещё больше озлобляют», «Всё ясно. Скот должен вовремя стоять в стойле, чтобы хозяева спокойно гуляли».
Многие полагают, что, отменив ком. час, полиция может легко проверять прописку в паспорте и отпускать прохожих гулять дальше. Но для засланного казачка не проблема заказать документ с любой пропиской в СБУ, где просто обратятся в паспортный стол за липовой пропиской в подлинном документе. Достаточно поставить штамп. Даже ДНРовский паспорт легко сделают. Раздобыть оригинал для копирования — не проблема.
Да и где набраться столько полицейских, чтобы проверять такую массу людей? И вообще, как это себе можно представить. Одного и того же человека придётся проверять по несколько раз за вечер.
Кто бы что ни говорил, но комендантский час ещё и снизил преступность. Под окнами алкашня не устраивает свои матерные разборки, краж стало меньше, после 23:00 можно оставлять окно открытым и не слушать горластых гитаристов. Хотя бывает и сейчас, но гораздо реже.
И в заключение. На Украине часто пишут про наши местные «жахiття» (с укр. ужасы), частенько упоминая жуть ком. часа как инструмент подавления пространства и воли народа в пользу правительства. Жуть средневековая.
Но никто из них не думал, что создали такие условия именно вооружённые, мать их, силы Украины. Так чья же всё-таки здесь вина? А, Украина…
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Ждите ответ: защитники ЛНР пообещали сделать за Зеленского то, на что он оказался неспособен (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой и имеет тенденцию к обострению. Враг вновь доказал, что обещания военно-политического руководства Украины не соответствуют их реальными поступками и устремлениями.
Несмотря на неоднократные призывы сохранить хрупкий мир, противник демонстративно и безнаказанно нарушил достигнутые договорённости о перемирии, пять раз за прошедшие сутки обстреляв позиции наших защитников.
На станично-луганском направлении по приказу командира 25 отдельной воздушно-десантной бригады преступника Зенченко обстрелу из противотанкового гранатомёта подвергся район населённого пункта Обозное.
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На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады Войченко противник обстрелял из подствольных гранатомётов и стрелкового оружия населённый пункт Фрунзе.
На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады Майстренко из гранатомётов различных видов был обстрелян район н. п. Калиново.
На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады преступника Гараза из 120-мм миномётов, автоматических гранатомётов и стрелкового оружия были обстреляны населённые пункты Лозовое и Нижнее Лозовое.
В результате преступных обстрелов населённого пункта Нижнее Лозовое погиб военнослужащий Народной милиции.
В ходе осмотра тела погибшего помимо осколочных ран было установлено наличие пулевого ранения, несовместимого с жизнью, что констатирует целенаправленное убийство нашего товарища от рук снайпера, прикрываемого огнём АГС.
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С начала текущих суток противник совершил ещё два обстрела по населённым пунктам Республики.
На попаснянском направлении боевики 54 бригады ВФУ подвергли обстрелу из подствольных гранатомётов и стрелкового оружия населённый пункт Первомайск.
На дебальцевском направлении с позиций 30 бригады ВФУ из крупнокалиберных пулемётов был обстрелян населённый пункт Логвиново. Своими действиями оккупанты наглядно показали, что достигнутые договорённости выполнению не подлежат.
С начала всеобъемлющего и бессрочного перемирия прошло 14 дней. Наступлению относительного затишья предшествовал массированный артиллерийский удар по жилым кварталам города Первомайск, в результате которого погибла женщина и получили ранение семь мирных жителей, в том числе двое детей.
В первый же день вступления в силу договорённостей о прекращении огня, пытаясь вызвать ответный огонь, вооружённые формирования Украины повторно обстреляли Первомайск.
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Несмотря на возмущение защитников Республики, обороняющих город, их нервы не сдали и нам удалось сохранить хрупкое перемирие, что в очередной раз доказывает — наши воины более организованы и сдержаны в отличие от неуправляемого сброда, именующего себя солдатами и офицерами вооружённых сил Украины!
В период, когда противник был убеждён в неотвратимом наказании за пролитую кровь, до наступления перемирия, трусы из ВСУ не допускали подобной дерзости!
За минувшую неделю международные наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали концентрацию сил противника на линии боевого соприкосновения, и к сожалению, не предпринимали никаких попыток остановить киевских карателей, давая нам понять, что в вопросах безопасности нашей Республики мы можем полагаться только на себя.
Еще раз подчеркиваем нашу готовность и стремление разрешить конфликт мирным путём, но предупреждаем, что подлые выпады провокаторов не останутся безответны!
Мы вынуждены принять адекватные меры по сдерживанию врага. При этом вся ответственность за возможные последствия ложится на украинскую сторону, не способную держать взятые на себя обязательства.
Если Зеленский не способен принудить к миру вышедшую из-под его контроля военную хунту, то это сделаем мы!
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ЛНР-Украина: диалоги на линии фронта, споры без драк (ВИДЕО)
ЛНР-Украина, диалоги на нейтральной территории, спорят, но с кулаками не бросаются, Донбасс — это фактор — об этом в репортаже военного корреспондента Александра Сладкова.
Совместное разминирование идёт, на нейтральной территории. Сапёры Донбасса и Украины работают совместно.
Но. Вот вам диалог между журналистами, зашедшими из Донбасса, для съёмок репортажа о нормализации обстановки, и, неизвестно откуда появившегося мужчины с фотоаппаратом с украинской стороны.
Это, скорее всего, тот самый электорат, в сторону которого Владимир Зеленский вынужден делать реверансы.
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В ДНР продолжается разминирование
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