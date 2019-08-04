Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 августа 2019
- 16:29 Супруга Асада победила рак.
- 16:09 Если враг не уходит, его уничтожают.
- Вчера 18:33 Кровавое перемирие в Северной Хаме.
- Вчера 18:32 В обход американских санкций: Иран поставляет нефть в Китай и другие страны.
Супруга Асада победила рак
Первая леди Сирийской Арабской республики Асма Асад после года непростого лечения победила онкологическое заболевание.
Об этом сообщила пресс-служба президентского дворца.
Супруга Башара Асада поблагодарила каждого сирийца, который ее поддерживал, и пожелала выздоровления всем болеющим, а также мира и процветания Сирии «с божьей помощью».
Как сообщала «Русская Весна», летом 2018 года Асме Асад диагностировали рак молочной железы на ранней стадии. В конце января врачи провели успешную операцию по ее удалению. Она прошла курс химиотерапии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Если враг не уходит, его уничтожают
"Ан-Нусра" официально объявила, что не будет выполнять заключенное на днях перемирие в Северной Хаме.
По заявлению командования группировки "То, что режим не смог добиться военным путем, он не сможет добиться путем переговоров. Мы не уйдет с этой территории".
Согласно заключенным при посредничестве Турции договоренностям, боевики должны были отвести тяжелые вооружения с Эль-Латаминского выступа на 20 километров от линии фронта. Выполнять эти условия согласились только протурецкие группировки.
Сирийцы были совсем не против такого подхода и уже сегодня возобновили артиллерийские и авиаудары по позициям боевиков. Несколько ранее российские военные предупреждали, что у боевиков есть 24 часа, чтобы свалить по-хорошему. Теперь очевидно будет по-плохому и выживут не только лишь все. Пока что это самое короткое "перемирие" из заключенных за последний год.
Передовые позиции САА на 4 августа располагаются в 200-300 метрах от Аль-Арбаина и примерно в 600 метрах от полупустого Закаха, часть которого фактически уничтожена предшествующими бомбардировками.
За ними лежит дорога на Кафр-Зиту и Эль-Латамин. Серьезно облегчить продвижение к Хан-Шейхуну могло бы взятие холма Таль-Сахар, но он пока выглядит достаточно крепким орешком.
В конечном итоге, все сводится к физическому уничтожению личного состава "Хайят Тахрир-аш-Шам" и связанных с ней группировок.
PS. И да, официально сообщено, что Асма Асад справилась с раком и выписалась из больницы, где она длительное время проходила лечение.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Кровавое перемирие в Северной Хаме
Большой документальный сюжет военкоров Anna-News о последних боях в Северной Хаме и местных "перемириях".
Убитые боевики.
Подрыв смертника.
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В обход американских санкций: Иран поставляет нефть в Китай и другие страны
Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета New York Times со ссылкой на сервисы отслеживания судов и спутниковые изображения.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть до этой даты Штаты не вводили против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения.
Газета отследила движение более 70 иранских танкеров со 2 мая, когда санкции США полностью вступили в силу и госдепартамент заявил, что любые покупки иранской нефти, начиная с этой даты, будут наказываться санкциями. Оказалось, что 12 из этих танкеров перевозили и доставляли нефть в страны Азии и Средиземноморья: шесть из них выгружали груз в портах Китая, остальные перевозили нефть через Суэцкий канал, возможно, в Сирию или Турцию. При этом ранее было известно лишь о нескольких из этих танкеров. Отмечается, что все страны, куда доставлялась нефть, брали на себя риск попасть под санкции США.
По данным газеты, продолжающиеся поставки иранской нефти доказывают, что администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с трудностями, пытаясь сократить ее экспорт до нуля.
«Не стоит угрожать, если не можешь осуществить эти угрозы», — цитирует издание бывшего чиновника из Белого дома и госдепартамента Ричарда Нефью.
Вместе с тем, газета отмечает, что покупка и перевозка иранской нефти или сопутствующих продуктов не являются незаконными с точки зрения других стран, так как санкции, принятые администрацией Трампа, являются односторонними.
Госсекретарь США Майк Помпео 22 июля сообщил, что Вашингтон ввел санкции против компании из КНР за покупку иранской нефти. Согласно данным минфина США, который отвечает за реализацию санкций, ограничительные меры введены в отношении компании Zhuhai Zhenrong Company и ее гендиректора. При этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на эти сообщения заявила, что сотрудничество Китая с Ираном, в том числе в энергетической сфере, является абсолютно законным.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su