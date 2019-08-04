Россия добилась стабильности в макроэкономике

За счёт благополучия своих граждан

Согласно макроэкономическим показателям в 2019 году российская экономика демонстрирует завидную стабильность. При этом на протяжении последних 5 лет потребительские ожидания россиян неуклонно падают. Эксперты связывают это с тем, что наполнение бюджета, Фонда национального благосостояния, а также сокращение внешнего долга происходит на фоне ускоряющейся инфляции, росте налогов и стремительного обнищания населения.

Согласно официальным данным:

внешний долг России сокращается;

бюджет исполняется с профицитом;

Фонд национального благосостояния успешно наполняется;

курс рубля сохраняет устойчивость.

Однако, пессимизм россиян растёт. Граждане негативно оценивают своё материальное положение и не ожидают улучшений в ближайшее время. Благоприятными для крупных покупок (недвижимость, автомобиль) условия считают меньше 1% россиян. 90% населения демонстрируют умеренно негативные настроения. Люди со страхом ждут нового витка цен и не надеются на повышение своих доходов. По информации ВШЭ с 2018 года доля оптимистично настроенных россиян снизилась с 14% до 8%

По мнению экономистов, причинами такого серьёзного спада являются

1. Равнодушное отношение властей к финансовому благополучию народа. Макроэкономические успехи России стал возможны за счёт мер, который привели к снижению доходов граждан. Пенсионная реформа, повышение НДС%, рост налога на дивиденды, имущество, транспорт и землю не позволяют людям расслабиться. С 2021 года ожидается отмена специального налогового режима для предпринимателей. ФНС постоянно ужесточает контроль уплаты налогов, что в итоге сказывается на рядовых работниках в малом и среднем бизнесе.

2. Негативную роль играет и рекордная закредитованность россиян. Кредиты имеют 40% граждан, а это две трети экономически активного населения. При этом, у трети из них выплата займа отнимает более 60% ежемесячного дохода. В кредит покупают не только товары длительного пользования, но и обычные бытовые блага. Часто людям не хватает денег даже на лечение или покрытие текущих расходов. Поэтому они всё чаще загоняют себя в долговую яму.

Индекс потребительской уверенности – важный макроэкономический показатель. Эксперты призывают правительство уделять ему больше внимания. Власти должны заботиться о благополучии народа, тогда «финансовая подушка безопасности» на случай экономического или социального взрыва может и не пригодиться.

Источник: http://www.1rre.ru/291558-rossiya-dobilas-stabilnosti-v-makroekonomike-za-schyot-blagopoluchiya-svoix-grazhdan.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com