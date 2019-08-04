“Охотник” на детей
19:02. 4 августа 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Москве задержан некий Владислав Синица ака "Макс Стеклов", который публично призывал к расправе над детьми полицейских, участвовавших в задержании протестующих у Московской мэрии.
Любитель детского снафф-видео.
Есть мнение, что получит по полной.
PS. Для любителей шуткануть задача со звездочкой – попробуйте пошутить на тему без упоминания превращения синицы в петуха. -)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5183600.html