“Охотник” на детей

В Москве задержан некий Владислав Синица ака "Макс Стеклов", который публично призывал к расправе над детьми полицейских, участвовавших в задержании протестующих у Московской мэрии.Любитель детского снафф-видео.Есть мнение, что получит по полной.PS. Для любителей шуткануть задача со звездочкой – попробуйте пошутить на тему без упоминания превращения синицы в петуха. -)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5183600.html