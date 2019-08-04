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“Охотник” на детей

19:02. 4 августа 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:


В Москве задержан некий Владислав Синица ака "Макс Стеклов", который публично призывал к расправе над детьми полицейских, участвовавших в задержании протестующих у Московской мэрии.




Любитель детского снафф-видео.







Есть мнение, что получит по полной.

PS. Для любителей шуткануть задача со звездочкой – попробуйте пошутить на тему без упоминания превращения синицы в петуха. -)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5183600.html

Метки: идиоты, криминал, Москва, полиция, юмор

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