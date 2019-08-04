Новости Украины и Новороссии 04 августа 2019
- 09:31 Половина украинцев окажется за рубежом, — Климкин.
- 09:25 Украина. Тарифы на ЖКУ “Резко взлетят”.
- 06:00 Сколько на Донбассе русских и украинцев.
- 04:30 Это рабство: теперь олигархи будут управлять Украиной дистанционно (ВИДЕО).
- Вчера 23:51 Лучшая роль казака второго плана.
- Вчера 23:30 Украинские каратели заставили мэра извиниться за слова о войне на Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 22:58 У Зеленского назвали кандидатуры на ключевые посты в Раде.
Половина украинцев окажется за рубежом, — Климкин
На встрече с боевиками «АТО» министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет добрая половина украинцев окажется за рубежом.
«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина — там», — цитирует его украинское издание «Обозреватель».
Он также отметил, что «очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения».
«Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — добавил Климкин.
В этом же интервью он высказался и по вопросу Донбасса.
«России не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос. Поэтому нужна федерализация, и Россия будет это контролировать вместе с Европой. Это значит, что Россия будет здесь командовать, а Европа скажет „ну ок“. Перевожу вам русский официальный язык на украинский», — сказал он.
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Украина. Тарифы на ЖКУ “Резко взлетят”
Тарифы на газ могут снова взлететь в цене. Так, до конца года газ может подорожать на 15%, а в следующем, 2020 году, прибавит к цене еще 20%. Такой нерадостный прогноз озвучил Минэкономразвития.
Сообщается, что в следующие два года стоимость газа для населения вырастет на 14% и на 10%.
На 20% до конца этого года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие три года тарифы будут увеличиваться на 10-15%. Электроэнергия станет дороже в этом году на 15%. Еще за два года придаст 18,9 и 20% соответственно. С 2022 года прогнозируют подорожание электроэнергии на 7%, пишет “Политека“.
При этом согласно правилась предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг в Украине, которые сейчас действуют, получается, что тарифы растут, а количество льготников падает. Предыдущие отопительные сезоны помощь получали около 65 миллионов домохозяйств. В этом году их количество сократилось до 3,3 миллиона.
С 1 мая 2018 года также были изменены правила оформления субсидий и в результате этого часть домохозяйств лишилась льготы.
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Сколько на Донбассе русских и украинцев
События на Украине, произошедшие в 2014 году, имели одну особенность — люди, называющие себя этническими украинцами, голосовали за выход своих регионов из состава Украины, а также брали оружие в руки и сражались против армии Украины.
Данная двойственность поведения является прямым следствием украинизации, то есть политики насильственной трансформации русских и малороссов в украинцев, проводимой как большевиками в 1920-1930-х годах, так и властями Украины, получившей независимость в 1991 году. В настоящее время под понятием украинца скрыты четыре разных этноса: русские, малороссы (они же украинцы-малороссы), западные украинцы или галичане (они же украинцы-галичане) и русины (они же закарпатские русины).
Этнические украинцы не должны голосовать за государственную независимость своего региона или за воссоединение с Россией, подтверждая свой исторический выбор с оружием в руках, — такое поведение свойственно исключительно этническим русским.
Если человек говорит на русском или суржике, искренне считает себя украинцем, но желает вхождения своего региона в состав России, то этот человек в реальности является русским.
И Крым, и Донецк, и Луганск стремились войти в состав России, только Крыму это удалось сделать в 2014 году, а Донецкая и Луганская области смогли только лишь провозгласить и организовать независимые от Украины ДНР и ЛНР.
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1. Донецкая область.
По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в Донецкой области проживало 4,8 млн чел., из которых 1,8 млн чел. назвали себя русскими, 2,7 млн чел. назвали себя украинцами, а также жили 78 тыс. греков, 45 тыс. белорусов, 19 тыс. татар, 15 тыс. армян и небольшие группы представителей других этносов.
11.05.2014 произошел референдум о создании независимого государства Донецкая Народная Республика (ДНР). На этом референдуме «за» проголосовало 89,7% населения, то есть в мае 2014 года этнических русских в Донецкой области проживало 4,8×0,9≈4,3 млн чел.
Этническая интерпретация данных цифр такова: 4,3-1,8=2,5 млн чел., проживавших в Донецкой области в 2001–2014 годах, назвали себя этническими украинцами во время переписи, но повели себя как этнические русские во время референдума о независимости. Из этого факта следует, что фактически этнических украинцев в Донецкой области на момент референдума проживало 2,7-2,5=0,2 млн чел.
2. Луганская область.
По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в Луганской области проживало 2,5 млн чел., из которых примерно 1,5 млн чел. назвали себя русскими, 1,0 млн чел. назвали себя украинцами, а также жили 21 тыс. белорусов, 9 тыс. татар и небольшие группы представителей других этносов.
11.05.2014 произошел референдум о создании независимого государства Луганская Народная Республика (ЛНР). На этом референдуме «за» проголосовало 96,2% населения, то есть в мае 2014 года этнических русских в Луганской области проживало 2,5×0,96≈2,4 млн чел.
Этническая интерпретация данных цифр такова: 2,4-1,0=1,4 млн чел., проживавших в Донецкой области в 2001–2014 годах, назвали себя этническими украинцами во время переписи, но повели себя как этнические русские во время референдума о независимости. Из этого факта следует, что фактически этнических украинцев в Луганской области на момент референдума проживало 1,5-1,4=0,1 млн чел.
3. Таким образом, всего на территориях ДНР и ЛНР в 2014 году проживало 4,3+2,4=6,7 млн этнических русских.
Таблица «Русские и украинцы Донбасса в 2001–2014 годах»
|
№
|
Параметр
|
Донецк
|
Луганск
|
1
|
Наименование региона в 2001 году
|
Донецкая область
|
Луганская область
|
2
|
Численность всего населения в регионе по Всеукраинской переписи 2001 года, млн чел.
|
4,8
|
2,5
|
3
|
Численность русских в регионе по Всеукраинской переписи 2001 года, млн чел.
|
1,8
|
1,0
|
4
|
Численность украинцев в регионе по Всеукраинской переписи 2001 года, млн чел.
|
2,7
|
1,5
|
5
|
Наименование региона весной 2014 года
|
Донецкая Народная Республика
|
Луганская Народная Республика
|
6
|
Численность всего населения в регионе в 2014 году, млн чел.
|
Примерно 4,8
|
Примерно 2,5
|
7
|
Реальная численность русских в регионе, млн чел.
|
4,3
|
2,4
|
8
|
Реальная численность украинцев в регионе, тыс. чел.
|
200
|
100
|
9
|
Процентное соотношение русских и украинцев в реальности
|
Русские ≈ 90%
Украинцы ≈ 4%
|
Русские ≈ 96%
Украинцы ≈ 4%
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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
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Это рабство: теперь олигархи будут управлять Украиной дистанционно (ВИДЕО)
В одной сказке про вредную старуху говорилось о том, что желания имеют свойство сбываться. Принесет ли радость украинцам то, что олигархов в украинском парламенте больше не будет?
Вот, что по этому поводу заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан. По его мнению, от того, что олигархат ушел из парламента, вовсе не значит, что его влияние теперь уменьшилось.
«Как-то эти ребята будут голосовать. И это еще хуже, чем то, что мы видели: один олигарх, второй, третий…» — поделился мнением украинский эксперт.
Балабан считает, что существенно ничего не изменилось: мы не видим олигархат в Раде, но он голосует за ее пределами с помощью диджитализационных устройств. Таким образом мнение масс теряет всякий смысл. Ведь принимать решения и законопроекты в новой Раде можно и вне фракций.
«У нас частично будет введено политическое рабство. То есть, мнение массы не будет интересовать никого», — отметил Балабан.
Люди из «команды Зе» даже не знакомы между собой. Структура правящей партии такова, что состоит из нескольких отдельных групп, имеющих свою собственную позицию и мнение. И у каждой из них есть свой собственник. По словам Балабана, это значит, что если какой-то «дядя» вложил деньги, то «ты ему должен отработать».
«Диктатура — это когда принуждают, а политическое рабство — это когда ты раб. Диктатуры не будет», — подытожил украинский политолог.
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Лучшая роль казака второго плана
Ненастоящий казак Гаврилюк
Лучшая роль второго плана времен "революции гидности"
А с чем или с кем у вас ассоциируется Майдан, начатый группой активно настроенных граждан в Киеве в 2013 году и приведший к смене власти на Украине отнюдь не конституционным путем?
Вопрос сложный, потому что Майдан у каждого, кто наблюдал за данным действом, это целый ряд как событий, так и поступков, совершенных определенными людьми. Для меня Майдан, прежде все, это безоружные бойцы «Беркута», беспрерывно атакуемые протестующими, но при этом не размыкающие своих рядов. Для кого-то Майдан ассоциируется с непонятно кем расстрелянной «Небесной сотней». Кто-то помнит Майдан как непрерывную череду выступлений и призывов, звучащих из уст политиков разной формации. Побег Януковича – это тоже один из символов Майдана. Даже выступления Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы», который пел свои песни для тех, кто бросил вызов действующей власти, – это тоже один из символов Майдана.
Но казак Гаврилюк, раздетый бойцами «Беркута» догола, и как-то несуразно махающий топориком, это бесспорный символ Майдана. Многие в тот момент увидели в этом человеке некую идеальную матрицу украинского патриота, глуповатого, простоватого, третируемого действующей властью и унижаемого силовиками, но при этом готового бороться за свои идеалы и убеждения.
Фотографии обнаженного казака 4-й сотни «Самообороны Майдана» Михаила Гаврилюка облетели все мировые СМИ и фактически решили его судьбу на много лет вперед. Малограмотный фермер с образованием в девять классов буквально взлетел на политический бомонд, в одночасье став депутатом Верховной рады Украины. Взлетел, чтобы потом исчезнуть в тени своих более харизматичных коллег. Нет, Гаврилюк пытался что-то делать, собирал какие-то гуманитарные грузы, вступил в батальон патрульной службы милиции особого назначения «Золотые ворота» и даже заявлял о намерении создать Казацкий батальон добровольцев Национальной гвардии. Но, даже восседая в кресле депутата Верховной рады, Гаврилюк оставался все тем же фермером, коим он и являлся до приезда в Киев.
Однако сегодня, даже не смотря на то, что «казак Гаврилюк» является одним из общепринятых символов Майдана, над данным персонажем сгущаются тучи, так как определенная часть украинского социума заподозрила «патриота» в том, что он, по сути своей, является совсем не тем человеком, за которого себя выдает. Нет, он все тот же Михаил Гаврилюк, который тряс мудями на Майдане, комично махая маленьким гуцульским топориком, но вот в его патриотизме у многих возникли сомнения. В общем, украинские журналисты начали внимательно присматриваться к данному персонажу, выясняя довольно интересные факты из его отнюдь не героической биографии.
Известный казак Гаврилюк оказался не кем иным, как профессиональным актером, а не патриотом, как думали большинство украинцев. За последние пять лет он превратился из обычного строителя-заробитчанина в богатого человека. Именно к такому выводу пришли украинские журналисты, узнав о том, что за спиной у Гаврилюка не только 9 классов общеобразовательной школы, но и профессиональные курсы актерского мастерства. В общем, стало понятно, что на Майдан Гаврилюк приехал уже в образе, пытаясь получить своего Оскара за лучшую роль второго плана. Получилось.
Коварным журналистам-разоблачителям, заметьте, не российским, а именно украинским, стало известно, что «герой Майдана» развелся с первой женой и женился второй раз на молодой девушке. Также он приобрел недвижимость и недешевые автомобили. В частности, он купил 3 квартиры в Киеве, два Мерседеса и один китайский внедорожник. Затем появилась информация, что Гаврилюк строит дом в Киевской области. И именно в этот момент над Украиной повис протяжный вой «А Гаврилюк-то – казак не настоящий!». Нашлись даже те, кто заявил о том, что данный «подонок» пять лет глумился над ридной Украиной, выдавая себя за патриота и набивая карманы за счет бюджета страны. Прозвучали даже призывы убрать изображение обнаженного и «истерзанного» бойцами «Беркута» казака Гаврилюка с мемориала в Борисполе, посвящённого «подвигу» «Небесной сотни».
Стоп, стоп! А в чем, собственно, проблема? А чем Гаврилюк отличается от тех, других, кто так же на волне всеобщего помешательства пришел в 2014 году к власти, обещая народу золотые горы и светлое будущее? А Порошенко, Кличко, Тимошенко, Парубий, Аваков, Турчинов, Яценюк – они что, настоящие патриоты Украины? Или быть может они, так же как и Гаврилюк, поймав волну, пользовались сложившейся ситуацией, повышая уровень своего благосостояния, при этом, время от времени, в меру своих возможностей, демонстрируя бурную деятельность и крича о патриотизме?
Нет, несомненно, было глупо ждать чего-то от Гаврилюка и ему подобных, которые пришли к власти исключительно при удачном стечении обстоятельств, банально оказавшись в нужное время в нужном месте. По факту, характеризуя события 2014 года, можно с уверенностью говорить о том, что произошла банальная смена элит, и один политический клан, преступный, сменил другой политический клан, не менее преступный. А ненастоящие патриоты Украины вроде Гаврилюка, с навыками актерского мастерства, были нужны новой власти исключительно для того, чтобы убедить основную часть населения Украины в том, что в стране произошла по-настоящему народная революция.
Ненастоящий казак Гаврилюк со своим гуцульским топориком, ненастоящие патриоты Яценюк, Турчинов и Порошенко, а чему тут удивляться, если и по факту, сам Майдан был ненастоящим, совсем не тем, за что его выдавали? Жаль только, что эти оборотни, войдя в роль, развязали самую настоящую войну, в которой ежедневно гибнут настоящие люди – жители республик Донбасс, не пожелавшие принимать участие в этой дешевой постановке.
Алексей Зотьев
http://asd.news/articles/persony/nenastoyashchiy-kazak-gavrilyuk/ – цинк
Мне тут вспомнилось, что в период евромайдана, когда состоялось "зверяче побиття казака Гаврилюка", над которым люди тогда иронизировали, по блогу бегали забавные персонажи с криками "Вы не уважаете его порыв к свободе!", "Вам не понять, таких как Гаврилюк" и все такое прочее. Где они сейчас? Как у них с тех пор сложились дела?
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Украинские каратели заставили мэра извиниться за слова о войне на Донбассе (ВИДЕО)
Мэр города Корсунь-Шевченковский в Черкасской области Александр Гайдай был вынужден публично извиниться за слова о братоубийственной войне, сказанные во время похорон военнослужащего ВСУ, ликвидированного снайпером на Донбассе.
Видео с публичным извинением опубликовала директор телерадиоорганизации «На волне Корсуня» Галина Добровольская-Погребная.
«Корсунь-Шевченковский городской голова Александр Гайдай по требованию воинов-побратимов погибшего, ветеранов ООС, общественности города публично извинился за сказанные на похоронах комвзвода Александра Бардалыма слова о братоубийственной войне.
Он созвал актив города в субботу 3 августа и сделал публичное заявление. Сейчас идет обсуждение», — написала она на своей странице в соцсети.
Гайдай сказал, что «некорректно высказался и ни в коем случае не хотел никого оскорбить».
«Просто был на таких эмоциях, может, и перегрелся на солнце действительно. Ну действительно, такие случаи, такие условия, которые предшествовали этому, они вызвали какое-то напряжение», — извиняясь, заявил мэр.
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У Зеленского назвали кандидатуры на ключевые посты в Раде
Глава пресс-офиса партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала о планах политсилы насчет назначений на ключевые посты в парламенте.
По словам Кравчук, кадровые вопросы решали в Трускавце вместе с Владимиром Зеленским.
«Итак, на должность председателя Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя ВР — Руслана Стефанчука. Партию „Слуга народа“ может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей», — написала спикер.
Также она отметила, что у политсилы есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады. Однако фамилий пока не назвала.
Кроме того, Кравчук рассказала, что наряду с обсуждениями кадровых вопросов, на встрече с президентом члены «Слуги народа» осудили прогулы заседаний парламента, договорняки по голосованию и кнопкодавство.
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