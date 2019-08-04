Новости Украины и Новороссии 04 августа 2019

На встрече с боевиками «АТО» министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет добрая половина украинцев окажется за рубежом.

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина — там», — цитирует его украинское издание «Обозреватель».

Он также отметил, что «очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения».

«Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — добавил Климкин.

В этом же интервью он высказался и по вопросу Донбасса.

«России не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос. Поэтому нужна федерализация, и Россия будет это контролировать вместе с Европой. Это значит, что Россия будет здесь командовать, а Европа скажет „ну ок“. Перевожу вам русский официальный язык на украинский», — сказал он.

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