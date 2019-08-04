Мнение: Стая товарищей как портрет несистемной оппозиции

Наши светлолицые и рукопожатные светочи, которых никак не могут по их неоспоримому достоинству оценить тупые ватники, которым злобный мордор не даёт в протянутые потные ручонки вожделенную ими власть, всё более отчетливыми и жирными мазками рисуют свой собственный, реальный, а не надуманный, портрет.

И портрет этот явно не напоминает им тот образ, который они сами для себя сочинили. Они-то себя видят одетыми в белоснежные одежды, сидящими на сияющих вершинах и свысока поучающими неразумные стада болванов. Себя они именуют не иначе, как “Люди совести и чести”. Да-да, именно так, скромненько и со вкусом, они себя обозначили, когда 13-14 марта 2014 года публиковали воззвания против “оккупации Крыма”:

“Не прогибаться. Не поддаваться лжи. Антивоенное заявление российской интеллигенции:

Не первый раз в русской истории людей, не согласных с агрессивной имперской политикой государства, объявляют пораженцами и врагами народа. Не первый раз верноподданичество ценится выше гражданской позиции. События в Крыму стремительно развиваются и чреваты если не кровопролитием, то позором для России и бедами для народов двух стран. Надежды остановить происходящее доводами разума становится все меньше. Но тем стыднее молчать и пассивно стоять в стороне. Мы, не называющие себя «деятелями» культуры и науки, а просто российские интеллигенты, работающие каждый в своей области, заявляем:

Мы против вторжения на территорию другого государства. Мы против войны с Украиной и вражды с мировым сообществом. Мы солидарны со всеми, кто не прогибается и не поддается лжи”.

Оставить подпись можно на фейсбуке русского ПенЦентра. 14.03.14.

https://echo.msk.ru/blog/novaya_gazeta/1278972-echo/

https://www.novayagazeta.ru/news/2014/03/13/97897-obraschenie-initsiativnoy-gruppy-po-provedeniyu-kongressa-intelligentsii-171-protiv-voyny-protiv-samoizolyatsii-rossii-protiv-restavratsii-totalitarizma-187-i-pismo-deyateley-kultury-v-podderzhku-pozitsii-vladimira-putina-po-ukraine-i-krymu

Список подписантов можно найти по ссылкам, в нем полно лиц, о существовании которых большинство из нас не догадывается даже, а они вон, оказывается кто: “люди совести и чести”! А все, кто не подписался по этими писульками, стало быть, ни совести, ни чести не имеют! А уж про гражданскую позицию и вообще должны молчать в тряпочку. Ну и, соответственно, сидеть тихо, как мышь под веником, и не мешать великим и рукопожатным вершить наши никчемные судьбы.

Вот так вот, тупые 86%. Вы осознали наконец, спустя 5 лет, что вы прогнулись и поддались лжи? Как, до сих пор не осознали?! Значит, вы должны признать, что надо срочно пропустить наших “непроходных” кандидатов везде, куда они хотят пройти, а тупая вата и злобный режЫм их не пускают!

В общем, по факту вместо пасторальной идиллии с кудрявым пастушком, лелеющим своё неразумное стадо, получается несколько иная картина, в которой изо всех утюгов несется площадная брань на всякого, кто не вписан в эту рукопожатную стаю.

Вот, например, не вышла своей ватностью некая филантропичка, глава фонда «Вера» - Нюта Федермессер, которая собиралась сделать Мосгордуму «человечной», однако оказалась затравлена не властью, а «люди с прекрасными лицами», – группировкой Навального со товарищами. Политтехнолог Анна Федорова в Telegram-канале Lasombra заявила, что «не захотели добрые люди демократических взглядов видеть кандидатом Нюту Федермессер – будет у них Любовь Соболь и (Сергей) Митрохин».

«Не понимаю, как можно в здравом уме предпочесть их. Не понимаю, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим. Что меня поразило. Представьте, сколько ужаса Федермессер видит каждый день – и какие стальные нервы вырастила. Так вот. Насколько же токсично пространство политики сейчас, что сломался даже такой стойкий человек», – добавила она.

Что интересно, такие действия не приветствуют даже те, кого сложно назвать кремлеботами: «Она сняла свою кандидатуру, потому что ее съели, хищно и неприбранно. Банально съели люди, многие из которых считают себя двигателями свободы. Я не живу в районе, где она шла кандидатом. Но если бы жил, у меня было бы непреодолимое ощущение, что меня лишили выбора. Причем сделали это не авторитарные власти, а уподобившиеся ей борцы с авторитарной властью», — пишет Александр Баунов, главный редактора сайта Московского центра Карнеги.

http://newshappens.ru/3178934-...

И эта стая товарищей носится по просторам интернета, а также по всем СМИ, выносится на московские, петербургские улицы, врывается в эфиры радиостанций и телеканалов и злобно набрасывается на своих оппонентов.

Вы думаете те, кто пять лет назад предрекал России позор и беды, если она “не прислушается к голосу разума“, сейчас иначе думают о своей “дальновидности и правдивости”? Держите карман шире. Они точно так же продолжают гнуть свою линию и обвинять во всех смертных грехах несогласных, и охаивают и травят всех, кто не с ними. А также тех, кто не нравится их кураторам из Госдепа.

Вот, например, категорически не нравится ни Госдепу, ни англосаксонским СМИ ватный мордорский RT. Люто не нравится, до полной истерики, потому как нагло нарушает стройный хор “одобрямсов” и “обругамсов”. Портит прекрасную картину мира, рисуемую при помощи черных красок и белых касок. И тут же, как по свистку, или по команде “фас!” на главного редактора RT, Маргариту Симоньян, набрасывается стая рукопожатных товарищей.

Столь же самозабвенно наши рукопожатные креаклы травят всех тех, кто посмел отпасть от генеральной линии. Они эту линию самым красным цветом провели в 2014 году: “#Россия агрессор”, “#крымненаш” “#украинанашесвято”. И все, кто посмел за эти годы перейти означенную черту, не только заносились на добренький сайт “Миротворец”, но и так же “по-доброму” подвергались тотальной травле и обструкции нашей рукопожатной публики. Как правило, выступления “стаи товарищей” шли в унисон с Госдепом и СБУ.

Следим за руками:

- 2 января 2015 года нерукопожатная певица Юлия Чичерина выступила в Луганске с бесплатным концертом для жителей. После этого СБУ объявила ее в розыск.

- 21 февраля 2015 года Юлия Чичерина выступила в Москве на митинге “Антимайдан”, где призвала сохранить Россию от того, что произошло с Украиной. Туда пришло, между прочим 35 тысяч ватников. Ужас!

«Я пришла спеть вам песню. Недавно я спела для жителей Луганска, и за это власть, поставленная Майданом, назвала меня террористкой, преступницей. Мне грозят тюрьмой и объявили в розыск. Они называют героями тех, кто превращает в руины города. Давайте сохраним нашу страну от подобного», — цитирует слова певицы РИА Новости. https://medialeaks.ru/2402ms_chicherina/

Вы думаете, что всё это только СБУ не нравится? Журналисты и блогеры с прекрасными лицами из числа рукопожатной публики тут же осудили участие певицы в акции и даже усомнились в ее умственных способностях.

Одним из первых прокомментировал выступление артистки журналист Михаил Козырев у себя в фейсбуке.

«Не посылайте мне упрёки в том, что я помогал этой артистке. Никогда не знаешь, когда лопнет кожа и из человека вылупится зубастый слюнявый «чужой».

Как водится, многие пользователи соцсети стали комментировать этот пост, причем их мнения разделились. Например, известный советский и российский музыкант Юрий Лоза отметил, что певица имеет право на любую позицию.

«А она обязательно должна быть за Майдан? Она это кому-то обещала?», — написал он. (Вот наивный! Методичек не читает.- Прихожанка).

В ответ ему Козырев сказал, что «человек человеку — друг, товарищ и брат. А зомби зомби — просто зомби».

«Но она же, вроде, не была зомби? И вдруг стала — опять рука Путина? — написал Лоза. — Она, по Вашим же словам, умом не отличалась, но когда говорила то, чему её научили Ваши однодумцы, Вы называли её совестью эпохи. Теперь, когда у неё открылись глаза, она вдруг стала зомби и полной идиоткой. Хороша позиция…».

https://medialeaks.ru/2402ms_chicherina/

Не промолчали и за океаном:

Это знаете, чьи злобные брызги летят? Это некто со сценическим именем «Профессор Лебединский», опубликовал свой комментарий в Facebook. С 2014 года проживающий в США, он опубликовал собственное заявление, в котором призвал «оставшихся в своем уме»россиян остановить российскую агрессию против Украины. Резонансный пост вызвал широкое обсуждение в Facebook. В 2015 году Лебединский написал песню «Ватники», которая высмеивала множество обывателей, не привыкших думать своей головой. Клип на композицию получил широкое распространение.

https://joinfo.ua/sociaty/1197661_Chicherina-neprohodimaya-dura—rossiyskiy.html

Ну, мы-то с вами, в своем уме, понятное дело, не остались. Поэтому ходим на концерты Чичериной. Но разве когда-нибудь такая публика уважала чей-то выбор, кроме своего? 1 мая 2015 года концерт Чичериной в московском клубе Yotaspace был прерван из-за угрозы взрыва. Зрители были эвакуированы.

В 2018 году ничего не закончилось. Снова можно увидеть травлю Чичериной в Сети из-за новой песни «Его оплот», посвященной убитому в августе 2018 года главе ДНР Александру Захарченко.

https://ria.ru/20190618/155567...

Кроме того, Чичерина отметила, что из-за этой песни заблокировали ее страницу в Facebook.

Чувствуете, какая синхронность действий стаи товарищей, СБУ и цру-шного фейсбука? Просто оторопь берет.

Кстати сказать, на Украине недавно создали так называемые «чёрный» и «белый» список артистов, регулирующие возможность появления тех или иных иностранных медиаперсон в Украине. Юлия Чичерина ввиду своей позиции по Донбассу оказалась, как и другие свыше 500 артистов, в «чёрном» списке, также певица находится в розыске на Украине. Макаревич же за поддержку Киева был занесён в «белый» список — персонам из этого списка украинское Минкультуры выражает благодарность, а также обещает содействовать творчеству на территории Украины при необходимости.

https://24smi.org/news/29006-konflikt-chicherinoj-i-makarevicha_newsall_zv.html

А уж какой содействие лицам из “белого” украинского списка оказывает в России рукопожатная публика! Примеров несть числа.

Ещё более забавная история приключилась с режиссером Юрием Быковым, снявшим сериал “Спящие” и, судя по всему, “засветившим” тайны нашей “стаи товарищей”. За один день он из кумира либеральной тусовки превратился во врага и предателя, а, возможно, и перестал быть режиссером. Писатель, публицист Дмитрий Лекух считает, что травля Юрия Быкова показала всем, что именно они, либеральная тусовка, здесь власть:

- То, что произошло с режиссером Юрием Быковым, это очень плохо, но, к сожалению, при нынешней культурной ситуации в стране абсолютно нормально. Очевидно, что “культурная власть” в России принадлежит строго определенной страте людей со строго же определенными убеждениями. Эдакая отрыжка “светлых” 90-х годов. Все живое, что противоречит эстетическим, политическим, сексуальным убеждениям данной страты, старательно выжигается и травится. Делается это любыми методами. Юрий Быков тут не исключение, а, скорее, правило”.

https://www.nakanune.ru/articles/113372/

Как мы можем наблюдать на примере сегодняшних баталий на московских выборах, стая товарищей решила не останавливаться на СМИ и масскульте и захватить власть уже политическую. Начали с муниципалитетов, сейчас “качают” Мосгордуму, а на прицеле – власть верховная.

И то, какими методами они эту власть будут осуществлять, и для кого они свою свободу будут создавать, они нам всем прекрасно показали и продолжают показывать.

Тот факт, что, согласно опросам, 69% граждан поддерживают насилие против митингующих, вышедших на улицы без разрешения властей, а более половины (54%) жителей столицы поддерживают решение Избиркома, отказавшего в регистрации большинству независимых кандидатов, говорит о том, что вата продолжает оставаться в полном неадеквате.

В общем, как всегда, им в “этой стране” жутко не повезло с “этим народом”. Так валите всей стаей туда, где, по вашим утверждениям, полная свобода и просто рай земной!

МЫ ВАС НЕ ЗАДЕРЖИВАЕМ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ!

автор:Прихожанка

P.S

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Источник: http://voicesevas.ru/news/46332-staya-tovarischey-kak-portret-nesistemnoy-oppozicii.html