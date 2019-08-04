Лесные пожары, «оппозиция» и поп Гапон
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с РИА ФАН, обсуждали последние новости, актуальную повестку последних дней. Начали разговор с темы лесных пожаров в России. После чего поговорили о том, почему «оппозиция» брезгует пользоваться законными методами для политической борьбы. Наконец, провели исторические параллели в политике между днём сегодняшним и событиями 1905—1907 гг.
Хронометраж:
00:07 – про лесные пожары в Сибири
11:12 – почему «оппозиционеры» не борются законными методами
20:20 – об исторических параллелях с 1905—1907 гг.
P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:
https://riafan.ru/1200596-oppozicionery-ispytyvayut-gosudarstvennuyu-sistemu-na-prochnost-nikolai-starikov-fan-tv
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107303
Приказано пожары не тушить. Полное разоблачение лицемеров.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=445&v=8S6NAN0tnx4