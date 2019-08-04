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Лесные пожары, «оппозиция» и поп Гапон

14:32. 4 августа 2019 Просмотров - 131 Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с РИА ФАН, обсуждали последние новости, актуальную повестку последних дней. Начали разговор с темы лесных пожаров в России. После чего поговорили о том, почему «оппозиция» брезгует пользоваться законными методами для политической борьбы. Наконец, провели исторические параллели в политике между днём сегодняшним и событиями 1905—1907 гг.

Хронометраж:
00:07 – про лесные пожары в Сибири
11:12 – почему «оппозиционеры» не борются законными методами
20:20 – об исторических параллелях с 1905—1907 гг.

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Видео ВК

P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:
https://riafan.ru/1200596-oppozicionery-ispytyvayut-gosudarstvennuyu-sistemu-na-prochnost-nikolai-starikov-fan-tv

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107303

Метки: блог, Видео

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