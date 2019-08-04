Е.Ю.Спицын и С.А.Засорин “Холодная война: из истории гонки вооружений”
12:32. 4 августа 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
#МПГУ #Спицын #Засорин #Холоднаявойна #Историческиезарисовки
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Раз Бог так возлюбил мир, то и нам следует подражать этой любви. Когда человек отдает сердце другому, он становится подлинно богатым. И напротив, богач может быть настоящим бедняком, если он являет скудость в подаяниях, как не имеющий богатства!