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Давайте поговорим… Как защититься от бандитов. Алексей Орлов и Олег Бажин

17:39. 4 августа 2019 Просмотров - 45 Один комментарий Опубликовал:

Как защититься от банды.

Алексей Орлов и Олег Бажин

В данное время участились случаи нападения на людей определенных элементов, которых только отморозками и можно называть.
У них нет ни совести, ни жалости, а есть только жажда наживы, получения того, чего у них нет и чего они хотят. И еще есть желание убить того, кто не похож на него и (или) чем-то ему противоречит.
Как вести себя человеку, у которого пересеклись пути-дорожки с такими нежитями?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uoyFeodK0kA

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