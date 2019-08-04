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Битва за суверенитет. От чего отвлекли сибирские пожары

22:24. 4 августа 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

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Сибирские пожары и акции протеста в Москве полностью заняли всю информационную повестку этой недели. Между тем, от внимания общественности ускользнуло несколько, по нашему мнению, знаковых инициатив власти, направленных на укрепление государственного суверенитета. Расскажем о них в этом выпуске, и про пожары не забудем поговорить тоже.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FK95-ywx6VI

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