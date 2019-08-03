Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2019
- 07:30 Хроники пикирующих ВВС: Донбасс добил мощнейшую воздушную армию Европы (ФОТО).
- 06:39 ЛНР сообщила о планах ВСУ по выводу десантной бригады из Донбасса.
- 06:00 Она мечтала дожить до победы! — нацисты убили бабушку Риту из Зайцево (ВИДЕО).
- 03:30 С Донбасса срочно выводят бригаду десанта: сводка с фронтов ЛНР (ФОТО, ВИДЕО).
Хроники пикирующих ВВС: Донбасс добил мощнейшую воздушную армию Европы (ФОТО)
После распада Советского Союза на территории бывшей УССР остались одни из самых многочисленных и мощных военно-воздушных сил в Европе. Значительная часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории нынешней Украины, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. По количественному показателю военная авиация Украины в конце 1991 г. уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе — в составе ВВС Украины было целых три воздушных армии.
Как отдельный вид вооруженных сил Военно-Воздушные Силы Украины были созданы 17 марта 1992 г. согласно директиве начальника Главного штаба Вооружённых Сил Украины — а командование ВВС было сформировано на базе штаба 24-й Воздушной армии в г. Винница. В 1992 г. на территории Украины вместо трех сформировали уже четыре воздушные армии, состоящие из 49 авиаполков и 11 отдельных эскадрилий, а также учебных и специальных учреждений и заведений. В количественном составе это около 600 воинских частей, 2800 летательных аппаратов (в т. ч. 900 вертолетов и 1100 боевых самолётов), а также более 120 тыс. военнослужащих…
Однако в 2019 г. ВВС Украины попали… в десятку худших! Согласно рейтингу американского портала We Are The Mighty, украинские военно-воздушные силы заняли 6-е место снизу среди ВВС мира. Причинами этого, как пояснили авторы исследования, стали устаревшая техника, слабая подготовка летного состава и плохое техническое оборудование.
Также эксперты из США отметили, что именно из-за этого на Донбассе за всё время конфликта украинская авиация либо совершала налеты на беззащитных мирных жителей, либо, наоборот, сама становилась легкой мишенью для ополченцев.
Так что же в итоге случилось с самой мощной воздушной армией Европы за 27 лет независимости?
Недавно украинский военный аналитик Тарас Чмут в эфире телеканала «Еспресо. TV» заявил, что оборону Украины обеспечивают всего 160 единиц боевой авиации — из них 100 истребителей, 24 штурмовика, 24 бомбардировщика и 12 разведчиков. Ну и как тут не вспомнить, что еще в 1992 г. воздушный флот бывшей УССР насчитывал больше тысячи только боевых самолетов.
Иными словами, за годы «незалежности» Украина растранжирила, продала и распилила на металлолом почти всю свою боевую авиацию — а уцелевшие остатки изрядно потрепали силы ПВО ополчения Республик Донбасса еще в 2014 г., после чего украинские ВВС уже не рискуют особо приближаться к границам ДНР и ЛНР.
Поэтому в преддверии Дня авиации Украины самой «сильнейшей армии Европы» есть чем гордиться — а именно рекордными темпами развала собственных военно-воздушных сил. С чем и хочется ее искренне поздравить…
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
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ЛНР сообщила о планах ВСУ по выводу десантной бригады из Донбасса
ВСУ намерены вывести 25-ю воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе, об этом рассказал глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, зона «ООС» стала «источником сверхдохода для украинских командиров».
Источник Народной милиции в штабе ДШВ сообщил, что после прибытия в пункт постоянной дислокации планируется провести служебные разбирательства в отношении командного состава бригады «с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения», сказал Осадчий.
Он отметил, что в 14-й отдельной механизированной бригаде пропали 12 американских приборов ночного видения, по этим фактам проводится разбирательство в отношении командира бригады и его заместителя.
Ранее в ДНР сообщили, что штаб «ООС» решил вывести с позиций подразделения националистического полка «Азов».
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Она мечтала дожить до победы! — нацисты убили бабушку Риту из Зайцево (ВИДЕО)
Трагический случай в пригороде Горловки. 25 июля от взрыва противопехотной мины скончалась женщина при попытке починить забор на своем огороде. Прибывшие на место взрыва саперы Народной милиции эвакуировали тело.
Ирину Меньшакову знали все: люди звали её бабушкой Ритой, она была известна своей волей и верой в победу. Женщина поддерживала жителей Зайцево как могла. Глава поселка Ирина Дикун рассказала, что в гибель Ирины Алексеевны никто не мог поверить.
«Одна из жительниц поселка Зайцево подорвалась на мине. Меньшакова Ирина Алексеевна, 1958 года рождения, всем известная как „бабушка Рита“. Для всех нас это травма, потому что все мы одна большая семья, мы друг друга все знаем. Когда об этом сообщили, сначала никто не верил. Но когда я уже приехала на место, убедилась, что действительно наша жительница погибла… Так страшно… Она очень ждала победы», — рассказала женщина.
По словам главы поселка Зайцево, «бабушка Рита» вместе с мужем занимались забором на своем огороде. В тот день все было тихо — ничего не предвещало беды.
«Они занимались огородом, начали поднимать забор, вышли как бы на тропинку и муж прошел, а она нет. Подорвалась на мине», — сказала Дикун.
Украинская армия ведет бой с мирным населением, уничтожая детей и женщин. Старшая внучка погибшей Ирины Меньшаковой во время обстрела ВСУ получила ранение. Бабушка успела ее прикрыть, хотя и сама пострадала.
«Она всегда улыбалась и говорила, что все будет хорошо, скоро все закончится — Донецкая Народная Республика расцветет! Она очень в это верила…» — добавила Дикун.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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С Донбасса срочно выводят бригаду десанта: сводка с фронтов ЛНР (ФОТО, ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
За прошедшую неделю обстановка на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и имеет тенденцию к стабилизации.
Однако, несмотря на стремление нового политического руководства Украины к мирному урегулированию конфликта, отдельные командиры соединений ВФУ используют достигнутые договорённости о перемирии в военных целях, в том числе перегруппировки, обустройства новых позиций, установки дополнительных минных полей и диверсионных действий.
Наибольшая активность боевиков отмечается на попаснянском тактическом направлении.
Так, на прошедшей неделе нашей разведкой отмечено прибытие семи боевых машин пехоты БМП-1 в район н.п. Попасная, размещённых на территории жилого домовладения; в этом же районе за неделю выявлены новые огневые позиции трех расчётов 120-мм миномётов и размещение двух БМП, в непосредственной близости от жилого дома и в ста пятидесяти метрах от школы.
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В районе н. п. Золотое зафиксировано прибытие двух танков Т-72. Также, в этом районе выявлены новые позиции трех расчётов 82-мм минометов, расположенных на территории жилого домовладения.
Данные мероприятия выполняются подразделениями 54 бригады ВФУ по задаче, поставленной комбригу Майстренко лично командующим «ООС» Сырским с целью недопущения разведения сил и средств в районе н. п. Золотое.
Сырский, как ставленник Порошенко, не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и всячески пытается саботировать указания своего нового Верховного главнокомандующего Зеленского.
Также по приказу Майстренко вчера в 13.25 преступники из 54 бригады ВФУ предприняли попытку спровоцировать подразделения народной милиции на ответный огонь, подвергнув обстрелу из стрелкового оружия позиции наших защитников в районе н. п. Золотое-5.
Благодаря профессионализму наших военнослужащих, в результате вражеского обстрела никто не пострадал. Наши подразделения не подаются на провокации противника и полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии.
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Факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах, а также факт провокационного обстрела подтверждаются в официальных отчетах Мониторинговой миссии ОБСЕ.
Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение Минских соглашений находятся вне мест хранения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ.
На этой неделе вне мест хранения зафиксировано:
— четыре 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона»;
— пятьдесят два танка Т-64;
— шесть танков Т-72;
— двадцать две 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».
Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в рядах ВФУ.
Так, за минувшую неделю четверо военнослужащих ВФУ получили ранения, два случая произошли в подразделениях 14 отдельной механизированной бригады.
26 июля вследствие хаотичного минирования подконтрольной территории, отсутствия карт минных полей и несогласованности действий командования, в районе н. п. Крымское подорвался боевик 14 бригады.
30 июля в военный госпиталь н. п. Северодонецк был доставлен военнослужащий 3 танковой роты танкового батальона 14 бригады ВФУ рядовой Красюков. По данным наших источников, накануне вечером в расположении подразделения произошла массовая драка на почве сильного алкогольного опьянения военнослужащих, в результате которой Красюков получил черепно-мозговую травму.
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В связи с многочисленными случаями нарушения воинской дисциплины, грубыми дисциплинарными проступками и даже уголовными преступлениями в пункт временной дислокации батальона прибыла с проверкой комиссия военной службы правопорядка.
В ходе работы представителей ВСП командир батальона, а также командир 3 танковой роты были вызваны на аттестационную комиссию, в отношении офицеров ведётся разбирательство.
Ещё один случай подрыва на собственной мине произошёл сегодня ночью в районе н. п. Луганское, в глубоком тылу противника. В результате подрыва двое военнослужащих 1 механизированного батальона 30 бригады, направлявшиеся в расположение части, получили тяжёлые ранения.
В частях и соединениях ВФУ отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава. Военнослужащие устали от бессмысленный войны против собственного народа и массово увольняются из рядов ВФУ. Только с начала текущего года ряды ВСУ покинули 9386 боевиков.
По заявлению бывшего заместителя начальника генштаба ВФУ Николая Думенко, 81% уволившихся отказались заключать следующий контракт. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился почти на 30%.
Низкий уровень морально-психологического состояния также отмечается и среди командного состава соединений ВФУ. Так называемая «операция объединённых сил уже давно стала просто источником сверхдохода для украинских командиров.
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На минувшей неделе вследствие многочисленных случаев хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи, в подразделениях 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВФУ командующим ДШВ Забродским было принято решение о срочном выводе соединения из зоны «ООС».
По информации от доверенного источника в штабе ДШВ, по прибытию соединения в ППД планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения.
Также, жертвами собственной жадности стали командир 14 отдельной механизированной бригады Войченко и заместитель командира бригады по вооружению подполковник Щербина, в отношении которых проводится разбирательство по факту пропажи двенадцати приборов ночного видения производства США, полученных в рамках иностранной военной помощи. Не исключено, что 14 бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции.
В свою очередь, Народная милиция играет решающую роль в обеспечении защиты и безопасности граждан Республики. Строго соблюдая Минские договоренности, не реагируя на военные, политические, информационные и другие провокации со стороны Украины, наши подразделения неуклонно продолжают совершенствовать боевое мастерство.
Сегодня от имени народной милиции и от себя лично я хочу поздравить воинов-десантников с профессиональным праздником, Днем ВДВ!!!
Я поздравляю всех тех, кто остался верен присяге и защищал свой народ, а не пошел на поводу предателей, захвативших власть в Киеве.
Тех, кто не запятнал свою честь и совесть кровью женщин, стариков и детей, кто не забыл свое прошлое, не дал исковеркать и переписать историю, подменяя настоящих героев бандеровскими преступниками.
Всех тех, кто руководствуясь главным лозунгом «Никто кроме нас», не дал сломить народ Донбасса! С праздником!
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