Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2019

После распада Советского Союза на территории бывшей УССР остались одни из самых многочисленных и мощных военно-воздушных сил в Европе. Значительная часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории нынешней Украины, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. По количественному показателю военная авиация Украины в конце 1991 г. уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе — в составе ВВС Украины было целых три воздушных армии.

Как отдельный вид вооруженных сил Военно-Воздушные Силы Украины были созданы 17 марта 1992 г. согласно директиве начальника Главного штаба Вооружённых Сил Украины — а командование ВВС было сформировано на базе штаба 24-й Воздушной армии в г. Винница. В 1992 г. на территории Украины вместо трех сформировали уже четыре воздушные армии, состоящие из 49 авиаполков и 11 отдельных эскадрилий, а также учебных и специальных учреждений и заведений. В количественном составе это около 600 воинских частей, 2800 летательных аппаратов (в т. ч. 900 вертолетов и 1100 боевых самолётов), а также более 120 тыс. военнослужащих…

Однако в 2019 г. ВВС Украины попали… в десятку худших! Согласно рейтингу американского портала We Are The Mighty, украинские военно-воздушные силы заняли 6-е место снизу среди ВВС мира. Причинами этого, как пояснили авторы исследования, стали устаревшая техника, слабая подготовка летного состава и плохое техническое оборудование.

Также эксперты из США отметили, что именно из-за этого на Донбассе за всё время конфликта украинская авиация либо совершала налеты на беззащитных мирных жителей, либо, наоборот, сама становилась легкой мишенью для ополченцев.

Так что же в итоге случилось с самой мощной воздушной армией Европы за 27 лет независимости?

Недавно украинский военный аналитик Тарас Чмут в эфире телеканала «Еспресо. TV» заявил, что оборону Украины обеспечивают всего 160 единиц боевой авиации — из них 100 истребителей, 24 штурмовика, 24 бомбардировщика и 12 разведчиков. Ну и как тут не вспомнить, что еще в 1992 г. воздушный флот бывшей УССР насчитывал больше тысячи только боевых самолетов.

Иными словами, за годы «незалежности» Украина растранжирила, продала и распилила на металлолом почти всю свою боевую авиацию — а уцелевшие остатки изрядно потрепали силы ПВО ополчения Республик Донбасса еще в 2014 г., после чего украинские ВВС уже не рискуют особо приближаться к границам ДНР и ЛНР.

Поэтому в преддверии Дня авиации Украины самой «сильнейшей армии Европы» есть чем гордиться — а именно рекордными темпами развала собственных военно-воздушных сил. С чем и хочется ее искренне поздравить…

Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»