Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 августа 2019
- 15:58 В Дамаске прогремел взрыв, взорван автомобиль.
- 10:30 Новости молодой ливийской демократии.
- 01:44 Статистика использования ПТРК в Сирии.
- Вчера 23:16 Алеппо. 2016-2019.
В Дамаске прогремел взрыв, взорван автомобиль
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Новости молодой ливийской демократии
Новости ливийской демократии.
Сотрудники Красного полумесяца собирают по пляжам к востоку от Триполи покойников.
Давеча в районе ливийского Хомса (не путать с сирийским) перевернулась лодка, на которой более 300 беженцев пытались уплыть подальше от демократической Ливии. Но она не отпускает.
Примерно половина людей с перевернувшейся лодки утонули.
Также в районе Бенгази выловили тело известного общественного активиста обмотанного цепями и металлическим грузом, чтобы не всплыл.
Как утверждают местные источники, в столице ливийской революции такой способ избавляться от живых и мертвых достаточно популярен.
Также стоит отметить, что возможно (после протестов!) будет закрыт один из рынков рабов (!) в Зинтане.
Существование рынков рабов в Ливии было признано в США еще в 2017 году, когда выяснилось, что на территории центров содержания мигрантов, осуществлялись сделки по продаже чернокожих невольников для хозяйственных нужд.
С тех пор, прошло 2 года, но практика торговли людьми никуда не исчезла.
Ну а это те, кому хотя бы относительно повезло и он смог убежать от ливийской демократии в Европу.
Проклятый тиран Каддафи всячески мешал столь интересной и занимательной жизни.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Статистика использования ПТРК в Сирии
Подъехала свежая статистика применения ПТРК боевиками в Сирии.
Пиковые значения:
1. Октябрь 2015 – наступление САА (неудачное) в Северной Хаме
2. Август 2016 – наступление боевиков на Алеппо (неудачное) + битва за квартал Рамусех (проиграна боевиками)
3. Апрель 2017 – наступление боевиков на столицу провинции Хама (неудачное)
Как не трудно заметит, последние 3 месяца отметились массовым примененим ПТРК боевиками. Фактически, со времен весеннего сражения в Северной Хаме в 2017 году, активность применения упала до мизерных показателей.
Но начавшееся в мае наступление САА и последующее контранаступление боевиков, дает цифры на уровне конца 2016 – начала 2017 года. Что говорит о том, что определенные запасы ПТУРов у боевиков еще остались и когда потребовалось, они существенно нарастили расход. С другой стороны, нельзя не отметить малое кол-во использованных TOW – по всей видимости, большая часть тех партий, которые завозились в Сирии по линии Саудовской Аравии оказались растрачены и сейчас доминируют совсем другие системы.
Для сравнения – в период наступления в северной Хаме в октябре 2015 года (почти сразу после вступления РФ в войну) – боевики истратили 140 ПТУРов (что обернулось большими потерями САА в танках и ББМ). В текущей же операции боевики даже до 50 в месяц не доходят, а потери САА в бронетехнике не столь велики. Здесь мы видим общее сокращение возможностей боевиков, что связано с сокращением внешней поддержки их деятельности.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Алеппо. 2016-2019
Очередная подборка из Алеппо сделанная по принципу "было-стало".
Летние деньки в Алеппо.
Но конечно не все так идиллически. Западные кварталы города еще находятся в пределах досягаемости артиллерии боевиков, а жилой фонд города еще не один год восстанавливать, но прогресс по сравнению с 2016 годом, когда Алеппо представлял из себя аналог Сталинграда, достаточно очевиден. Мирная жизнь так или иначе пробивает себе дорогу.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
про украину есть. про сирию тоже есть. а как там в венесуэле? ну и про туманность андромеды тоже бы знать хотелось. как они там без русского мира-то?