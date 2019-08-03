Поваренная книга. Константин Сёмин // АгитПроп 03.08.2019
Лето — время для вдумчивого и расслабленного чтения. Фэнтэзи и кибербанк, детективы и классика. Есть из чего выбрать теперь, слава богу. Да, несколько измельчали и тиражи, и авторы. Ну так что ж… На этой курортной волне позвольте отрекламировать новинку, на которую почему-то у нас почти никто не обратил внимания.
Брошюра называется “Поддержка сопротивления: стратегические задачи и эффективность”. Монография на 250 страницах, выпущенная еще в апреле Университетом Спецопераций американской армии, что в Тампе. На оборотной стороне — символ сербской цветной революции и краткая аннотация.
За спиной у автора — Уилла Ирвина — 28 лет службы в армии и множество командировок: Ближний и Дальний Восток, Латинская Америка, Европа, Юго-восточная Азия. Вступительное слово написано генерал-лейтенантом Джоном Малхолландом. В общем, серьезное чтиво.
Книга “Support to Resistance: Strategic Purpose and Effectiveness”:
https://jsou.libguides.com/ld.php?con…
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