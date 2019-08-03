Почему горит тайга. Алексей Орлов
Алексей Орлов – «Почему горит тайга».
(аналитическая статья с практическими предложениями)
Читает автор – Алексей Орлов
Почему горит тайга? Причин на то множество. Некоторые вполне очевидные, много раз оговорённые и описанные. Другие не совсем ясные и порой мало вообразимые. Начну с самых простых, понятных и перейду к более завуалированным.
Первый вариант.
Пожарами скрывают незаконные вырубки леса. Схема очень не затейливая. Вырубили леса, продали налево, устроили пожар и списали. Ибо сгорело. Об этом уже много сказано и написано.
Второй – чуток сложнее.
Сжигают, чтобы заработать на горелом лесе. Здесь схема поинтереснее, с большим количеством выгод для карманов ворующих сторон:
- Загорелось!… Само!… Вариант «Денег нет, но вы тушите» не прокатывает, поскольку сразу образуется куча явных и скрытых препятствий:
- Не выгодно экономически.
- Самолёты не исправны.
- Нет связи с пожарными.
- Начальство в отпуске,… на совещании,… на пожаре,… у шамана дождя просят…
Тем временем, на самом верху, выдержав театральную паузу в пару недель, посмотрев на реакцию населения, правительство с озабоченными лицами начинает давать распоряжения на места…
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Премьер-министр еврей Медведев лично причастен к запрету тушить Сибирь!
https://www.youtube.com/watch?v=-JAUmIF_1uE
Ага, стыбзил, значит, я в одном месте лес, и поджёг лес в другом месте, чтобы привлечь внимание к тому, что кто-то стыбзил лес?.. Или, я поджёг лес, а потом нарисовался где можно и нельзя, чтобы на этом заработать?.. ну, да, кругом же одни идиоты…