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Почему горит тайга. Алексей Орлов

19:10. 3 августа 2019 Просмотров - 220 2 коммент. Опубликовал:

Алексей Орлов – «Почему горит тайга».
(аналитическая статья с практическими предложениями)

Читает автор – Алексей Орлов

Почему горит тайга? Причин на то множество. Некоторые вполне очевидные, много раз оговорённые и описанные. Другие не совсем ясные и порой мало вообразимые. Начну с самых простых, понятных и перейду к более завуалированным.

Первый вариант.
Пожарами скрывают незаконные вырубки леса. Схема очень не затейливая. Вырубили леса, продали налево, устроили пожар и списали. Ибо сгорело. Об этом уже много сказано и написано.

Второй – чуток сложнее.
Сжигают, чтобы заработать на горелом лесе. Здесь схема поинтереснее, с большим количеством выгод для карманов ворующих сторон:

- Загорелось!… Само!… Вариант «Денег нет, но вы тушите» не прокатывает, поскольку сразу образуется куча явных и скрытых препятствий:
- Не выгодно экономически.
- Самолёты не исправны.
- Нет связи с пожарными.
- Начальство в отпуске,… на совещании,… на пожаре,… у шамана дождя просят…

Тем временем, на самом верху, выдержав театральную паузу в пару недель, посмотрев на реакцию населения, правительство с озабоченными лицами начинает давать распоряжения на места…

Статья на сайте Народного Славянского радио – https://slavradio.org/casts/ozvuchenn…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HXu29ED2rCw

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