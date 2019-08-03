Почему горит тайга. Алексей Орлов

Алексей Орлов – «Почему горит тайга».

(аналитическая статья с практическими предложениями)



Читает автор – Алексей Орлов



Почему горит тайга? Причин на то множество. Некоторые вполне очевидные, много раз оговорённые и описанные. Другие не совсем ясные и порой мало вообразимые. Начну с самых простых, понятных и перейду к более завуалированным.



Первый вариант.

Пожарами скрывают незаконные вырубки леса. Схема очень не затейливая. Вырубили леса, продали налево, устроили пожар и списали. Ибо сгорело. Об этом уже много сказано и написано.



Второй – чуток сложнее.

Сжигают, чтобы заработать на горелом лесе. Здесь схема поинтереснее, с большим количеством выгод для карманов ворующих сторон:



- Загорелось!… Само!… Вариант «Денег нет, но вы тушите» не прокатывает, поскольку сразу образуется куча явных и скрытых препятствий:

- Не выгодно экономически.

- Самолёты не исправны.

- Нет связи с пожарными.

- Начальство в отпуске,… на совещании,… на пожаре,… у шамана дождя просят…



Тем временем, на самом верху, выдержав театральную паузу в пару недель, посмотрев на реакцию населения, правительство с озабоченными лицами начинает давать распоряжения на места…



Статья на сайте Народного Славянского радио – https://slavradio.org/casts/ozvuchenn…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HXu29ED2rCw