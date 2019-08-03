Новый «майдан» или тупые прогулки по бульварам?
3 августа неуёмная российская оппозиция предпринимает новую попытку спровоцировать правоохранителей на жёсткие действия под прицелами видеокамер.
К 14:00 субботы либералы звали своих сторонников на несанкционированные «гуляния» по московским бульварам, надеясь повторить действо недельной давности.
При этом согласованный властями российской столицы митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с заявленным числом участников до 100 тыс. человек (!) на проспекте Сахарова 10 августа их не устраивает, что в очередной раз подтверждает: лидерам протестного движения и их западным заказчикам нужны не мирные демонстрации, а столкновения в центре Москвы.
«Русская Весна» следит за ситуацией в центре российской столицы.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1564827357
Эту “оппозицию” уже давно пора сажать – созрела, однако…;))
разве это оппозиция -эти сосунки-мажоры -Гудков и этот заморыш Яша -ой как им больно ,выперли из думы-разве они могут быть опасны и состоятельны,даже их голубой Ходор не креативит,время отпусков ,а им приказано нечто изобразить.Ау ,Серые и Хароны -это то, что вы ждали к осени и пугали ?Зовите Лошадь ,она взбаламутит толпу хотя бы и не косноязычна,хотя она занята поисками.
а чего испугались этих комнатных оппозиционеров и не допустили до выборов? если они такие бесполезные, то за них никто бы и не проголосовал, м?
А если бы они нагадили в Думе ?
Дык, вроде лошадь в этот раз не с ними.
Ага, можно подумать, что им нужны выборы, прямо таки главная цель всей их жизни, дабы опосля радеть за сирых и убогих. И страшны они в гневе своём праведном аки львы, тут кто хочешь испугается, ну очень жутко.
дык чистка идет от картавых и вонючих вероятно или ставки выросли за место,а платить не за что.
Определенно у Израиля есть интерес в том, чтобы Россия ушла из Сирии. И дело тут даже не в пресловутом Иране.