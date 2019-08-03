Новый «майдан» или тупые прогулки по бульварам?

3 августа неуёмная российская оппозиция предпринимает новую попытку спровоцировать правоохранителей на жёсткие действия под прицелами видеокамер.

К 14:00 субботы либералы звали своих сторонников на несанкционированные «гуляния» по московским бульварам, надеясь повторить действо недельной давности.

При этом согласованный властями российской столицы митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с заявленным числом участников до 100 тыс. человек (!) на проспекте Сахарова 10 августа их не устраивает, что в очередной раз подтверждает: лидерам протестного движения и их западным заказчикам нужны не мирные демонстрации, а столкновения в центре Москвы.

«Русская Весна» следит за ситуацией в центре российской столицы.

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