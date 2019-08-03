Новости Украины и Новороссии 03 августа 2019

В Киеве обрушилась часть пешеходного моста (+ВИДЕО)

В Киеве обрушилась часть бетонной конструкции Паркового пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору. На кадрах, опубликованных в сообществе, освещающем резонансные ДТП и прочие ЧП в украинской столице, видно, что обвалился достаточно большой кусок бетона и арматуры. «Еще один мост устал. На этот раз не выдержал пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась», — комментируют кадры обрушения в Сети. При этом в Киевской горгосадминистрации (КГГА) уверяют, что пешеходный мост на Труханов остров остаётся безопасным для пешеходов, сооружение находится под наблюдением специалистов КП «Киевавтодормост». Коммунальщики уточнили, что сейчас на мосту проводят дополнительные обследования. По результатам осмотра было выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3. Специалисты «приняли меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту», в ближайшее время обещают провести глубокое обследование и подготовить техзадание на восстановление конструкций моста. В безопасности аварийного моста уверен и мэр Киева Виталий Кличко, кресло под которым и так ощутимо шатается. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что «угрозы для людей, которые ходят по пешеходному мосту на Труханов остров, нет, и волноваться не нужно». Градоначальник пообещал, что специалисты обследуют место повреждения и дадут оперативные выводы относительно восстановления конструкции, а также посетовал, что сегодня в Киеве 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, 3 — в аварийном. В обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями, поэтому сегодня власти ремонтируют те объекты, которые больше всего в этом нуждаются, добавил Кличко. Справка Парковый мост — пешеходный мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова. Мост был построен в 1956–1957 гг. Читайте также: С Донбасса срочно выводят бригаду десанта: сводка с фронтов ЛНР (ФОТО, ВИДЕО) На видео — с 24:28

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Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины, передает “Интерфакс”. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 90 дней.

Этот законопроект разработали в правительстве. Госдума приняла его 23 июля, Совет Федерации – 26 июля.

Он дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно там проживали и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.

Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России.

Он дает право получить разрешение на временное проживание без учета квот лицам, поступившим на военную службу, являющимся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лицам, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших профобразование в России.

Срок рассмотрения заявок на разрешение на временное проживание будет сокращен с шести до четырех месяцев.

Также закон расширяет количество категорий иностранцев, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Это люди, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР; родившиеся в России дети, усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в России; иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР. Также это коснется высококвалифицированных специалистов и их семьи и квалифицированных специалистов, проработавших в России по специальности не меньше полугода. Сюда же попадут те, у кого было прекращено гражданство России.

Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев: вид на жительство высококвалифицированному специалисту и его семье выдается на срок контракта, вид на жительство выдается на три года иностранцу, который не менее шести месяцев отработал в России по профессии и является квалифицированным специалистом, имеющим право на прием в гражданство России в упрощенном порядке.

Вид на жительство нужно будет менять, как меняют российский паспорт – при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.

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Дейнего пригрозил Киеву серьезными последствиями в случае отказа принять Донбасс в состав Украины

Украина, в случае официального отказа предоставить Донбассу предусмотренный Минскими соглашениями особый статус, “потеряет субъектность на международной арене”. Об этом на брифинге в Луганске заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.



Он подчеркнул, что в вопросе особого статуса для Украины “нет никаких вариантов”.





“Особый статус должен быть предоставлен Донбассу. Мало того, этот особый статус должен быть закреплен в конституции Украины, а не просто сформирован неким законом об особом статусе, и это тоже записано в Комплексе мер.

Это обязательство, от которого Украина может отказаться только вместе с потерей своей субъектности на международной арене. Я не знаю, готова ли Украина окончательно поставить крест на своей государственности. Покажет время”, - пояснил Дейнего.



Министр отметил, что на сегодня Киев невыполнением условий Минских договоренностей “демонстрирует свою несостоятельность в вопросах международных соглашений”.





“Украина должна либо соблюдать эти обязательства, эти нормы международного права, либо в открытую, на официальном уровне заявить, что они отказываются от своих обязательств. И эти вещи должны получить соответствующую оценку со стороны мирового сообщества, со стороны стран-гарантов Украины в Минском процессе – это Франция, Германия – но таких заявлений от Украины нет”, - добавил он.

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Зачем донбасскому «Фениксу» переходить на код «+7»

Такое впечатление, что для большинства пользователей Сети любое решение руководства ДНР — это априори говно или жопа. И даже если что-то не было сказано, то оно для хейтера один хрен будет попахивать говном. Не обошла вонь стороной и решение перевести главного и единственного оператора мобильной связи «Феникс». Коротко о самой теме Пушилин в интервью «Федеральному агентству новостей» заявил, что мобильный оператор Донецкой Народной Республики «Феникс» готов перейти на российский код связи «+7». Вот только пока это осуществлять ещё рано. Технически в этом плане все готово, но необходимы политические решения, и, как вы понимаете, не только со стороны Донецкой Народной Республики. В интернете воют, что этот «+7» — всего лишь смена цифры и не более. Якобы Пушилина больше ничего не интересует, кроме символизма и бессмысленных поступков. «Интересно, кого-то, кроме Пушилина, волнует эта „серьёзнейшая проблема“ республики? Зачем создавать эти несуществующие проблемы? Мне лично чихать, с чего будет начинаться номер „Феникса“: с „+3“ или с „+7“. Или это специально делают, чтобы „засрать“ народу мозги и отвлечь от реальных проблем?» — поделился мнением один аноним на странице группы ВК. «Лучше бы Пушилин экономику поднимал», — заявляет очередной критик. И это вопреки тому, что ещё до нынешнего Главы вопросом перехода на российский международный код занимался покойный Александр Захарченко. Этому, значит, тоже заняться было нечем? Окей, поясню. Кроме того, что ДНР де-факто Россия, но находится на украинском коде связи «+37», вопрос ещё актуален в плане проблем роуминга. Ведь «Феникс» нормально работает только на территории Донбасса. Пересекая хоть украинскую, хоть российскую границы, в режиме роуминга симка становится финансово прожорливым материалом или вовсе вырубается в Еуропе, становясь бесполезным пластиком, который сгодится только в плане медиатора для игры на гитаре. Теперь понимаете, что с переходом на международный телефонный код РФ в ближайшей перспективе разрешится и этот вопрос, который решит проблему постоянной покупки новых симок вроде «Билайна» и тому подобных. Для того чтобы позвонить из России в ДНР (или отправить СМС), не нужно будет колдовать с бубном возле телефона, а просто взять и позвонить. Кроме того, появится возможность привязывать номер к Qiwi, «Яндекс. Деньги», WebMoney и к прочим электронным кошелькам. Плюс ко всему гораздо проще станет сёрфить интернет. Так, глядишь, скоро ЦРБ выйдет на международную арену. Но самое главное здесь то, что с переходом на код РФ мы делаем ещё один не малый шаг по пути интеграции в Россию. Короче, хватит ныть. Всё идёт по плану. Читайте также: Новая «Украина не Россия» Зеленского гораздо опаснее пещерного национализма Порошенко (ВИДЕО) Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

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Мочить Шария. Блогеры, колитесь:)

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Тревога: Уже сотни тысяч украинцев стали гражданами Венгрии

Главный военный прокурор Анатолий Матиос бьёт тревогу: он заявил, что, по данным возглавляемого им ведомства, до 300 000 жителей Закарпатья имеют венгерское гражданство. «Относительно венгров в Закарпатье — эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это — более 1,2 млн проживают на территории Закарпатья, вот более 120 000», — сообщил глава военной прокуратуры. Матиос уточнил, что по данным, которое обработало его ведомство — около 300 тысяч украинцев уже получили венгерские паспорта. Военный прокурор отказался называть точные цифры, выразив опасения по поводу того, что это раскроет методы, с помощью которых контролирующему органу удалось собрать эти данные. Информация, как пояснил глава военной прокуратуры, собирается с целью идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне или занимающих официальные посты, и, в случае совершения ими преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учётом полученных данных. Читайте также: Украина бьёт тревогу: Венгрия хочет создать анклав в Закарпатье

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Дело Порошенко: ГБР изъяло документы ВМС по провокации в Керченском проливе

Госбюро расследований изъяло у командования Военно-морскими силами Украины копии документов, касающихся прохода украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Об этом сказано в материалах Печерского суда Киева. «В ходе осуществления досудебного расследования следователями Государственного бюро расследований 12 июля на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева проведен временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Командования ВМС ВС Украины. В ходе которого изъяты копии документов, касающихся перехода украинских кораблей через Керченский пролив 25.11.2018», — говорится в материалах суда. Кроме того, в рамках дела по факту возможной государственной измены бывшего президента Украины Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их задержанию Россией, назначена экспертиза. Такое решение было принято Печерским судом Киева по ходатайству ГБР. Читайте также: «Надо очень жёстко наказать», — Зеленский прокомментировал нападение нацистов на «Укринформ»

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В ДНР заявление Порошенко об авторстве Минских соглашений назвали полным абсурдом

Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он писал текст Минских соглашений, является полным абсурдом, заявил в пятницу РИА Новости депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский. Ранее Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений. «Порошенко по уровню цинизма и лжи перещеголял всех предыдущих президентов Украины. Его заявление уникально: экс-президент 35-миллионной страны признается в том, что он не выполнял те договоренности, которые, по его словам, сам лично создавал. Это при том, что его претензии на авторство Минских соглашений для адекватных людей — полный абсурд», — отметил Бердичевский. Читайте также: «Надо очень жёстко наказать», — Зеленский прокомментировал нападение нацистов на «Укринформ»

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На Украине рассказали, сколько жителей Донбасса уже получили российские паспорта

Российские паспорта уже получили 13 тысяч жителей Народных Республик. Такие данные озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, значительная часть жителей Донбасса, которые получили российские паспорта, идентифицирована. «У нас есть полная картина, нами сейчас — в процессе следствия — устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей — это большие цифры… На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячам человек — значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», — сказал Матиос. Как утверждает прокурор, некоторые жители Донбасса, которые обратились за получением российского паспорта, уже допрошены при пересечении ими КПВВ. Читайте также: В Швейцарии объяснили, почему Крым никогда не станет украинским

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От 2000$ до 5000$ за Шария

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Как крымско-татарский канал бюджет Украины осваивал

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