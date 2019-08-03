Лица Советской эпохи. Часть 400. Женщина труда
19:11. 3 августа 2019 Просмотров - 196 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1920-е. Первая женщина-милиционер Маринцева
1918. Красноармейцы и рабочие толкают вагонетки
1930. «По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка»
1930. «По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка»
1930. Кирпичный завод. Галич
1930-е. Строительство железной дороги в районе Вязьмы. Сверловка шпал
1931. Группа комсомолок-бетонщиц на строительстве Днепрогэса
1931. Из серии «Уралмашстрой»
1931. Кожевенный завод «Революция». Галич
1931. Кожевенный завод «Революция». Нарезка заготовок ручными ножницами. Галич
1938. Работница
1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала
1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала
1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала
1942. Женщины в цехе завода изготавливают снаряды. Ленинград
1942. Литейщицы завода имени Карла Маркса. Ленинград
1943. Трест «Кочкарьзолото». Тетюева (взрывник) и Котельникова (подземный каталь)
1950. Бригада изолировщиц завода «Уралэлектроаппарат» за изолировкой статора синхронной машины
1953. На крыше гостиницы Украина. Москва
1956. Женщины на стройке. Москва
1957. Женщина бетонщица за работой
1959. БСА Лужники
1959. БСА Лужники
1965. Инзенский диатомовый комбинат. Формовка
1967. Месят бетон. Волжский
1970-е. Снятие пробы. Повара
1972. Московский автомобильный завод имени И.А.Лихачева
1974. Всесоюзный слет школьных сельских производственных бригад. Конкурс пахарей
1974. Работницы
1990. Дорожники
Бонус
1997. Агропромышленное товарищество «Заря». Уборка свеклы