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Лица Советской эпохи. Часть 400. Женщина труда

19:11. 3 августа 2019 Просмотров - 196 Нет комментариев Опубликовал:

1920-е. Первая женщина-милиционер Маринцева
1920-е. Первая женщина-милиционер Маринцева

1918. Красноармейцы и рабочие толкают вагонетки.
1918. Красноармейцы и рабочие толкают вагонетки

1930. «По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка».
1930. «По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка»

1930. «По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка»
1930. «По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка»

1930. Кирпичный завод. Галич
1930. Кирпичный завод. Галич

1930-е. Строительство железной дороги в районе Вязьмы. Сверловка шпал
1930-е. Строительство железной дороги в районе Вязьмы. Сверловка шпал

1931. Группа комсомолок-бетонщиц на строительстве Днепрогэса
1931. Группа комсомолок-бетонщиц на строительстве Днепрогэса

1931. Из серии «Уралмашстрой»
1931. Из серии «Уралмашстрой»

1931. Кожевенный завод Революция. Нарезка заготовок ручными ножницами
1931. Кожевенный завод «Революция». Галич

1931. Кожевенный завод Революция
1931. Кожевенный завод «Революция». Нарезка заготовок ручными ножницами. Галич

1938. Работница
1938. Работница

1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала.
1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала

1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала..
1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала

1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала
1940. Женский труд. Строительство Днепровско-Бугского канала

1942. Женщины в цехе завода изготавливают снаряды
1942. Женщины в цехе завода изготавливают снаряды. Ленинград

1942. Литейщицы завода имени Карла Маркса
1942. Литейщицы завода имени Карла Маркса. Ленинград

1943. Трест «Кочкарьзолото». Тетюева (взрывник) и Котельникова (подземный каталь)
1943. Трест «Кочкарьзолото». Тетюева (взрывник) и Котельникова (подземный каталь)

1950. Бригада изолировщиц завода «Уралэлектроаппарат» за изолировкой статора синхронной машины
1950. Бригада изолировщиц завода «Уралэлектроаппарат» за изолировкой статора синхронной машины

1953. На крыше гостиницы Украина.
1953. На крыше гостиницы Украина. Москва

1956. Женщины на стройке. Москва
1956. Женщины на стройке. Москва

1957. Женщина бетонщица за работой
1957. Женщина бетонщица за работой

1959. БСА Лужники.
1959. БСА Лужники

1959. БСА Лужники
1959. БСА Лужники

1965. Инзенский диатомовый комбинат. Формовка
1965. Инзенский диатомовый комбинат. Формовка

1967. Месят бетон. Волжский
1967. Месят бетон. Волжский

1970-е. Снятие пробы. Повара
1970-е. Снятие пробы. Повара

1972. Московский автомобильный завод имени И.А.Лихачева
1972. Московский автомобильный завод имени И.А.Лихачева
1974. Всесоюзный слет школьных сельских производственных бригад. Конкурс пахарей
1974. Всесоюзный слет школьных сельских производственных бригад. Конкурс пахарей

1974. Работницы
1974. Работницы

1990. Дорожники
1990. Дорожники
Бонус
1997. Агропромышленное товарищество «Заря». Уборка свеклы
1997. Агропромышленное товарищество «Заря». Уборка свеклы

Источник: https://humus.livejournal.com/6763325.html

Метки: история, Россия, фото

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