Главная » Мировоззрение, Политика

Либерал — позор России

21:24. 3 августа 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

Неделю назад мы с коллегами по общественному движению «Патриоты Великого Отечества» ходили на митинг «за честные выборы». Те люди, которые «приватизировали» названия «независимые кандидаты», «оппозиция», «борцы за демократию» — слова на митинге нам не дали. А когда наш коллега Анатолий Петрунин вышел на сцену высказать нашу общую точку зрения, слова ему не дали. При этом организаторы митинга обещали предоставить слово, но как водится истинным либералам — обманули.

Поэтому на очередной шабаш либералов мы с коллегами подготовились основательнее. Помимо флагов, на этот раз, взяли с собой плакаты. Митинг 3 августа в Санкт-Петербурге оказался своеобразным событием: разрешённый митинг в поддержку фактических участников массовых беспорядков в Москве, которые в то же самое время проходили в столице. Прямо на входе один из организаторов митинга, Красимир Врански, как и положено настоящему стороннику свободы слова и других либеральных ценностей, не допустил проноса на территорию митинга примерно половины наших плакатов.

Начался митинг весьма своеобразно: почти на первой же минуте всё тот же Красимир Врански со сцены, почему-то, обратился ко мне с вопросом. Ему стало интересно, почему я не участвую в губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. Как воспитанный человек, я привык отвечать на поставленные мне вопросы. Ведь вопрос, адресованный человеку, является фактически приглашением к диалогу. Однако, как только я поднялся на сцену, как был фактически сброшен оттуда одним из наиболее крупных и отчаянных борцов за свободу слова.

Такое поведение либеральных организаторов митинга глубоко возмутило моих коллег по общественному движению ПВО и рядовых петербуржцев, пришедших на этот митинг. Раздались возмущённые крики: «Позор» и «Дайте слово!», которые люди скандировали на протяжении всего митинга. Поскольку часть плакатов была конфискована борцами за свободу слова ещё на входе, в руках у моих коллег остались только два вида плакатов: «Сделай что-то для страны» и «Дайте слово». Но и это не устроило присутствующих либералов. Один из них уличил минуту, подкрался ко мне, и вырвал у меня из рук плакат с призывом «Дайте слово», после чего довольный разорвал и растоптал его.

На любой записи митинга вы увидите моих коллег с плакатами и шипящих вокруг либералов. Которые, в том числе, с привлечением полицейских, пытались лишить нас возможности высказать своё отношение к происходящему.

Либералы трусливы и злопамятны: в самом начале мероприятия они вызвали нескольких полицейских и вывели с мероприятия руководителя питерского отделения ПВО Анатолия Петрунина — того самого, которого хорошо запомнили по предыдущему митингу. Хочу отметить, что ничего противоправного ни он, ни другие мои коллеги не совершали. Однако, по окончанию митинга А.Петрунин и ещё один наш коллега были задержаны полицейскими.

Видя всё происходящее, весь этот либеральный «цирк с конями», мои коллеги по ПВО и рядовые петербуржцы всё громче скандировали помимо «Дайте слово», не просто «Позор», а «Либерал — позор России».

Из наиболее запомнившихся на этом либеральном шабаше был один молодой несостоявшийся кандидат в депутаты, который, в ответ на наших скандирование лозунгов, сказал, что в «прекрасной России будущего» таких как мы будут сажать в тюрьму.  Помимо этого, какой-то некий «оппозиционер» Дмитрий Гусев со сцены начал скандировать слово-в-слово то, что кричат на митингах украинских националистов, дословно повторяя оскорбления в адрес Президента Российской Федерации. Но удивляться этому не приходится. Однако, мы надеемся, что этот хамоватый либерал ответит по всей строгости закона.

В самом конце митинга его устроители, которые больше не могли игнорировать постоянное требование предоставить мне слово, постарались выйти из этой неловкой ситуации. Но сделали как всегда по-либеральному неуклюже. Они «как бы» обратились к митингу с вопросом «давать слово Старикову, или не давать» и «по просьбам трудящихся» быстро решили слова не давать.

И это те, кто выступает за свободу слова.

P.S. После митинга я дал несколько интервью заинтересовавшимся журналистам.

Либералы провалились на митинге «за свободные выборы» в Петербурге

Что удивительно, вполне объективно обрисовало картину и даже не переврало мои слова СМИ Ходорковского.

На площадь Ленина, где проходит акция за честные выборы и против полицейского произвола, приехал Николай Стариков. Политик возмущен организацией митинга и попытался его сорвать. Об этом сообщает корреспондент «Северо-Запад МБХ медиа».

«Это цирк с конями. Я услышал, что сказал господин Врански, он обратился ко мне персонально и задал вопрос. И я, как воспитанный человек, привык отвечать на вопросы, которые мне задают. Я пошел отвечать, но меня вытолкнули со сцены. Если вы не хотите ответа, не задавайте вопроса. Я не понимаю, чего боятся организаторы. Если они придут на наш митинг, мы обязательно дадим им слово».

Фото: «Северо-Запад МБХ медиа»

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107286

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русская болезнь либерализма. Часть 1-3
... самоопределение и на возвращение в Россию. Американский либерал за американские территории готов... территории кому ни попадя. Российский либерал ненавидит Россию, русских людей, российскую историю..., потому что не мог выдержать позора? Где у нас пишут про...
Либерал-центр. Почему Михалков заявил, что Ельцин Центр разрушает национальное самосознание
...баннерами «Эпоха Ельцина. Эпоха позора» выехали на середину реки ...сестра олигарха Прохорова Ирина Прохорова, либерал Георгий Сатаров, Андрей Макаревич, ...Доктриной информационной безопасности России? Разве грубое искажение истории России, преподносящейся в...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... и т.д.) , и этот позор смакуют на всю страну. Понятно... стал первый ленинградский-петербургский мэр-либерал Собчак-Филькинштейн. Вышеизложенным не хочу... быть осуществлена хорошая военная защита России, Россия может быть суверенным государством, но...
А.И. Фурсов - Сталин и ветер истории
...самодеятельности с выкриками „кошмар", „ужас", „позор", очень напоминающими шакала Табаки из...левых-глобалистах-коминтерновцах, для которых Россия, СССР были лишь плацдармом для...-низэ-э-энько не либерал. Советский номенклатурный либерал — занятный штемп: это ...
Андрей Фурсов – без сталинского фундамента нас ожидала бы участь сербов и ливийцев
...самодеятельности с выкриками «кошмар», «ужас», «позор», очень напоминающими шакала Табаки из...левых-глобалистах-коминтерновцах, для которых Россия, СССР были лишь плацдармом для...-низэ-э-энько не либерал. Советский номенклатурный либерал — занятный штемп: это ...
Преступления США в Японии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке
...и прочие свободы, отсутствие которых позорило «молодую демократию». И хотя... к сожалению, относятся англосаксы. Россия подтолкнула Америку к завершению рабских...негров, теперь уже на территорию Либерии.Американская пропаганда, разумеется, предпочитает говорить...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)