Либерал — позор России

Неделю назад мы с коллегами по общественному движению «Патриоты Великого Отечества» ходили на митинг «за честные выборы». Те люди, которые «приватизировали» названия «независимые кандидаты», «оппозиция», «борцы за демократию» — слова на митинге нам не дали. А когда наш коллега Анатолий Петрунин вышел на сцену высказать нашу общую точку зрения, слова ему не дали. При этом организаторы митинга обещали предоставить слово, но как водится истинным либералам — обманули.

Поэтому на очередной шабаш либералов мы с коллегами подготовились основательнее. Помимо флагов, на этот раз, взяли с собой плакаты. Митинг 3 августа в Санкт-Петербурге оказался своеобразным событием: разрешённый митинг в поддержку фактических участников массовых беспорядков в Москве, которые в то же самое время проходили в столице. Прямо на входе один из организаторов митинга, Красимир Врански, как и положено настоящему стороннику свободы слова и других либеральных ценностей, не допустил проноса на территорию митинга примерно половины наших плакатов.

Начался митинг весьма своеобразно: почти на первой же минуте всё тот же Красимир Врански со сцены, почему-то, обратился ко мне с вопросом. Ему стало интересно, почему я не участвую в губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. Как воспитанный человек, я привык отвечать на поставленные мне вопросы. Ведь вопрос, адресованный человеку, является фактически приглашением к диалогу. Однако, как только я поднялся на сцену, как был фактически сброшен оттуда одним из наиболее крупных и отчаянных борцов за свободу слова.

Такое поведение либеральных организаторов митинга глубоко возмутило моих коллег по общественному движению ПВО и рядовых петербуржцев, пришедших на этот митинг. Раздались возмущённые крики: «Позор» и «Дайте слово!», которые люди скандировали на протяжении всего митинга. Поскольку часть плакатов была конфискована борцами за свободу слова ещё на входе, в руках у моих коллег остались только два вида плакатов: «Сделай что-то для страны» и «Дайте слово». Но и это не устроило присутствующих либералов. Один из них уличил минуту, подкрался ко мне, и вырвал у меня из рук плакат с призывом «Дайте слово», после чего довольный разорвал и растоптал его.

На любой записи митинга вы увидите моих коллег с плакатами и шипящих вокруг либералов. Которые, в том числе, с привлечением полицейских, пытались лишить нас возможности высказать своё отношение к происходящему.

Либералы трусливы и злопамятны: в самом начале мероприятия они вызвали нескольких полицейских и вывели с мероприятия руководителя питерского отделения ПВО Анатолия Петрунина — того самого, которого хорошо запомнили по предыдущему митингу. Хочу отметить, что ничего противоправного ни он, ни другие мои коллеги не совершали. Однако, по окончанию митинга А.Петрунин и ещё один наш коллега были задержаны полицейскими.

Видя всё происходящее, весь этот либеральный «цирк с конями», мои коллеги по ПВО и рядовые петербуржцы всё громче скандировали помимо «Дайте слово», не просто «Позор», а «Либерал — позор России».

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Из наиболее запомнившихся на этом либеральном шабаше был один молодой несостоявшийся кандидат в депутаты, который, в ответ на наших скандирование лозунгов, сказал, что в «прекрасной России будущего» таких как мы будут сажать в тюрьму. Помимо этого, какой-то некий «оппозиционер» Дмитрий Гусев со сцены начал скандировать слово-в-слово то, что кричат на митингах украинских националистов, дословно повторяя оскорбления в адрес Президента Российской Федерации. Но удивляться этому не приходится. Однако, мы надеемся, что этот хамоватый либерал ответит по всей строгости закона.

В самом конце митинга его устроители, которые больше не могли игнорировать постоянное требование предоставить мне слово, постарались выйти из этой неловкой ситуации. Но сделали как всегда по-либеральному неуклюже. Они «как бы» обратились к митингу с вопросом «давать слово Старикову, или не давать» и «по просьбам трудящихся» быстро решили слова не давать.

И это те, кто выступает за свободу слова.



P.S. После митинга я дал несколько интервью заинтересовавшимся журналистам.

Что удивительно, вполне объективно обрисовало картину и даже не переврало мои слова СМИ Ходорковского.

На площадь Ленина, где проходит акция за честные выборы и против полицейского произвола, приехал Николай Стариков. Политик возмущен организацией митинга и попытался его сорвать. Об этом сообщает корреспондент «Северо-Запад МБХ медиа». «Это цирк с конями. Я услышал, что сказал господин Врански, он обратился ко мне персонально и задал вопрос. И я, как воспитанный человек, привык отвечать на вопросы, которые мне задают. Я пошел отвечать, но меня вытолкнули со сцены. Если вы не хотите ответа, не задавайте вопроса. Я не понимаю, чего боятся организаторы. Если они придут на наш митинг, мы обязательно дадим им слово». Фото: «Северо-Запад МБХ медиа»

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107286