Либерал — позор России

Питер. Митинг "солидарности с Москвой". Мы с коллегами пришли высказать свою точку зрения. Слова нам не дали. Скинули со сцены силой. Хамили. Настоящие демократы. Подробности следуют. #Митинг #либералы #свободаслова #Николайстариков