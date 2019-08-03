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Д. Ю. Перетолчин. О создании американцами методов манипуляции сознанием народов

13:07. 3 августа 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
Что такое инженерия согласия и как людей приводят к тем действиям, которые выгодны элитам.
Какими именно технологиями людей приводят к тому или иному, якобы, свободному, выбору.
Как люди, о которых мы никогда не слышали, управляют нами и формируют наш ум ежедневно.
С помощью какой ключевой „программы” создавались превалирующие сейчас субкультуры.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4589136.html

Метки: американцы, Культура, манипуляция, народ, перетолчин, сознание, США, управление

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