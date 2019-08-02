Я должен разоблачить себя…
22:07. 2 августа 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Письмо арестованного комкора Семена Абрамовича Туровского Климу Ворошилову, которое попало на стол к Сталину.
В письме Туровский пытается оправдаться, признаваясь в различных косяках в период службы в Красной Армии 20-30х годов.
Комкора Туровского расстреляли 1 июля 1937 года за измену Родине после раскрытия заговора Тухачевского.
При Хрущеве реабилитировали.
РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.243 Л.139-142
http://istmat.info/node/61639 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5179632.html