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Я должен разоблачить себя…

22:07. 2 августа 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:


Письмо арестованного комкора Семена Абрамовича Туровского Климу Ворошилову, которое попало на стол к Сталину.
В письме Туровский пытается оправдаться, признаваясь в различных косяках в период службы в Красной Армии 20-30х годов.









Комкора Туровского расстреляли 1 июля 1937 года за измену Родине после раскрытия заговора Тухачевского.
При Хрущеве реабилитировали.

РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.243 Л.139-142

http://istmat.info/node/61639 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5179632.html

Метки: 1937, документы, репрессии, ссср, сталин, троцкий, туровский

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