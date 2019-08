ТОП-10 демократических государств, жестко регулирующих проведение митингов и собраний

4

Канада

Preventing Persons from Concealing Their Identity during Riots and Unlawful Assemblies Act Bill C-309 (региональный законодательный акт провинции Квебек)

Сокрытие лица гражданином, участвующим в незаконной массовой акции, влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.В провинции Квебек при отсутствии уведомления полиции о планах провести демонстрацию с числом участников более 50 человек или отклонении от заявленного маршрута движения организаторов карают посредством штрафа. Его размер составляет для частных лиц до 5 тыс. канадских долларов ($3,8 тыс.), а для студенческих ассоциаций – до 125 тыс. ($94,6 тыс.). Аналогичное наказание применяется в случае, если митинг организован ближе, чем в 50 метрах от учебного заведения. На территории учебных заведений запрещено распространять призывы к участию в протестных акциях.