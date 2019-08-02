ТОП-10 демократических государств, жестко регулирующих проведение митингов и собраний

№ Государство Законодательные акты Ответственность за нарушения

1 США Регулирование осуществляется на уровне законодательства штатов До 10 лет тюремного заключения предусмотрено за участие в митингах с оружием или предметами, которые могут быть использованы в качестве такового. Максимальный размер штрафа за нарушение условия проведения массовых акций (в том числе – за отклонение от согласованного маршрута, блокирование транспортных магистралей и создание помех движению) достигает $3 тыс.

2 Великобритания The Public Order Act 1986 Проведение акций без уведомления и согласования условий их проведения предполагает такие формы ответственности, как тюремное заключение на срок до 5 лет либо штраф в размере до 2 тыс. фунтов стерлингов, а также временный запрет на проведение каких либо акций. В случае если несанкционированный митинг сопровождают групповые акции насилия либо угрозы его применения, виновные могут быть лишены свободы на срок до 10 лет.

3 Швеция The Swedish Penal Code Штраф или тюремное заключение на срок до 2 лет для участников несанкционированных акций, лишение свободы на срок до 4 лет – для их организаторов. В случае если участники акции совершают насильственные действия в отношении окружающих или уничтожают их имущество, лидеров и зачинщиков беспорядков могут лишить свободы на срок до 10 лет. Рядовым участникам акции при аналогичных обстоятельствах грозит штраф или тюремное заключение на срок до 4 лет.

4 Канада Preventing Persons from Concealing Their Identity during Riots and Unlawful Assemblies Act Bill C-309 (региональный законодательный акт провинции Квебек) Сокрытие лица гражданином, участвующим в незаконной массовой акции, влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.В провинции Квебек при отсутствии уведомления полиции о планах провести демонстрацию с числом участников более 50 человек или отклонении от заявленного маршрута движения организаторов карают посредством штрафа. Его размер составляет для частных лиц до 5 тыс. канадских долларов ($3,8 тыс.), а для студенческих ассоциаций – до 125 тыс. ($94,6 тыс.). Аналогичное наказание применяется в случае, если митинг организован ближе, чем в 50 метрах от учебного заведения. На территории учебных заведений запрещено распространять призывы к участию в протестных акциях.

5 Франция Decret-Loi 23-10-1935 Code pénal За проведение митинга без подачи заявки организатору грозит наказание в виде 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере €7,5 тыс.Участники несогласованной акции, которые после двух призывов со стороны полиции отказываются разойтись, могут быть лишены свободы на 1 год. Также их действия караются штрафом в размере €15 тыс. В случае, если участник акции целенаправленно скрывает свое лицо (полностью или частично), срок заключения, как и размер штрафа, увеличивают троекратно.

6 Италия Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)(R.D. 18 giugno 1931, n. 773) До 1 года тюремного заключения за проведение запрещенного мероприятия, несогласованного митинга либо собрания, проводимого без уведомления властей. Организаторам также грозит штраф, максимальный размер которого законом не ограничен. Для лиц, отказывающих подчиниться требованию полиции о прекращении демонстрации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года и штрафа в размере до €413.

7 Германия Gesetz ueber Versammlungen und Aufzuege (Das Versammlungsgesetz) За публичные призывы к участию в собрании, которое является запрещенным, виновное лицо может быть наказано посредством тюремного заключения на срок до 1 года. Аналогичное наказание предусмотрено для организаторов мероприятия, которое было запрещено или о проведении которого не было заявлено. Организация незаконной акции, проведение которой не было запрещено властями напрямую, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев или штрафа в размере до 180 дневных норм оплаты труда. Такое же наказание предусмотрено за нарушение согласованного порядка проведения акции.За участие в несанкционированном мероприятии, сокрытие личности в его ходе, отказ покинуть мероприятие по требованию полиции, несоблюдение правил проведения акции, создание препятствий для действий правоохранителей полагается штраф. В зависимости от конкретного правонарушения его размер колеблется в пределах от €511 до €1278.

8 Япония Регулирование осуществляется на уровне муниципального законодательства За нарушение согласованных с муниципалитетом условий проведения митинга организаторам грозит тюремное заключение на срок до 1 года, а также принудительные работы, максимальная продолжительность которых четко не ограничена. Также с них могут взыскать штраф в размере до 50 тыс. йен (около $450) за нарушение заранее оговоренных условий проведения мероприятия.

9 Австрия Versammlungsgesetz 1953 Запрещено присутствовать на массовых акциях в маске или использовать иные формы сокрытия личности. Нельзя проносить на мероприятия оружие или предметы, которые могут быть использованы в качестве такового. Организаторы обязаны пресекать незаконные действия собравшихся. Если достичь этого не удается, организаторы должны официально распустить собрание.За совершение указанных нарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев или штрафа в размере до 360 дневных норм оплаты труда.