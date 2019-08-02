О пользе бега. Рецепты для здоровья. Юлона Стоянова и Сергей Ивченко

Какая польза бега.



Юлона Стоянова и Сергей Ивченко



Лекарь Благодар продолжает рассказывать о способах поддержания и восстановления здоровья.

В этой передаче речь пойдет о пользе бега.

Будьте здоровы!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uWtV9Coz55M