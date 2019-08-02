О пользе бега. Рецепты для здоровья. Юлона Стоянова и Сергей Ивченко
Какая польза бега.
Юлона Стоянова и Сергей Ивченко
Лекарь Благодар продолжает рассказывать о способах поддержания и восстановления здоровья.
В этой передаче речь пойдет о пользе бега.
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Рецепт здоровья и молодости и энергии ОДИН.
Записывайте по секрету всему свету.
ЭТО – налаженная утилизация отходов !!!
Один из основных – это потоотделение.