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О пользе бега. Рецепты для здоровья. Юлона Стоянова и Сергей Ивченко

17:08. 2 августа 2019 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:

Какая польза бега.

Юлона Стоянова и Сергей Ивченко

Лекарь Благодар продолжает рассказывать о способах поддержания и восстановления здоровья.
В этой передаче речь пойдет о пользе бега.
Будьте здоровы!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uWtV9Coz55M

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1076 660
    чужой 2 августа 2019 в 18:42

    Рецепт здоровья и молодости и энергии ОДИН.
    Записывайте по секрету всему свету.
    ЭТО – налаженная утилизация отходов !!!
    Один из основных – это потоотделение.

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