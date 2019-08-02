Сегодня официально почил с миром договор ДРСМД 1987-го года.Выход России из него вслед за США был вопросом сугубо техническим, так как уже давно было известно, что он не будет продлен и США не пойдут на попятную.Инициатива разрыва договора исходила от США, которые желая привлечь в договор Китай, нашли формальный предлог, чтобы обвинить Россию в нарушении договора, хотя каких-то существенных улик так и не представили. Попытки России продемонстрировать искому ракету специалистам НАТО, чтобы показать, что она ничего не нарушает – успеха не имели, так как цели изучать фактическое положение дел у США и НАТО изначально не стояло. Была задача выйти из договора и попутно обвинив в этом Россию, что и было проделано.В ближайшие пару лет схожая судьба ждет договор СНВ-3, подготовка к выходу из которого уже ведется в США. Можно не сомневаться, что в прекращении действия СНВ-3 также обвинят Россию.Соответственно, на наших глазах в режиме онлайн распадается старая система международных договоров лежавшая в основе архитектуры ракетно-ядерной безопасности поздневашингтонского миропорядка. Распадается она прежде всего по инициативе США, которым требуется свобода рук для борьбы с мировыми смутьянами бросающими вызов американской гегемонии.С одной стороны, это делает мир более опасным, так как контроль над ракетными вооружениями и ядерным оружием продолжает слабеть.С другой стороны, это красноречивый признак распада существующего мироустройства, где ДРСМД являлся одним из столпов поздневашингтонского миропорядка. Жалеть ли об уходящем "прекрасном новом мире безраздельного американского господства"? Ну разумеется нет.Каким будет новый миропорядок определится уже в ходе текущего издания Холодной войны, по итогом которой и произойдет перераспределение влияния ключевых стран, которые либо в процессе идущего конфликта, либо по его итогам, выработают новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями определенные уже не контекстом прошлой Холодной войны, а актуальным раскладом сил на момент заключения нового договора.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5178074.html