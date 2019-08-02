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Чернобыльский теракт

13:30. 2 августа 2019 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:

Профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Николаевич Острецов рассказал о том, что сотрудники станции ЧАЭС не могли вмешиваться в работу четвертого блока без разрешения из Москвы. Поэтому, все действия сотрудников АЭС, которые привели к взрыву, не могли быть самостоятельны, а проводились по приказу, как минимум заведующего сектором атомной энергетики ЦК КПСС Георгием Алексеевичем Копчинским. Так кому это было нужно? И кто на самом деле спланировал и провёл этот теракт?

Источник: https://youtu.be/fzihrl2EUxw

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