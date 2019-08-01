Главная » Политика

Жириновский назвал причину пожаров в Сибири

02:00. 1 августа 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:
Жириновский назвал причину пожаров в Сибири | Русская весна

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что масштабные пожары являются следствием серьезного сокращения штата лесной охраны.

«Масштабные лесные пожары в Сибири — это следствие сокращения лесной охраны. В 5 раз снизили число лесничих!» — написал он в своем телеграм-канале.

«Если раньше мы быстро выявляли уже первые очаги пожара и малыми силами успевали погасить его в зародыше, то сейчас следить некому, выявлять некому.

Дожидаемся, пока огонь охватит миллионы гектаров! И все равно тушить не хотят. Дорого. Согласен, дорого. Но о людях кто подумает? Целые города задыхаются!» — возмущается политик.

Читайте также: Страшнее кори: Украине грозит новая смертельная эпидемия

Источник: https://rusvesna.su/news/1564612940

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2019
... — это Украина!» Читайте также: Жириновский: Начнётся резня в Харькове, Днепропетровске...Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «паспортной оккупацией» решение России...дом и бизнес сожгли (неизвестные причины пожара). Есть документальное подтверждение о ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...Нурсултаном Назарбаевым. Сложно назвать эти события случайным ... грохот, рушится небо, пожар, дым, безумные вопли ... что впоследствии явилось причиной разрушения экономики Российской Федерации... себя сравнивает … — Жириновский сказал, что его конфликтс...
Бэкграунд, выпуск-248 за 10 марта 2012
...Ближнем Востоке. И только американский Жириновский - Маккейн продолжает настойчиво предлагать повторить... назвало смерть Илюхина «весьма странной» и высказало подозрение, что в её причинах... страховать – а вдруг вы пожар устроите и к соседям красно...
" Самолёт Як-42 с хоккеистами команды “Локомотив” взорвался в воздухе"
...туда слетались отцы русской демократии Жириновский и Зюганов? Это - ...полета» кончили маразматическими выводами причин катастрофы.Небоскрёбы в Нью-...два хлопка, был сильный пожар, выживших по всей ...ФСБ, директор ФСБ Патрушев назвал произошедшее учениями. И ...
Единственный положительный вариант выхода Украины из глубокого кризиса
... не вызвать своей провокацией пожар… Я – автор 16 ... сказать очень кратко: причиной является капиталистический олигархический колониальный... националистов: Поткина-Белова, Жириновского или Гудмана-Истархова - ... Воля и др. назв.) не позволить доминировать на...
Украинский узел. Единственный положительный вариант выхода из глубокого кризиса
... не вызвать своей провокацией пожар… Я – автор 16 ... сказать очень кратко: причиной является капиталистический олигархический колониальный... националистов: Поткина-Белова, Жириновского или Гудмана-Истархова - ... Воля и др. назв.) не позволить доминировать на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)