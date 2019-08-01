Жириновский назвал причину пожаров в Сибири
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что масштабные пожары являются следствием серьезного сокращения штата лесной охраны.
«Масштабные лесные пожары в Сибири — это следствие сокращения лесной охраны. В 5 раз снизили число лесничих!» — написал он в своем телеграм-канале.
«Если раньше мы быстро выявляли уже первые очаги пожара и малыми силами успевали погасить его в зародыше, то сейчас следить некому, выявлять некому.
Дожидаемся, пока огонь охватит миллионы гектаров! И все равно тушить не хотят. Дорого. Согласен, дорого. Но о людях кто подумает? Целые города задыхаются!» — возмущается политик.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1564612940