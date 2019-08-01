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Протест десантников в Ленинграде. 1989 год

19:15. 1 августа 2019 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:


Протест десантников в Ленинграде. 1988 год



После 1991 года ВДВ ждали масштабные сокращения, расформирование частей, ухудшение довольствия военнослужащих, снижение уровня материально-технического оснащения и война уже на территории собственной страны.
В нулевых ВДВ при Сердюкове чуть было совсем не прикрыли. Но пронесло.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5175878.html

Метки: 1989, ВДВ, Видео, десантники, перестройка, протесты, развал СССР

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