Протест десантников в Ленинграде. 1989 год
19:15. 1 августа 2019 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Протест десантников в Ленинграде. 1988 год
После 1991 года ВДВ ждали масштабные сокращения, расформирование частей, ухудшение довольствия военнослужащих, снижение уровня материально-технического оснащения и война уже на территории собственной страны.
В нулевых ВДВ при Сердюкове чуть было совсем не прикрыли. Но пронесло.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5175878.html