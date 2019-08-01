Пеласги – этруски – славяне
09:50. 1 августа 2019 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
5 доказательств подлога в Троянской истории . Подлинное прошлое античной Трои
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У меня много врагов, они с яростью нападают на меня и всячески стараются опорочить. Люди боятся свободы внутренней, они ищут причину и кого-то, кто бы их держал и не пускал. Это для них лучше, чем быть свободными.