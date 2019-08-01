На YouTube обнаружен новый вид мошенничества
Новый способ мошенничества при помощи платной рекламы на YouTube был выявлен специалистами из «Лаборатории Касперского». При этом жертвами злоумышленников в основном становились пользователи из России и стран СНГ.
«Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что интернет-мошенники начали искать жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube, злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты», – сообщили в пресс-службе компании, сообщает «Интерфакс».
Специалисты сумели с начала года ликвидировать более 17 млн переходов на фишинговые сайты, сулящие большие выигрыши. В «Лаборатории Касперского» посоветовали пользователям использовать защиту, распознающую и блокирующую фишинговые угрозы.
Ранее Роспотребнадзор перечислил признаки, по которым можно определить мошенничество в интернет-магазинах. А в Роскачестве рассказали о самых лёгких для взлома паролях, которые не следует использовать.
Источник: http://voicesevas.ru/news/46286-na-youtube-obnaruzhen-novyy-vid-moshennichestva.html
Много раз видела такую рекламу с опросами и обещанием крупной суммы денег. И не только на ютьюбе, но одно время даже здесь, на ЯП. Не верила и не верю таким посулам, помня поговорку “Бесплатный сыр бывает только в мышеловке”.