Массовые беспорядки и «уличное мясо» для провокаторов
В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали самые актуальные темы последних дней, а именно — массовые беспорядки в Москве, которые имели место быть во время несанкционированных митингов.
Хронометраж:
01:16 — О попытке организовать массовые беспорядки в Москве
18:58 — Какова настоящая цель несанкционированных митингов
23:07 — О митинге «за честные выборы» в Петербурге
26:08 — О том, что такое организация митинга и почему провокаторы об этом не знают
29:02 — Как приводят молодежь на несанкционированные митинги
32:39 — Как менять выборную систему в России
36:47 — Вынесут ли власти «урок» после массовых беспорядков
38:08 — Что такое общество, и что ему нужно
P.S. Предыдущие выпуски:
- Пещерная ненависть «cванидзе» к Сталину и семья Николая II
- Выборы и оппозиция, НДС и математика
- Как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России
- Путин, крах либерализма, Медведев и Едро
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107225