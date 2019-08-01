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Массовые беспорядки и «уличное мясо» для провокаторов

08:54. 1 августа 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали самые актуальные темы последних дней, а именно — массовые беспорядки в Москве, которые имели место быть во время несанкционированных митингов.

Хронометраж:
01:16 — О попытке организовать массовые беспорядки в Москве
18:58 — Какова настоящая цель несанкционированных митингов
23:07 — О митинге «за честные выборы» в Петербурге
26:08 — О том, что такое организация митинга и почему провокаторы об этом не знают
29:02 — Как приводят молодежь на несанкционированные митинги
32:39 — Как менять выборную систему в России
36:47 — Вынесут ли власти «урок» после массовых беспорядков
38:08 — Что такое общество, и что ему нужно

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107225

Метки: блог, Видео, комсомольская правда

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