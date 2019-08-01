Массовые беспорядки и «уличное мясо» для провокаторов

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали самые актуальные темы последних дней, а именно — массовые беспорядки в Москве, которые имели место быть во время несанкционированных митингов.

Хронометраж:

01:16 — О попытке организовать массовые беспорядки в Москве

18:58 — Какова настоящая цель несанкционированных митингов

23:07 — О митинге «за честные выборы» в Петербурге

26:08 — О том, что такое организация митинга и почему провокаторы об этом не знают

29:02 — Как приводят молодежь на несанкционированные митинги

32:39 — Как менять выборную систему в России

36:47 — Вынесут ли власти «урок» после массовых беспорядков

38:08 — Что такое общество, и что ему нужно

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107225