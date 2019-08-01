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Курильский щит

12:14. 1 августа 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:


Спутниковые снимки военной инфраструктуры РФ на Курильских островах. Основной посыл опубликованных фотографий, несмотря на переговоры с Японией о мирном договоре, Россия продолжает укреплять свои военные возможности на Курилах.
Фото сделаны в первой половине июля 2019 года.


Аэродром на Матуа.


Зона учений на Матуа (отмечены следы активного передвижения техники).


База 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии.


Авиабаза "Буревестник" на острове Итуруп.


Объекты 46-го пулеметно-артиллерийского полка на острове Кунашир (склады боеприпасов и защищенные хранилища).


Инфраструктура 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии и 46-го пулеметно-артиллерийского полка.


Комплексы рубеж на Итурупе.


РСЗО "Смерч" на Кунашире.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5174682.html

Метки: авиация, вкс рф, курилы, Россия, рсзо, спутники, фотографии, Япония

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