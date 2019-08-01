Курильский щит
12:14. 1 августа 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Спутниковые снимки военной инфраструктуры РФ на Курильских островах. Основной посыл опубликованных фотографий, несмотря на переговоры с Японией о мирном договоре, Россия продолжает укреплять свои военные возможности на Курилах.
Фото сделаны в первой половине июля 2019 года.
Аэродром на Матуа.
Зона учений на Матуа (отмечены следы активного передвижения техники).
База 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии.
Авиабаза "Буревестник" на острове Итуруп.
Объекты 46-го пулеметно-артиллерийского полка на острове Кунашир (склады боеприпасов и защищенные хранилища).
Инфраструктура 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии и 46-го пулеметно-артиллерийского полка.
Комплексы рубеж на Итурупе.
РСЗО "Смерч" на Кунашире.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5174682.html