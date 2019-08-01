Курильский щит

Спутниковые снимки военной инфраструктуры РФ на Курильских островах. Основной посыл опубликованных фотографий, несмотря на переговоры с Японией о мирном договоре, Россия продолжает укреплять свои военные возможности на Курилах.Фото сделаны в первой половине июля 2019 года.Аэродром на Матуа.Зона учений на Матуа (отмечены следы активного передвижения техники).База 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии.Авиабаза "Буревестник" на острове Итуруп.Объекты 46-го пулеметно-артиллерийского полка на острове Кунашир (склады боеприпасов и защищенные хранилища).Инфраструктура 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии и 46-го пулеметно-артиллерийского полка.Комплексы рубеж на Итурупе.РСЗО "Смерч" на Кунашире.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5174682.html