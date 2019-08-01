Катасонов: Валютный побег “элитки”

"Дедолларизация" наоборот. Почему граждане бегут из рубля? Вопреки пожеланиям правительства и президента. Политические события и деньги. Валютный побег "элитки". Валентин Катасонов о том почему у правительства не получается "дедолларизировать экономику.

Источник: https://neuromir.tv/valyutnyy-pobeg-elitki/