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Катасонов: Валютный побег “элитки”

10:13. 1 августа 2019 Просмотров - 248 Один комментарий Опубликовал:

"Дедолларизация" наоборот. Почему граждане бегут из рубля? Вопреки пожеланиям правительства и президента. Политические события и деньги. Валютный побег "элитки". Валентин Катасонов о том почему у правительства не получается "дедолларизировать экономику. 

Источник: https://neuromir.tv/valyutnyy-pobeg-elitki/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 22957 11687
    Ursus 1 августа 2019 в 10:58

    дурачков держать рупии мало, ведь даже их можно обмануть лишь один раз.

    Рубль стоил сначала 6 руб/долл., потом 25, потом 30, сейчас 64. Динамика очевидна. При том что за тоже время сам бакс обесценился раза в два.

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