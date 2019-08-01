Катасонов: Валютный побег “элитки”
10:13. 1 августа 2019 Просмотров - 248 Один комментарий Опубликовал: Владимир
"Дедолларизация" наоборот. Почему граждане бегут из рубля? Вопреки пожеланиям правительства и президента. Политические события и деньги. Валютный побег "элитки". Валентин Катасонов о том почему у правительства не получается "дедолларизировать экономику.
дурачков держать рупии мало, ведь даже их можно обмануть лишь один раз.
Рубль стоил сначала 6 руб/долл., потом 25, потом 30, сейчас 64. Динамика очевидна. При том что за тоже время сам бакс обесценился раза в два.