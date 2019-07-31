Хотите митинговать с кем угодно лишь бы за справедливость?

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ОМОН задержал своего провокатора. Власть не может управлять страной, поэтому на выборы не допускает патриотов государственников. Даже в Севастополе по приказу Москвы выбросили патриотов России. Исключён из списков кандидатов и Николай Стариков. Всё логично, согласно Конституции РФ, которая замешана на крови.
Не показательно, поскольку не доказательно.
Остаётся лишь добавить, что у провокатора не было найдено предметов, запрещённых к гражданскому обиходу. Противогаз и тот гражданский. Молоток и кухонный и канцелярский ножи – ну не нужно выёживаться, у парня реально ничего не нашли. И ему разумеется ничего не грозит в уголовном плане.
Однако можно и без всех этих предметов метнуть урну в полицейского и получить тюрьму, что и было сделано.
Разумеется, полиция, бывшая милиция строго по закону произвела задержание и досмотр-обыск, власть всегда права. И без ведома спецслужб не было бы никаких акций, тем просто было наплевать. Опасности же нет, ну и хрен с вами.
Да всё под контролем, было есть и будет.
Запас прочности ого-го.
Предметы, “вынутые” из рюкзака, выплывали из-за кадра.
Пацан взят непонятно откуда: ролик начинается сразу с “досмотра”.
Нет предметов противостояния полиции, коими изобилуют ролики протестов по всему миру. Я насчитал три таких вещи, “светить” которые власти не решились.