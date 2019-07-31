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Хотите митинговать с кем угодно лишь бы за справедливость?

13:32. 31 июля 2019 Просмотров - 298 4 коммент. Опубликовал:
При задержании и обыске в рюкзаке у «ОНИжеДЕТИ» обнаружено…



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4583074.html

Метки: митинг, справедливость

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 7196 2305
    nikolay 31 июля 2019 в 15:08

    ОМОН задержал своего провокатора. Власть не может управлять страной, поэтому на выборы не допускает патриотов государственников. Даже в Севастополе по приказу Москвы выбросили патриотов России. Исключён из списков кандидатов и Николай Стариков. Всё логично, согласно Конституции РФ, которая замешана на крови.

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    2
  • 8570 6610
    Павел 31 июля 2019 в 16:00

    Не показательно, поскольку не доказательно.

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    2
  • 3190 2122
    Сергей 31 июля 2019 в 16:03

    Остаётся лишь добавить, что у провокатора не было найдено предметов, запрещённых к гражданскому обиходу. Противогаз и тот гражданский. Молоток и кухонный и канцелярский ножи – ну не нужно выёживаться, у парня реально ничего не нашли. И ему разумеется ничего не грозит в уголовном плане.
    Однако можно и без всех этих предметов метнуть урну в полицейского и получить тюрьму, что и было сделано.
    Разумеется, полиция, бывшая милиция строго по закону произвела задержание и досмотр-обыск, власть всегда права. И без ведома спецслужб не было бы никаких акций, тем просто было наплевать. Опасности же нет, ну и хрен с вами.
    Да всё под контролем, было есть и будет.
    Запас прочности ого-го.

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    • 8570 6610
      ПавелСергей 31 июля 2019 в 17:55

      Предметы, “вынутые” из рюкзака, выплывали из-за кадра.
      Пацан взят непонятно откуда: ролик начинается сразу с “досмотра”.
      Нет предметов противостояния полиции, коими изобилуют ролики протестов по всему миру. Я насчитал три таких вещи, “светить” которые власти не решились.

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