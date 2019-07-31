Воровские налоги
21:34. 31 июля 2019 Просмотров - 154 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Историк и публицист Евгений Спицын про налоговую систему в СССР в период правления И.В.Сталина и сегодня. В чём принципиальная разница?
Историк и публицист Евгений Спицын про налоговую систему в СССР в период правления И.В.Сталина и сегодня. В чём принципиальная разница?
Разница проста. У работников ГУЛАГ не было ни налогов ни зарплаты и их рабский труд позволял другим хоть как-то существовать.
+ рабский труд крестьян за трудодни.
Какой налог с трудодня?
Просто прохфессору спицину надо было поработать за палочки при Сталинских налогах,а вечерком мороженную картоху покопать воровски с уже убранного поля,чтоб как то накормить себя и семью.И после отдыхнув от трудов,порассуждать о правильности налогов тогда и теперя,а то ён смотрю как исхудал от “воровских” б.я налогов б.я.)))Ну реально без мата невозможно слушать этого муд.звуя.)))