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Воровские налоги

21:34. 31 июля 2019 Просмотров - 154 2 коммент. Опубликовал:

Историк и публицист Евгений Спицын про налоговую систему в СССР в период правления И.В.Сталина и сегодня. В чём принципиальная разница?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9nVy-DOOHkY

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4748 826
    ХОХОЛ 31 июля 2019 в 21:55

    Разница проста. У работников ГУЛАГ не было ни налогов ни зарплаты и их рабский труд позволял другим хоть как-то существовать.
    + рабский труд крестьян за трудодни.
    Какой налог с трудодня?

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    1
  • 34246 17446
    Степаныч 31 июля 2019 в 22:37

    Просто прохфессору спицину надо было поработать за палочки при Сталинских налогах,а вечерком мороженную картоху покопать воровски с уже убранного поля,чтоб как то накормить себя и семью.И после отдыхнув от трудов,порассуждать о правильности налогов тогда и теперя,а то ён смотрю как исхудал от “воровских” б.я налогов б.я.)))Ну реально без мата невозможно слушать этого муд.звуя.)))

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