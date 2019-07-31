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В то время пока российская оппозиция кричала, в России было сделано следующее…

09:47. 31 июля 2019 Просмотров - 406 9 коммент. Опубликовал:


За последнее время, со всей этой оппозиционной движухой я, что сильно загрустил. Все куда-то бегут все кричат «Все пропало», «Спасай Россию» «Мы здесь власть» «Верните украденное право».

Ну, думаю, что там на самом деле в России происходит, неужели все так плохо на самом деле? Может Любаня Соболь и ее подельники правду глаголют?

Может и правда пора спасать? И вот, взяв в помощники, своего друга Интернета, я отправился смотреть, что да как. Вот что произошло положительного в России за июнь месяц 2019 года.


Самара – здесь приступили к строительству нового уникального ракета-носителя «Союз – 5». Глубоко модернизированный специально для «Союза-5» двигатель РД-171 будет способен вывести на орбиту до 17 тонн полезного груза. Создано будет два варианта пилотируемый и грузовой.

Еврейская Автономная область – здесь, в июне 2019 года было запущено в работу, единственное в мире предприятие, по техногенной разработке олова. Предприятие было создано в 2018 году. Но до этого времени, отрабатывала новую технологию добычи олова, из отходов предыдущего производства.

Таймыр – здесь началась разработка одного из крупнейших нефтяных месторождений, имеющихся в России. Добыча с этого месторождения создаст 30000 высококвалифицированных рабочих мест. Так же в районе поселка Диксон будет создан морской терминал «Порт – бухта Север».

Приморье – здесь заработало производство по серийному выпуску двигателей «Mazda». Правда, так как, автомобили «Mazda» пока в России не выпускаются, вся продукция будет уходить в Японию.

Тула – официально запущен автомобильный завод, который будет выпускать автомобили под маркой «Haval».

Подмосковье – теперь в России появилось свое производство выпускающее аппараты лучевой терапии онкологии.

Ямал – отсюда пришла новость из мира фантастики, здесь была добыта первая нефть обнаруженная нейросетью. Что это такое я до конца не разобрался, но звучит мощно.

Липецк – здесь приступили к возведению завода, который будет выпускать биопластик.

Красноярский край тайга месторождение золота «Ведуга» — геологоразведчики обнаружили здесь ранее неразведанный запасы золота по примерным подсчетам это еще столько же, сколько было обнаружено ранее.

Волгоград – ученый и конструкторы создали вездеход для северных широт обладающий искусственным интеллектом.



А некоторые бегают по Москве, мусорят, орут «Мы здесь власть», дерутся с полицией и нарушают законы. Займитесь уже чем-нибудь полезным для себя и для страны.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9047870.html

Метки: оппозиция, Россия, экономика

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1055 663
    чужой 31 июля 2019 в 10:01

    А в Москве ждут ветра перемен из Сибири.
    Огнем и водой свободных лесорубов согнали со своих лесных угодий.
    Завернуто сказано. Надо записать, а то забуду.
    Сегодня позвоню по скайпу своим в Иркутск, пусть люди посмеются.
    А то во время наводнения у них бык утонул, теперь охотится не на кого.

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    • 7899 2313
      krikunolegчужой 31 июля 2019 в 10:21

      Правительство же наводнение устроило, а Путин спланировал! Ясно же как божий день…;))

      И пожрать бесплатно не стало и в роснефть или росгаз на работу ни кто не устроил, бля…

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      0
      • 22872 11626
        Ursuskrikunoleg 31 июля 2019 в 11:48

        Дай угадаю насчет пожаров.
        Рослесхоз реорганизовали и оптимизировали наверно рептилоиды, п**** здесь конечно ни причем.
        Лес на затопленном дальнем востоке вырубили и вывезли в Китай тоже наверно они, п**** и здесь не при делах.

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        3
        • 2847 1821
          Олег ЛебедевUrsus 31 июля 2019 в 12:06

          Если верить материалам Гоблина, в других странах, в которых, как некоторые считают вроде как все путем, на которые мы должны равняться, тоже лесные пожары, примерно в таких же масштабах. Видать Путин всюду поспевает, не только в России.

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          • 22872 11626
            UrsusОлег Лебедев 31 июля 2019 в 12:38

            и где еще сгорело под 3 млн га леса?
            Значит это не он оптимизировал лесную службу таким образом что предотвращать и тушить пожары некому, не на что и нечем? А кто же это сделал?

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            2
          • 2847 1821
            Олег ЛебедевUrsus 31 июля 2019 в 12:59

            Подозреваю, что в нашей Сибири, если бы все тамошнее население записалось в лесники, картина мало чем бы отличалась от нынешней. Точно так же как и с наводнением в Иркутской области. Размеры Сибири, плотность населения и масштабы стихийных бедствий не те, чтобы легко взять их и ликвидировать. Японцы со своей Фукусимой не больно -то справились, Штаты, когда у них горела Калифорния – тоже. Хотя у них и денег и техники куда как больше, чем у нас. Но только у нас отовсюду раздается визг на тему “Кошка бросила котят, это Путин…” и т.д. Что поделаешь, Америка для нас не указ, у крикунов цели другие – хотят, чтобы было как в Хохляндии. А то скучно им как-то.

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      • 10170 7032
        Владимирkrikunoleg 31 июля 2019 в 13:08

        Хватит уже херню нести руководитель он только тогда руководитель когда он отвечает за все ,иначе это не руководитель а нечто прикидывающееся руководителем,или вы считаете что это не так?

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  • 4287 3270
    любопытный 31 июля 2019 в 12:13

    В РФ , статья выше, произошло десять положительных событий, разделим их на 140 млн и 83 равноправных объекта, то бишь 21 республика,…. Областей, .. краев…, 2 города федерального значения…
    Получается в объёме всей страны произошло 0,00000… положительных событий.
    А сколько отрицательных? Которые повлияли на жизнь многих людей и регионов? Подсчёт совершать сложно, получится,слишком много . Пенсионеры, потерпевшие отнаводнения, отстаивающие свой край от мусора, потерпевшие отпожаров …..
    Почему, если ни доволен властью, тот либерал? Ведь много просто реалистов, но их сразу тормозят и обзывают по всякому, кому как выгодно.

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    1
  • 1055 663
    чужой 31 июля 2019 в 12:25

    Лучше делать двигатели. А не кричать от безделия про неизвестно что.
    А то в 80 лет будет рука тянуться для самоудовлетворения на сферическую парадигму.
    Постоянно придумывать невыполнимое – это нерусское увлечение.
    Русские, мира и добра в ваши дома

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