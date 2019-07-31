В то время пока российская оппозиция кричала, в России было сделано следующее…

За последнее время, со всей этой оппозиционной движухой я, что сильно загрустил. Все куда-то бегут все кричат «Все пропало», «Спасай Россию» «Мы здесь власть» «Верните украденное право».Ну, думаю, что там на самом деле в России происходит, неужели все так плохо на самом деле? Может Любаня Соболь и ее подельники правду глаголют?Может и правда пора спасать? И вот, взяв в помощники, своего друга Интернета, я отправился смотреть, что да как. Вот что произошло положительного в России за июнь месяц 2019 года.Самара – здесь приступили к строительству нового уникального ракета-носителя «Союз – 5». Глубоко модернизированный специально для «Союза-5» двигатель РД-171 будет способен вывести на орбиту до 17 тонн полезного груза. Создано будет два варианта пилотируемый и грузовой.Еврейская Автономная область – здесь, в июне 2019 года было запущено в работу, единственное в мире предприятие, по техногенной разработке олова. Предприятие было создано в 2018 году. Но до этого времени, отрабатывала новую технологию добычи олова, из отходов предыдущего производства.Таймыр – здесь началась разработка одного из крупнейших нефтяных месторождений, имеющихся в России. Добыча с этого месторождения создаст 30000 высококвалифицированных рабочих мест. Так же в районе поселка Диксон будет создан морской терминал «Порт – бухта Север».Приморье – здесь заработало производство по серийному выпуску двигателей «Mazda». Правда, так как, автомобили «Mazda» пока в России не выпускаются, вся продукция будет уходить в Японию.Тула – официально запущен автомобильный завод, который будет выпускать автомобили под маркой «Haval».Подмосковье – теперь в России появилось свое производство выпускающее аппараты лучевой терапии онкологии.Ямал – отсюда пришла новость из мира фантастики, здесь была добыта первая нефть обнаруженная нейросетью. Что это такое я до конца не разобрался, но звучит мощно.Липецк – здесь приступили к возведению завода, который будет выпускать биопластик.Красноярский край тайга месторождение золота «Ведуга» — геологоразведчики обнаружили здесь ранее неразведанный запасы золота по примерным подсчетам это еще столько же, сколько было обнаружено ранее.Волгоград – ученый и конструкторы создали вездеход для северных широт обладающий искусственным интеллектом.А некоторые бегают по Москве, мусорят, орут «Мы здесь власть», дерутся с полицией и нарушают законы. Займитесь уже чем-нибудь полезным для себя и для страны.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9047870.html