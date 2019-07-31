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Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2019

09:35. 31 июля 2019 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал:

Экс-депутат Рады рассказал о массовом “бегстве” солдат из ВСУ

Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает РИА Новости.
Он опубликовал письмо заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, написанное шестого мая.
Согласно этому документу, с начала года с военной службы в ВСУ уволено 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава. При этом 81 процент уволившихся военнослужащих “не изъявили желания заключать следующий контракт и освободились после окончания контракта”. При этом по сравнению с таким же периодом прошлого года этот показатель вырос почти на 30 процентов.
Кроме того, в письме отмечается, что наибольший отток контрактников замечен в частях, участвующих в боевых действиях в Донбассе. Думенко также отмечает, что отток военнослужащих не может остановить повышение денежного довольствия.
По мнению Журавко, меры, предпринимаемые руководством ВСУ, не помогут восстановить украинскую армию, а украинцы продолжат уходить. Он считает, что военнослужащие устали от плачевного состояния армии, где много “бандеровских формирований” и куда “набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов “широкого профиля”.
“Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы — они не то, что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие”, — написал Журавко.
Экс-депутат добавил, что из-за плохого состояния экономики Украины правительство вряд ли сможет завлечь в армию новые кадры повышением зарплат. Он заявляет, что украинцам нельзя соглашаться на службу, потому что будут являться “для генералов бандеровских войск Украины пушечным мясом, на котором зарабатывают большое бабло”.
“Чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам “самая сильная и могучая армия Европы”, — пишет Журавко.

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Почему Донбасс против оппозиционных митингов в России — мнение комбрига ДНР

Почему Донбасс против оппозиционных митингов в России — мнение комбрига ДНР | Русская весна

Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил свое отношение к несанкционированным акциям в России.

«Есть такое дебильное выражение: конъюнктура момента.

Так вот, даже в девяносто третьем эта конъюнктура была более благосклонной к России, чем сейчас. Тогда западу нравился и Ельцин, и процессы, и никто в Россию прямо не лез — закабаляли ее понемногу экономически, через ЮКОС и прочие прибирая к рукам недра.

Сейчас же полмира против России, непризнанный статус Крыма, воюющий Донбасс. Украина уже считает себя в состоянии войны с Россией и первое, что она сделает в случае хаоса в России — рванет отбивать Крым и покорять Донбасс.

А если ей это удастся, — то где гарантии, что война на этом закончится? Просто задумайтесь, какая обстановка вокруг России, и как легко Россия скатывается в крайности.

Если протестные акции перерастут в повсеместный бунт — ситуация станет бесконтрольной. Я не прав?

У нас есть шкурный интерес относительно российской стабильности, так что простите нас, что мы без восторга относимся к попыткам расшатать власть, даже если она того заслуживает».

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Вечные враги ВСУ мешают карателям побеждать на Донбассе (ВИДЕО)

Вечные враги ВСУ мешают карателям побеждать на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.

Выполняя поставленную командующим «ООС» Сырским задачу любой ценой не допустить разведение сил и средств в районе н. п. Золотое, командир 54 ОМБр военный преступник Майстренко продолжает поддерживать очаг напряжённости на попаснянском тактическом направлении.

Так, несмотря на многочисленные жалобы местного населения, в жилом районе н. п. Попасная отмечено прибытие двух БМП, размещённых в непосредственной близости от жилого дома и в ста пятидесяти метрах от школы.

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С целью сокрытия фактов размещения военной техники на территории жилых кварталов от международных наблюдателей украинские преступники ведут круглосуточное наблюдение за патрулями СММ ОБСЕ с использованием беспилотников, а также всячески препятствуют работе ОБСЕ, обстреливая БПЛА сотрудников миссии.

Несмотря на попытки командования оккупационных сил дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, вечные враги ВСУ — коррупция и жадность — остаются главной помехой амбициозных планов карателей решить конфликт силовым путём.

Так, в результате работы комиссии службы ракетных войск и артиллерии ОТГ «Север» в пункте временной дислокации 1 самоходного артиллерийского дивизиона 14 бригады ВСУ выявлена недостача 70 артиллерийских боеприпасов калибром 122 мм и 17 тонн ГСМ.

По итогам работы комиссии проводится служебное разбирательство в отношении командира дивизиона.

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В свою очередь подразделения Народной милиции ЛНР обеспечены всем необходимым.

Соблюдение режима «тишины» является одной из важнейших задач, выполняя которую, защитники Республики не реагируют на провокации украинских убийц.

Мы, как и ранее, нацелены на решение конфликта за столом переговоров. Но в случае обострения обстановки НМ ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан.

С этой целью в подразделениях НМ ЛНР проводятся занятия по повышению полевой выучки и боевой готовности.

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Похищенный СБУ командир ПВО ополчения Донбасса рассказал об «участии» в крушении Боинга (ВИДЕО)

Похищенный СБУ командир ПВО ополчения Донбасса рассказал об «участии» в крушении Боинга (ВИДЕО) | Русская весна

30 июля в стенах Киевского апелляционного суда журналисты впервые смогли увидеть 58-летнего Владимира Цемаха («Борисыча») — уроженца города Снежное Донецкой области.

Как ранее сообщала «Русская Весна», он был похищен украинскими спецслужбами, после чего в бессознательном состоянии — вывезен на подконтрольную Киеву территорию.

Цемаху было объявлено о подозрении в терроризме (ч.1 ст.258–3 УК Украины), а сам он взят под стражу. На официальном уровне правоохранительные органы отказываются комментировать инкриминируемые ему деяния. Но СМИ уверены — именно Цемаху отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом пять лет назад малайзийском «Боинге».

Накануне начала апелляции по делу Цемаха прокурор Олег Пересада подтверждал существование таких планов. В кулуарах гособвинитель заявил, что бывший начальник ПВО Славянской бригады ополчения ДНР, равно как и недавно вышедший на свободу экс-начальник штаба Минобороны ДНР Дмитрий Куприян выступят в голландском суде по делу MH17.

Впрочем, на сегодняшнем слушании вопрос «малайзийского Боинга» вообще не поднимался. Здесь адвокат Цемаха Роман Гонтарев настаивал на незаконности процедуры задержания его клиента, которого июньским днем в Снежном оглушили ударом пистолета по голове, накачали психотропными препаратами и вывезли на территорию Украины.

Защитник апеллировал к тому, что Цемах был задержан без решения суда. А при избрании ему меры пресечения прокуроры не показали страницу его военного билета, где указывалось — ряды Армии ДНР Владимир Борисович покинул 27 октября 2017 года.

Прокурор с этими доводами не согласился. В его логике — адвокат Цемаха вообще не коснулся сути инкриминируемого «Борисычу» особо тяжкого преступления. А выявленные улики, материалы дела и показания свидетелей подтверждают факт участия Цемаха в составе «незаконных вооруженных формирований».

Суд в итоге подтвердил арест Цемаху. Но пока коллегия судей совещалась насчет вердикта, корреспондент украинского издания «Страна» пообщался с ним по видеосвязи.

О том, какое отношение «Борисыч» имеет к сбитому Боингу, что за предмет из трех букв помогал прятать и где находился в момент катастрофы — в прямой речи Цемаха.

— В интернете нашли видео с вашими интервью, где вы рассказываете, что вы говорите какое-то слово из трех букв, но его запикали. Все поняли, что вторая буква У, и теперь в догадках: это был «Бук» или что?

— Это была вырванная вообще из контекста фраза. Надо было просто вообще немножко разрядить ситуацию.

— Что вам на сегодняшний день инкриминируется?

— Да я вообще без понятия. Говорят, террорист, только я не понимаю — хоть какая-то международная структура назвала террористической организацией Донецкую народную республику? Пока я такого ничего не слышал.

— Прокурор сейчас в своем выступлении сказал, что есть какие-то записи НСРД, вас записывали там якобы, и вы вели диалог с каким-то человеком и рассказывали о том, как вы принимали участие в боевых действиях на стороне сил ДНР. Вам именно этот эпизод инкриминируется или что-то другое?

— Ну, в принципе, да. Но точно не знаю.

— Спрошу прямо: вам инкриминируется какое-то участие в трагедии с малайзийским «Боингом»?

— Нет, вообще такого разговора не было.

— Возможно, вас когда допрашивали, вам ставили какие-то уточняющие вопросы и по делу «Боинга», вы свидетелем можете быть?

— Нет, нет.

— Вы что-то знаете об этой трагедии?

— Абсолютно ничего. Ну, что в печати сообщается, то и знаю.

— То есть то, что вы рассказывали людям, которые брали у вас интервью в 2015 году… Что вы на самом деле вывозили?

— Понимаете, эта (фраза, —  прим. ред.) вырвана из контекста была.

— Вы знакомы с текстом интервью, которое давала ваша дочь после задержания?

— Нет.

— Она сказала, что вы не были в курсе событий, связанных с «Буком». Но в украинских СМИ именно в связи с трагедией малайзийского «Боинга» ваше дело как раз и завертелось. Поэтому мы хотим понять. Все же, когда произошла эта трагедия, сбили самолет, где вы находились территориально?

— Ну, не в пределах города, это точно. Конкретно не помню.

— После того, как этот самолет был сбит, возможно, представителями ДНР проводилось какое-то свое расследование, и вас опрашивали по данному поводу?

— А смысл меня опрашивать, если я не участник этих событий вообще?

— Есть такая международная группа расследователей, называется Bellingscat, и они утверждают, что вы можете дать какие-то показания, связанные с трагедией «Боинга». Это так или нет?

— Я не могу комментировать вещи такие…

— В настоящее время вами рассматривается вариант того, чтобы пойти на обмен?

— Я без понятия.

— Возможно, к вам приходили следователи, предлагали: «Давайте вы признаете вашу вину, и вас в дальнейшем обменяют на кого-то из удерживаемых». Было такое?

— Нет.

— А если в теории такой вариант вам предложат, вы согласны будете?

— Так не было предложений, о чем говорить.

— На сегодняшний день вы свою вину в терроризме не признаете, я правильно понимаю?

— Абсолютно (не признаю, — прим. ред.).

— Где вы находились в тот момент, когда был сбит малайзийский «Боинг»?

— Я был за пределами города

— За пределами города Снежного, я правильно понимаю?

— Да, выполнял определенные задачи.

— Вы были, может быть, где-то на блокпосту. Возможно, есть свидетели, которые могут подтвердить, где вы были?

— Я ездил смотреть позиции, все такое — это рутинная работа.

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“Причем тут Зеленский? Надо обращаться к Путину”, – жители прифронтового поселка

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