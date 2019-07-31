Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2019

30 июля в стенах Киевского апелляционного суда журналисты впервые смогли увидеть 58-летнего Владимира Цемаха («Борисыча») — уроженца города Снежное Донецкой области.

Как ранее сообщала «Русская Весна», он был похищен украинскими спецслужбами, после чего в бессознательном состоянии — вывезен на подконтрольную Киеву территорию.

Цемаху было объявлено о подозрении в терроризме (ч.1 ст.258–3 УК Украины), а сам он взят под стражу. На официальном уровне правоохранительные органы отказываются комментировать инкриминируемые ему деяния. Но СМИ уверены — именно Цемаху отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом пять лет назад малайзийском «Боинге».

Накануне начала апелляции по делу Цемаха прокурор Олег Пересада подтверждал существование таких планов. В кулуарах гособвинитель заявил, что бывший начальник ПВО Славянской бригады ополчения ДНР, равно как и недавно вышедший на свободу экс-начальник штаба Минобороны ДНР Дмитрий Куприян выступят в голландском суде по делу MH17.

Впрочем, на сегодняшнем слушании вопрос «малайзийского Боинга» вообще не поднимался. Здесь адвокат Цемаха Роман Гонтарев настаивал на незаконности процедуры задержания его клиента, которого июньским днем в Снежном оглушили ударом пистолета по голове, накачали психотропными препаратами и вывезли на территорию Украины.

Защитник апеллировал к тому, что Цемах был задержан без решения суда. А при избрании ему меры пресечения прокуроры не показали страницу его военного билета, где указывалось — ряды Армии ДНР Владимир Борисович покинул 27 октября 2017 года.

Прокурор с этими доводами не согласился. В его логике — адвокат Цемаха вообще не коснулся сути инкриминируемого «Борисычу» особо тяжкого преступления. А выявленные улики, материалы дела и показания свидетелей подтверждают факт участия Цемаха в составе «незаконных вооруженных формирований».

Суд в итоге подтвердил арест Цемаху. Но пока коллегия судей совещалась насчет вердикта, корреспондент украинского издания «Страна» пообщался с ним по видеосвязи.

О том, какое отношение «Борисыч» имеет к сбитому Боингу, что за предмет из трех букв помогал прятать и где находился в момент катастрофы — в прямой речи Цемаха.

— В интернете нашли видео с вашими интервью, где вы рассказываете, что вы говорите какое-то слово из трех букв, но его запикали. Все поняли, что вторая буква У, и теперь в догадках: это был «Бук» или что?

— Это была вырванная вообще из контекста фраза. Надо было просто вообще немножко разрядить ситуацию.

— Что вам на сегодняшний день инкриминируется?

— Да я вообще без понятия. Говорят, террорист, только я не понимаю — хоть какая-то международная структура назвала террористической организацией Донецкую народную республику? Пока я такого ничего не слышал.

— Прокурор сейчас в своем выступлении сказал, что есть какие-то записи НСРД, вас записывали там якобы, и вы вели диалог с каким-то человеком и рассказывали о том, как вы принимали участие в боевых действиях на стороне сил ДНР. Вам именно этот эпизод инкриминируется или что-то другое?

— Ну, в принципе, да. Но точно не знаю.

— Спрошу прямо: вам инкриминируется какое-то участие в трагедии с малайзийским «Боингом»?

— Нет, вообще такого разговора не было.

— Возможно, вас когда допрашивали, вам ставили какие-то уточняющие вопросы и по делу «Боинга», вы свидетелем можете быть?

— Нет, нет.

— Вы что-то знаете об этой трагедии?

— Абсолютно ничего. Ну, что в печати сообщается, то и знаю.

— То есть то, что вы рассказывали людям, которые брали у вас интервью в 2015 году… Что вы на самом деле вывозили?

— Понимаете, эта (фраза, — прим. ред.) вырвана из контекста была.

— Вы знакомы с текстом интервью, которое давала ваша дочь после задержания?

— Нет.

— Она сказала, что вы не были в курсе событий, связанных с «Буком». Но в украинских СМИ именно в связи с трагедией малайзийского «Боинга» ваше дело как раз и завертелось. Поэтому мы хотим понять. Все же, когда произошла эта трагедия, сбили самолет, где вы находились территориально?

— Ну, не в пределах города, это точно. Конкретно не помню.

— После того, как этот самолет был сбит, возможно, представителями ДНР проводилось какое-то свое расследование, и вас опрашивали по данному поводу?

— А смысл меня опрашивать, если я не участник этих событий вообще?

— Есть такая международная группа расследователей, называется Bellingscat, и они утверждают, что вы можете дать какие-то показания, связанные с трагедией «Боинга». Это так или нет?

— Я не могу комментировать вещи такие…

— В настоящее время вами рассматривается вариант того, чтобы пойти на обмен?

— Я без понятия.

— Возможно, к вам приходили следователи, предлагали: «Давайте вы признаете вашу вину, и вас в дальнейшем обменяют на кого-то из удерживаемых». Было такое?

— Нет.

— А если в теории такой вариант вам предложат, вы согласны будете?

— Так не было предложений, о чем говорить.

— На сегодняшний день вы свою вину в терроризме не признаете, я правильно понимаю?

— Абсолютно (не признаю, — прим. ред.).

— Где вы находились в тот момент, когда был сбит малайзийский «Боинг»?

— Я был за пределами города

— За пределами города Снежного, я правильно понимаю?

— Да, выполнял определенные задачи.

— Вы были, может быть, где-то на блокпосту. Возможно, есть свидетели, которые могут подтвердить, где вы были?

— Я ездил смотреть позиции, все такое — это рутинная работа.

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