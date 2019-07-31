Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2019
- 07:50 Экс-депутат Рады рассказал о массовом “бегстве” солдат из ВСУ.
- 06:00 Почему Донбасс против оппозиционных митингов в России — мнение комбрига ДНР.
- 03:00 Вечные враги ВСУ мешают карателям побеждать на Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 22:34 Похищенный СБУ командир ПВО ополчения Донбасса рассказал об «участии» в крушении Боинга (ВИДЕО).
- Вчера 19:19 “Причем тут Зеленский? Надо обращаться к Путину”, – жители прифронтового поселка.
Экс-депутат Рады рассказал о массовом “бегстве” солдат из ВСУ
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Почему Донбасс против оппозиционных митингов в России — мнение комбрига ДНР
Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил свое отношение к несанкционированным акциям в России.
«Есть такое дебильное выражение: конъюнктура момента.
Так вот, даже в девяносто третьем эта конъюнктура была более благосклонной к России, чем сейчас. Тогда западу нравился и Ельцин, и процессы, и никто в Россию прямо не лез — закабаляли ее понемногу экономически, через ЮКОС и прочие прибирая к рукам недра.
Сейчас же полмира против России, непризнанный статус Крыма, воюющий Донбасс. Украина уже считает себя в состоянии войны с Россией и первое, что она сделает в случае хаоса в России — рванет отбивать Крым и покорять Донбасс.
А если ей это удастся, — то где гарантии, что война на этом закончится? Просто задумайтесь, какая обстановка вокруг России, и как легко Россия скатывается в крайности.
Если протестные акции перерастут в повсеместный бунт — ситуация станет бесконтрольной. Я не прав?
У нас есть шкурный интерес относительно российской стабильности, так что простите нас, что мы без восторга относимся к попыткам расшатать власть, даже если она того заслуживает».
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Вечные враги ВСУ мешают карателям побеждать на Донбассе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.
Выполняя поставленную командующим «ООС» Сырским задачу любой ценой не допустить разведение сил и средств в районе н. п. Золотое, командир 54 ОМБр военный преступник Майстренко продолжает поддерживать очаг напряжённости на попаснянском тактическом направлении.
Так, несмотря на многочисленные жалобы местного населения, в жилом районе н. п. Попасная отмечено прибытие двух БМП, размещённых в непосредственной близости от жилого дома и в ста пятидесяти метрах от школы.
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С целью сокрытия фактов размещения военной техники на территории жилых кварталов от международных наблюдателей украинские преступники ведут круглосуточное наблюдение за патрулями СММ ОБСЕ с использованием беспилотников, а также всячески препятствуют работе ОБСЕ, обстреливая БПЛА сотрудников миссии.
Несмотря на попытки командования оккупационных сил дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, вечные враги ВСУ — коррупция и жадность — остаются главной помехой амбициозных планов карателей решить конфликт силовым путём.
Так, в результате работы комиссии службы ракетных войск и артиллерии ОТГ «Север» в пункте временной дислокации 1 самоходного артиллерийского дивизиона 14 бригады ВСУ выявлена недостача 70 артиллерийских боеприпасов калибром 122 мм и 17 тонн ГСМ.
По итогам работы комиссии проводится служебное разбирательство в отношении командира дивизиона.
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В свою очередь подразделения Народной милиции ЛНР обеспечены всем необходимым.
Соблюдение режима «тишины» является одной из важнейших задач, выполняя которую, защитники Республики не реагируют на провокации украинских убийц.
Мы, как и ранее, нацелены на решение конфликта за столом переговоров. Но в случае обострения обстановки НМ ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан.
С этой целью в подразделениях НМ ЛНР проводятся занятия по повышению полевой выучки и боевой готовности.
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Похищенный СБУ командир ПВО ополчения Донбасса рассказал об «участии» в крушении Боинга (ВИДЕО)
30 июля в стенах Киевского апелляционного суда журналисты впервые смогли увидеть 58-летнего Владимира Цемаха («Борисыча») — уроженца города Снежное Донецкой области.
Как ранее сообщала «Русская Весна», он был похищен украинскими спецслужбами, после чего в бессознательном состоянии — вывезен на подконтрольную Киеву территорию.
Цемаху было объявлено о подозрении в терроризме (ч.1 ст.258–3 УК Украины), а сам он взят под стражу. На официальном уровне правоохранительные органы отказываются комментировать инкриминируемые ему деяния. Но СМИ уверены — именно Цемаху отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом пять лет назад малайзийском «Боинге».
Накануне начала апелляции по делу Цемаха прокурор Олег Пересада подтверждал существование таких планов. В кулуарах гособвинитель заявил, что бывший начальник ПВО Славянской бригады ополчения ДНР, равно как и недавно вышедший на свободу экс-начальник штаба Минобороны ДНР Дмитрий Куприян выступят в голландском суде по делу MH17.
Впрочем, на сегодняшнем слушании вопрос «малайзийского Боинга» вообще не поднимался. Здесь адвокат Цемаха Роман Гонтарев настаивал на незаконности процедуры задержания его клиента, которого июньским днем в Снежном оглушили ударом пистолета по голове, накачали психотропными препаратами и вывезли на территорию Украины.
Защитник апеллировал к тому, что Цемах был задержан без решения суда. А при избрании ему меры пресечения прокуроры не показали страницу его военного билета, где указывалось — ряды Армии ДНР Владимир Борисович покинул 27 октября 2017 года.
Прокурор с этими доводами не согласился. В его логике — адвокат Цемаха вообще не коснулся сути инкриминируемого «Борисычу» особо тяжкого преступления. А выявленные улики, материалы дела и показания свидетелей подтверждают факт участия Цемаха в составе «незаконных вооруженных формирований».
Суд в итоге подтвердил арест Цемаху. Но пока коллегия судей совещалась насчет вердикта, корреспондент украинского издания «Страна» пообщался с ним по видеосвязи.
О том, какое отношение «Борисыч» имеет к сбитому Боингу, что за предмет из трех букв помогал прятать и где находился в момент катастрофы — в прямой речи Цемаха.
— В интернете нашли видео с вашими интервью, где вы рассказываете, что вы говорите какое-то слово из трех букв, но его запикали. Все поняли, что вторая буква У, и теперь в догадках: это был «Бук» или что?
— Это была вырванная вообще из контекста фраза. Надо было просто вообще немножко разрядить ситуацию.
— Что вам на сегодняшний день инкриминируется?
— Да я вообще без понятия. Говорят, террорист, только я не понимаю — хоть какая-то международная структура назвала террористической организацией Донецкую народную республику? Пока я такого ничего не слышал.
— Прокурор сейчас в своем выступлении сказал, что есть какие-то записи НСРД, вас записывали там якобы, и вы вели диалог с каким-то человеком и рассказывали о том, как вы принимали участие в боевых действиях на стороне сил ДНР. Вам именно этот эпизод инкриминируется или что-то другое?
— Ну, в принципе, да. Но точно не знаю.
— Спрошу прямо: вам инкриминируется какое-то участие в трагедии с малайзийским «Боингом»?
— Нет, вообще такого разговора не было.
— Возможно, вас когда допрашивали, вам ставили какие-то уточняющие вопросы и по делу «Боинга», вы свидетелем можете быть?
— Нет, нет.
— Вы что-то знаете об этой трагедии?
— Абсолютно ничего. Ну, что в печати сообщается, то и знаю.
— То есть то, что вы рассказывали людям, которые брали у вас интервью в 2015 году… Что вы на самом деле вывозили?
— Понимаете, эта (фраза, — прим. ред.) вырвана из контекста была.
— Вы знакомы с текстом интервью, которое давала ваша дочь после задержания?
— Нет.
— Она сказала, что вы не были в курсе событий, связанных с «Буком». Но в украинских СМИ именно в связи с трагедией малайзийского «Боинга» ваше дело как раз и завертелось. Поэтому мы хотим понять. Все же, когда произошла эта трагедия, сбили самолет, где вы находились территориально?
— Ну, не в пределах города, это точно. Конкретно не помню.
— После того, как этот самолет был сбит, возможно, представителями ДНР проводилось какое-то свое расследование, и вас опрашивали по данному поводу?
— А смысл меня опрашивать, если я не участник этих событий вообще?
— Есть такая международная группа расследователей, называется Bellingscat, и они утверждают, что вы можете дать какие-то показания, связанные с трагедией «Боинга». Это так или нет?
— Я не могу комментировать вещи такие…
— В настоящее время вами рассматривается вариант того, чтобы пойти на обмен?
— Я без понятия.
— Возможно, к вам приходили следователи, предлагали: «Давайте вы признаете вашу вину, и вас в дальнейшем обменяют на кого-то из удерживаемых». Было такое?
— Нет.
— А если в теории такой вариант вам предложат, вы согласны будете?
— Так не было предложений, о чем говорить.
— На сегодняшний день вы свою вину в терроризме не признаете, я правильно понимаю?
— Абсолютно (не признаю, — прим. ред.).
— Где вы находились в тот момент, когда был сбит малайзийский «Боинг»?
— Я был за пределами города
— За пределами города Снежного, я правильно понимаю?
— Да, выполнял определенные задачи.
— Вы были, может быть, где-то на блокпосту. Возможно, есть свидетели, которые могут подтвердить, где вы были?
— Я ездил смотреть позиции, все такое — это рутинная работа.
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“Причем тут Зеленский? Надо обращаться к Путину”, – жители прифронтового поселка
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