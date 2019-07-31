США выходят из РСМД, Авиация МЧС и пожары, Квартиры Елизаветы // Галопом по Европам #75
В этом выпуске:
- Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае;
- ВИЧ стал одной из основных причин смертности среди молодого населения;
- Роспотребнадзор хочет расширить санитарные зоны вдоль автомобильных и железных дорог;
- Советник Трампа Болтон подтвердил выход США из договора об РСМД – это произойдет 2 августа;
- Северная Корея снова запустила две ракеты – на этот раз малой дальности;
- Израиль разбомбил иранские объекты в Ираке;
- В Казани на торги выставляют завод синтетического каучука;
- В Воронеже сотрудники НИИ электронной техники написали письмо Чемезову с просьбой разобраться с новым гендиректором;
- Строители главного храма Минобороны в Подмосковье заявляют, что их обманули с зарплатой;
- В Москве обнаружили четыре квартиры, принадлежащие королеве Елизавете.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам