США выходят из РСМД, Авиация МЧС и пожары, Квартиры Елизаветы // Галопом по Европам #75

В этом выпуске:

- Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае;

- ВИЧ стал одной из основных причин смертности среди молодого населения;

- Роспотребнадзор хочет расширить санитарные зоны вдоль автомобильных и железных дорог;

- Советник Трампа Болтон подтвердил выход США из договора об РСМД – это произойдет 2 августа;

- Северная Корея снова запустила две ракеты – на этот раз малой дальности;

- Израиль разбомбил иранские объекты в Ираке;

- В Казани на торги выставляют завод синтетического каучука;

- В Воронеже сотрудники НИИ электронной техники написали письмо Чемезову с просьбой разобраться с новым гендиректором;

- Строители главного храма Минобороны в Подмосковье заявляют, что их обманули с зарплатой;

- В Москве обнаружили четыре квартиры, принадлежащие королеве Елизавете.



_______________________________________________





Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:

Кошелек Яндекс:

https://money.yandex.ru/to/4100120420…

Карта СберБанка

4276380154608413

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JRJr_sdsyvo