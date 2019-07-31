Главная » Видео, Политика, События

США выходят из РСМД, Авиация МЧС и пожары, Квартиры Елизаветы // Галопом по Европам #75

21:24. 31 июля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае;
- ВИЧ стал одной из основных причин смертности среди молодого населения;
- Роспотребнадзор хочет расширить санитарные зоны вдоль автомобильных и железных дорог;
- Советник Трампа Болтон подтвердил выход США из договора об РСМД – это произойдет 2 августа;
- Северная Корея снова запустила две ракеты – на этот раз малой дальности;
- Израиль разбомбил иранские объекты в Ираке;
- В Казани на торги выставляют завод синтетического каучука;
- В Воронеже сотрудники НИИ электронной техники написали письмо Чемезову с просьбой разобраться с новым гендиректором;
- Строители главного храма Минобороны в Подмосковье заявляют, что их обманули с зарплатой;
- В Москве обнаружили четыре квартиры, принадлежащие королеве Елизавете.

_______________________________________________


Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
_______________________________________________



Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JRJr_sdsyvo

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пока у нас повышают пенсионный возраст, мир готовится к 4-дневной рабочей неделе
К сожалению, передовые тренды, даже в такой сфере, как трудовой рынок, доходят до России с заметным опозданием. И пока мир готовится к сокращению трудовой недели, а в отдельных странах вводится безусловный базовый доход для граждан - россиянам повышают ...
Клуб по тайным интересам
... 343 постоянных членов 128 представляют США, 120 – Европу и 95... фамилии, и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Прогнозы на ... кандидатов от Демократической партии США Барака Обамы и Хиллари ...чтобы ослабить экономики Европы и США. По мнению Джима Такера...
Сила мысли. Что говорит наука
... ресурс. В 2009 году ученые США и Аргентины создали систему распознавания...
Несколько слов о дутом американском ВВП
... с одной стороны, и США, Германии и Японии с... раза меньше, чем в США, и на порядок меньше,...которой видно, что а) США отстают от Китая по промышленному... с одной стороны, и США, Германии и Японии с... производство продолжает закрываться в США и открываться в Китае...
Любить Россию или любить перемены
Очередной материал постоянного автора ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева из Донецка вновь касается важной и весьма актуальной темы. «Полюбить Россию, а не её изменение Гражданский протест… Как часто мы слышим это выражение. Готовность к нему означает,...
Что надо знать о трагедии в "Зимней вишне"
...которую «порекомендовали» в местной МЧС (пожарные относятся к этому ведомству..., которую ей навязала местная МЧС, и тоже с соответствующей...безопасности». Пока нет  разрешения МЧС, ни один ребенок и ... уляжется, люди разойдутся по квартирам, а леса будут гореть ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)