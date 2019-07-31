Прямой эфир с профессором Поповым

Попов Михаил Васильевич, профессор, доктор философских наук
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fHfEPEWfowA
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Я не гожусь для Рая, я с вёслами в руках заслужил вечную муку, однако верую в то, что любовь и милость Божия меня не оставят.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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