Профессор МПГУ А.А.Зданович на канале “Концептуал”. “Почему Сталин лично руководил СМЕРШ?”

Нужно себя контролировать. Нужно гнать болезнь от тела. Наше тело подчинено нашей воле, а усилием воли можно выгнать из себя любую болезнь, даже рак. Как это сделал Фрэнсис Чичестер. Сильные люди не болеют. Болеют слабые духом.

— Фёдор Филиппович Конюхов