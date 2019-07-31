Профессор МПГУ А.А.Зданович на канале “Концептуал”. “Почему Сталин лично руководил СМЕРШ?”

Концептуал СМИ Как извратили учение Николая Морозова Доктор исторических наук, профессорМПГУ ...Александр Владимирович Пыжиков в специальном интервью для "Концептуал ТВ"... (495) 755 44 13 Концептуал ТВ Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn...
... во главе с археологом Геннадием Здановичем. Аркаим. Итак, Гордон против древнеславянской... несмотря на то, что Геннадий Зданович не обладает опытом словесных баталий... с передачи "не солоно хлебавши".Здановичу хватило для победы интеллигентности, знаний...
Сегодня много говорится о демократии и правах человека. Когда нарушаются права педерастов, то они начинают вопить об этом, когда они пропагандируют свой образ жизни (через парады), практически все молчат. Сколько детей, увидев целующихся мужиков на улице ...
Ольга Храповицкая, 24 мая 2013 Встреча с вирусологом Галиной Петровной Червонской на тему «Проблемы вакцинологии» 7 апреля 2013 года Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» провело встречу с вирусологом Галиной Петровной Червонской на тему...
Нужно себя контролировать. Нужно гнать болезнь от тела. Наше тело подчинено нашей воле, а усилием воли можно выгнать из себя любую болезнь, даже рак. Как это сделал Фрэнсис Чичестер. Сильные люди не болеют. Болеют слабые духом.