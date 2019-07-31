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Поджигатели войны

13:07. 31 июля 2019 Просмотров - 307 11 коммент. Опубликовал:

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Стало известно, что в Москве завершился большой митинг оппозиции, выражавшей недовольство по поводу не допуска к муниципальным выборам её кандидатов. По официальным сообщениям органов правопорядка в митинге приняло участия 12 тысяч человек. Конкретным поводом для их выступления стал отказ в регистрации 57 кандидатов на выборы в Мосгодруму. Из них 18 были партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцами. В числе кандидатов-отказниковназываются фамилии таких довольно одиозных персонажей, как Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Константин Янкаускас и Илья Яшин.

 

Персонажи действительно малосимпатичные. С вполне очевидным бэкграундом и вполне очевидной политической направленностью. Полагаю, не смысла озвучивать уровень их деструктивности для страны, вне зависимости от того, какой именно политический режим находится в ней у власти. Скажем так: лично для меня это очевидно. И для тех, кто находится хотя бы на минимально патриотической позиции это очевидно тоже. А тем, кто так не считает, вряд ли удастся что-либо доказать. Хорошо это или плохо — не важно. Будем считать, что я сейчас озвучил нечто, являющееся константой. Так же очевидно, что «несправедливые условия» на выборах являются лишь поводом. А истинная цель — дестабилизация политической обстановки в стране. И, в принципе, уже сейчас заметно, что в ходе митингового стояния на Трубной площади, политическая повестка открыто перехватывается теми, кто разговоры о честных выборах заменяет разговорами про обвинение России в «агрессии против Грузии и Украины», в сбитии Боинга МН17 и объявлении нашей страны «фашистским государством». Несколько иная повестка, не правда ли? Но собравшимся на Трубной всучают её в комплекте с предвыборной темой: дескать, хотите справедливых выборов — соглашайтесь и с этим тоже. Классическая «цветная технология» - ничего нового или оригинального.

И лично для меня совершенно очевидно, что истинной целью всего этого является разжигание в моей стране гражданской войны. К чему ситуация, при нынешних темпах и параметрах своего развития, катится с почти что кармической неизбежностью. И, разумеется, ко всей той публике, что учинила сегодняшний митинг, у меня нет ни малейшей симпатии. Да и как ещё я, участник военных действий на Донбассе, могу относиться ко всему этому либеральному мусору, поддерживающему бандеровский режим в Киеве и считающему моих боевых товарищей «наёмниками» и «террористами»?

Однако здесь есть одно «но».

Ведь эту гражданскую войну разжигают не только и не столько они. У меня вопрос: а почему на их митинг пришло столько людей? Вот только не надо говорить, что 12 тысяч это не цифра. Нет уж, граждане, 12 тысяч — это очень много. Особенно летом. Особенно в тот момент, когда страна находится в политически расслабленном состоянии. Особенно на митинг, собранный такими «популярными в народе» персонажами. И если такое количество этого самого народа пришло на их митинг — значит для подобного, как минимум, существует повод. И он до такой степени реален, что личности организаторов митинга перестают иметь такое уж весомое значение.

Я сейчас не буду поминать всуе такие места, как Шиес (хотя, его случай тоже невероятно показателен). И не буду перечислять все поводы, по которым в нашем обществе назрело недовольство. Хоть оно и было безусловным дополнительным фактором, заставившим людей прийти на митинг. Сосредоточимся на конкретной теме: выборах.

А на них поведение власти в этот раз откровенно возмутительно. Даже на фоне того, что оно и раньше-то не было идеальным. Я не знаю, подделывали ли подписи представители таких кандидатов, как, скажем, Любовь Соболь. Может да, может нет — мне то неведомо. Но бесспорно, что при недопуске к выборам сама власть пользуется грязными методами, причём, делает это абсолютно демонстративно, практически ничего не стесняясь. Одних она пропускает практически без проверки, других же просто сбривает по абсолютно смехотворным формальным поводам. И речь не об их политических взглядах: они могут быть и вполне патриотами. Вопрос не в этом. Он в падении рейтинга самой власти. А конкретно — партии «Единая Россия». И это падение настолько пугает её представителей на местах, что в своих попытках сохранить своё доминирование на выборах они уже откровенно теряют берега, просто откровенно убирая конкурентов. Причём, происходит это не только в Москве. Вчера я слышал про то же самое в Ленинградской области, а сегодня — в Севастополе, где точно таким же грязным способом сняли с выборов партию «Родина», которую очень трудно заподозрить не только в либерализме, но и в оппозиционности. Просто потому, что местные единоросы понимают: они уже как стафилококк — не выдержат никакой конкуренции и смогут выжить только в среде полной стерильности. Они просто не победят. Никого. По крайней мере обычным способом. И в результате делают то, что вызывает откровенное возмущение избирателей. Пока что разозлилось только 12 тысяч. А что будет дальше?

Это ведь такой замечательный повод для того, чтобы подпалить страну — несправедливые выборы. Сколько майданов началось именно на эту тему? Вот только создали этот повод не «клятые либералы» и не «клятый госдеп». Его создала сама власть. В лице своих функционеров на местах.

Так кто истинные поджигатели гражданской войны в моей стране?

Пусть этот вопрос повиснет в воздухе.

 

Источник: https://cont.ws/@el-pablo/1394074

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 22915 11665
    Ursus 31 июля 2019 в 14:48

    ? Серый, а Соболь чем автору не угодила. Может я что-то не знаю.

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    • 30754 18196
      СерыйUrsus 31 июля 2019 в 15:06

      Я не слежу за её деятельностью. Поэтому не знаю.
      Суть в том , что большое кол-во протестов в стране ( в том числе в Москве и С-Пб.,) от национально-патриотических сил . Но их нигде и никто не освещает.

      Эти же протесты заполонили всё медийное пространство , которое в основном контролируется Кремлём .
      Вопрос. Делают они это для чего ? Наверное очень выгодно.
      Вся ситуация осознанно и намеренно рукотворна Кремлём.
      Моё мнение. Конечно, могу и ошибаться .

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    • 30754 18196
      СерыйUrsus 31 июля 2019 в 15:20

      Посмотри, как даже на ЯП активизировались “степанычи” и “крикуны ” по поводу внешних и внутренних врагов . А защитник у них один – нашефсё.
      Это наверное и есть цель всей этой постановки . Сценарист тут точно один.
      Подобное же делается перед каждыми выборами .
      “Если вы не выберите нас, к власти придут злобные враги России” – основной посыл Кремля.

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      2
      • 22915 11665
        UrsusСерый 31 июля 2019 в 15:29

        враг моего врага мой друг, даже если это черт с рогами. Хлебососы всегда подбивают клинья между людьми для развода их по загонам. Типа Навальный у них не такой, Соболь не правильная.

        Насчет освещения в их рунете 27.07 объяснение одно – ссут. По телеку кстати думаю ни слова не было. Они понимают что выборы в мосдуму нафиг никому не нужны, это повод. Когда солома пересыхает, она вспыхивает от любой искры.

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        2
        • 30754 18196
          СерыйUrsus 31 июля 2019 в 15:45

          Возможно и так .
          Но за организацию не санкционированного митинга никого не закрыли по УК. (из организаторов) .
          Членов НПСР распихивают в психушки, на зону, за значительно меньшие , по масштабам, акции .
          Поэтому у меня и есть ощущение , что это спектакль . Плюс, есть возможность ударить по выявленным активистам, которые не согласованы с властями . Зачистка поля.
          Т.е. кто-то из т.н. либ. оппозиции работает как козёл, ведущий стадо на заклание .
          Но это опять же , моё восприятие. Могу ошибаться.

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          2
          • 22915 11665
            UrsusСерый 31 июля 2019 в 15:54

            я так представляю, смогут люди разных взглядов объединиться с общей целью – есть шанс что-то изменить. Не смогут, будет каждый одеяло тянуть себе – нет шансов.

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            1
          • 30754 18196
            СерыйUrsus 31 июля 2019 в 17:08

            Это беспорно. Тут даже обсуждать нечего.
            Но в 2018 г. А.Навальный призывал бойкотировать выборы президента, заявил, что его призыв будут тиражировать все отделения ФБК в стране. И это так же и сразу подхватило “Эхо Москвы”. Якобы оппозиционное радио на деньги Газпрома.
            Хотя уже давно , на пальцах, было объяснено , что если вы не пришли на выборы. Ваш голос автоматом ушёл “Е.Р.” или Путину.
            А.Навальный , и как юрист , тем более, это не может не понимать Меж тем – такой призыв.
            Поэтому и недоверие к этой персоне .
            Основным аргументом не ходить у него было – не учавствуя в грязном спектакле , мы сохраним честь и достоинство . А сейчас протесты по поводу такого же грязного спектакля. Он также работает на разъединение ?
            Может я просто не совсем осознаю его тактику.

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            0
          • 22915 11665
            UrsusСерый 31 июля 2019 в 17:17

            возможно личные амбиции, не хотел свой электорат за Грудинина агитировать. У всех есть недостатки и все делают ошибки

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            -1
          • 30754 18196
            СерыйUrsus 31 июля 2019 в 17:25

            Я же не говорю – враг России. Пока мне не очень понятен ни он сам, ни его тактика , стратегия. ФБК работает, можно только приветствовать . Но вот дальше какие-то непонятки местами происходят.

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  • 1699 603
    evsol 31 июля 2019 в 17:02

    У нас в Севастополе не прошли %(пять, Карл) на выборы!!

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