Поджигатели войны

Стало известно, что в Москве завершился большой митинг оппозиции, выражавшей недовольство по поводу не допуска к муниципальным выборам её кандидатов. По официальным сообщениям органов правопорядка в митинге приняло участия 12 тысяч человек. Конкретным поводом для их выступления стал отказ в регистрации 57 кандидатов на выборы в Мосгодруму. Из них 18 были партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцами. В числе кандидатов-отказниковназываются фамилии таких довольно одиозных персонажей, как Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Константин Янкаускас и Илья Яшин.

Персонажи действительно малосимпатичные. С вполне очевидным бэкграундом и вполне очевидной политической направленностью. Полагаю, не смысла озвучивать уровень их деструктивности для страны, вне зависимости от того, какой именно политический режим находится в ней у власти. Скажем так: лично для меня это очевидно. И для тех, кто находится хотя бы на минимально патриотической позиции это очевидно тоже. А тем, кто так не считает, вряд ли удастся что-либо доказать. Хорошо это или плохо — не важно. Будем считать, что я сейчас озвучил нечто, являющееся константой. Так же очевидно, что «несправедливые условия» на выборах являются лишь поводом. А истинная цель — дестабилизация политической обстановки в стране. И, в принципе, уже сейчас заметно, что в ходе митингового стояния на Трубной площади, политическая повестка открыто перехватывается теми, кто разговоры о честных выборах заменяет разговорами про обвинение России в «агрессии против Грузии и Украины», в сбитии Боинга МН17 и объявлении нашей страны «фашистским государством». Несколько иная повестка, не правда ли? Но собравшимся на Трубной всучают её в комплекте с предвыборной темой: дескать, хотите справедливых выборов — соглашайтесь и с этим тоже. Классическая «цветная технология» - ничего нового или оригинального.

И лично для меня совершенно очевидно, что истинной целью всего этого является разжигание в моей стране гражданской войны. К чему ситуация, при нынешних темпах и параметрах своего развития, катится с почти что кармической неизбежностью. И, разумеется, ко всей той публике, что учинила сегодняшний митинг, у меня нет ни малейшей симпатии. Да и как ещё я, участник военных действий на Донбассе, могу относиться ко всему этому либеральному мусору, поддерживающему бандеровский режим в Киеве и считающему моих боевых товарищей «наёмниками» и «террористами»?

Однако здесь есть одно «но».

Ведь эту гражданскую войну разжигают не только и не столько они. У меня вопрос: а почему на их митинг пришло столько людей? Вот только не надо говорить, что 12 тысяч это не цифра. Нет уж, граждане, 12 тысяч — это очень много. Особенно летом. Особенно в тот момент, когда страна находится в политически расслабленном состоянии. Особенно на митинг, собранный такими «популярными в народе» персонажами. И если такое количество этого самого народа пришло на их митинг — значит для подобного, как минимум, существует повод. И он до такой степени реален, что личности организаторов митинга перестают иметь такое уж весомое значение.

Я сейчас не буду поминать всуе такие места, как Шиес (хотя, его случай тоже невероятно показателен). И не буду перечислять все поводы, по которым в нашем обществе назрело недовольство. Хоть оно и было безусловным дополнительным фактором, заставившим людей прийти на митинг. Сосредоточимся на конкретной теме: выборах.

А на них поведение власти в этот раз откровенно возмутительно. Даже на фоне того, что оно и раньше-то не было идеальным. Я не знаю, подделывали ли подписи представители таких кандидатов, как, скажем, Любовь Соболь. Может да, может нет — мне то неведомо. Но бесспорно, что при недопуске к выборам сама власть пользуется грязными методами, причём, делает это абсолютно демонстративно, практически ничего не стесняясь. Одних она пропускает практически без проверки, других же просто сбривает по абсолютно смехотворным формальным поводам. И речь не об их политических взглядах: они могут быть и вполне патриотами. Вопрос не в этом. Он в падении рейтинга самой власти. А конкретно — партии «Единая Россия». И это падение настолько пугает её представителей на местах, что в своих попытках сохранить своё доминирование на выборах они уже откровенно теряют берега, просто откровенно убирая конкурентов. Причём, происходит это не только в Москве. Вчера я слышал про то же самое в Ленинградской области, а сегодня — в Севастополе, где точно таким же грязным способом сняли с выборов партию «Родина», которую очень трудно заподозрить не только в либерализме, но и в оппозиционности. Просто потому, что местные единоросы понимают: они уже как стафилококк — не выдержат никакой конкуренции и смогут выжить только в среде полной стерильности. Они просто не победят. Никого. По крайней мере обычным способом. И в результате делают то, что вызывает откровенное возмущение избирателей. Пока что разозлилось только 12 тысяч. А что будет дальше?

Это ведь такой замечательный повод для того, чтобы подпалить страну — несправедливые выборы. Сколько майданов началось именно на эту тему? Вот только создали этот повод не «клятые либералы» и не «клятый госдеп». Его создала сама власть. В лице своих функционеров на местах.

Так кто истинные поджигатели гражданской войны в моей стране?

Пусть этот вопрос повиснет в воздухе.