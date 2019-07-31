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Перунов День. Юлона Стоянова и Лада Ведунья

09:10. 31 июля 2019 Просмотров - 163 3 коммент. Опубликовал:

2 августа, 2 коло-обережный праздник ПЕРУНОВ ДЕНЬ
День Перуна.

Юлона Стоянова и Лада Ведунья

День, когда небесный огонь выжигает все злое и плохое из нашего мира. Проводится Перунов День не ранее чем по прошествии 40 дней от Купало. Считается, что в этот день до обеда лето, а после обеда наступает осень. Именно на эти дни чаще всего приходятся грозы.

Программа создана по книге “Календарь древнерусских обрядовых праздников” – автор Лада Ведунья.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h3F6ghkNoLA

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