Перунов День. Юлона Стоянова и Лада Ведунья

2 августа, 2 коло-обережный праздник ПЕРУНОВ ДЕНЬ

День Перуна.



Юлона Стоянова и Лада Ведунья



День, когда небесный огонь выжигает все злое и плохое из нашего мира. Проводится Перунов День не ранее чем по прошествии 40 дней от Купало. Считается, что в этот день до обеда лето, а после обеда наступает осень. Именно на эти дни чаще всего приходятся грозы.



Программа создана по книге “Календарь древнерусских обрядовых праздников” – автор Лада Ведунья.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h3F6ghkNoLA