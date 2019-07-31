Перунов День. Юлона Стоянова и Лада Ведунья
2 августа, 2 коло-обережный праздник ПЕРУНОВ ДЕНЬ
День Перуна.
Юлона Стоянова и Лада Ведунья
День, когда небесный огонь выжигает все злое и плохое из нашего мира. Проводится Перунов День не ранее чем по прошествии 40 дней от Купало. Считается, что в этот день до обеда лето, а после обеда наступает осень. Именно на эти дни чаще всего приходятся грозы.
Программа создана по книге “Календарь древнерусских обрядовых праздников” – автор Лада Ведунья.
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“День, когда небесный огонь выжигает все злое и плохое из нашего мира” – что-то плохо выжигает, однако…
Врут опять неоязы…;))
Как приятны напоминания о наших исконных народных праздниках!
То ли мошенницы, то ли идиотки – уже и разбираться неохота…