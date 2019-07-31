Новости Украины и Новороссии 31 июля 2019

«Убивать всех», — в Киеве призвали к «большей жестокости» в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что иного решения конфликта на Донбассе кроме «милитарного» не существует. «Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости… Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то, коллаборанты, то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия», — заявил Голомша в эфире украинского телевидения. И совершенно шизофренически на фоне этих слов выглядит то, что в этом же эфире, отвечая на вопросы журналистов о новой власти, о команде Зеленского, Голомша заявляет, что человек должен быть высшей ценностью для любого чиновника, для представителей власти в целом. Впрочем, за минувшие пять лет мы уже поняли, что на Донбассе, помнению майданных властей. живут не люди. Отметим, Голомша носит звание заслуженного юриста Украины. Читайте также: Умирающий лебедь или панночка в гробу? В Сети смеются над женой Порошенко (ФОТО)

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Украинский министр рассказал, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом (ВИДЕО)

Возвращение республик Донбасса под контроль Украины чревато многими проблемами и связаны они с теперь уже российскими гражданами, проживающими там. Об этом заявил министр по «вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Вадим Черныш в эфире украинского телевидения. Он полагает, что те, кто уже получил и получит российские паспорта в ближайшее время, станут серьезным «дестабилизирующим фактором». «Теперь эти люди с российскими паспортами могут претендовать на должности местного самоуправления, на должности, которые будут на этих территориях. Проблема в том, что многие должностные лица имеют и сейчас два гражданства. И даже были скандалы на выборах. Потому нельзя ведь сказать: «С этой страной так, а с этой так», — сказал министр. Черныш уверен, что киевские власти должны запретить всем людям, получившим российское гражданство, занимать любые государственные должности на Украине. Обратите внимание, что о возврате республик Донбасса говорится как о чём-то неизбежном, как о давно решённом вопросе. Читайте также: Умирающий лебедь или панночка в гробу? В Сети смеются над женой Порошенко (ФОТО) На видео с 13:52

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Отравление Ющенко, на котором заварили майдан, оказалось грандиозным фейком

На фоне раскручиваемой в СМИ информации об отравлении либерала Алексея Навального по аналогии истории с Виктором Ющенко в 2004 году, стоит принять во внимание, что никакого отравления Ющенко не было.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

Эксперт попросил вывести на экран одно из последних высказываний главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

«Я могу это сказать, так как сроки давности такие, я его (нынешнего своего заместителя Игоря Козлова – ред.) спросил: «Игорь Николаевич, вот скажи: ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать… Скажи: было или нет (отравление – ред.)? Он сказал: «Нет». Отравления не было», – рассказал Матиос в интервью YouTube-каналу «Politeka».

«Отравления Ющенко никакого не было. То есть, не найдено никаких следов преступления. Вы помните, та история, которая по сути привела к майдану 2004 года. Я почему это заявление считаю очень важным: вы знаете, что в России сейчас запустили тот же сценарий с отравлением некоего оппозиционного деятеля.

Просто вы помните, как в 2004 году это раскручивали на Украине и чем это завершилось на самом деле – как был фейк, так и остался. Кстати, Екатерина Ющенко, жена Виктора Ющенко, провела прямые параллели с этим делом (сравнив «отравление» супруга с «делом Скрипалей» – ред.) – вот, учитесь у Украины», – иронически прокомментировал Корнилов.

Отметим, Виктор Ющенко, по официальной версии, был отравлен во время президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка. В ходе обследования международной группой врачей было установлено, что потерпевшего якобы отравили диоксином, после чего было открыто уголовное дело, однако конкретных обвинений в покушении на жизнь кандидата следствие так и не предоставило.

Разразившийся скандал выплеснулся на улицы и стал одним из поворотных событий, приведших к майдану 2004 года, ставшего прологом вооружённого госпереворота в Киеве в феврале 2014-го.

Сейчас либеральными российскими и западными СМИ активно раскручивается версия о якобы отравлении Алексея Навального, отбывающего административный срок в полицейском спецприёмнике за участие в несанкционированном митинге и беспорядках 27 июля в Москве.

В то же время врач терапевтического отделения, куда был доставлен либерал, заявил, что диагноз – простая крапивница, и состояние оппозиционного вождя удовлетворительное.

Владимир Гладков, Москва

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Порошенко отказывается прятаться от Путина

Владимир Путин не поможет Петру Порошенко. Нет никаких сомнений, что российский президент Владимир Путин является страшным кошмаром для экс-лидера Незалежной Петра Порошенко. Едва ли не каждое заявление олигарха сопровождается воспоминаниями о Путине. Так произошло и в одном из последних интервью. Беседуя с сотрудниками «Украинской правды», Порошенко заявил, что не собирается покидать Украину. По его словам, ему не за что краснеть перед народом, так как в последние пять лет он делал все для стабилизации ситуации в государстве. «Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие — я еще в 2014 году на фронте перестал бояться», — заявил Порошенко. Олигарх, пришедший к власти путем переворота, являющийся одним из зачинщиков войны на Донбассе и поддерживающий всевозможные блокировки Крыма, пояснил свою позицию. Он считает, что «побег» из Незалежной станет подарком Владимиру Путину. «На самом деле мой оппонент — не Зеленский», — подчеркнул Порошенко. Подобная риторика неудивительна. Петр Порошенко до сих пор рассчитывает на поддержку западного истеблишмента, который привел его к власти. Сейчас он надеется получить некий картбланш от элит, чтобы помешать реализовать идеи Владимиру Зеленскому. Путин для Порошенко отличное прикрытие. Бывший украинский президент придерживается подобной точки зрения с того момента, как возглавил страну. Сейчас ему также удобно использовать имя российского президента, подтверждая свои антироссийские взгляды. Впрочем, нельзя сказать, что олигарху не придется покупать билет до той страны, которая предоставила бы ему политическое убежище. Если юрист Андрей Портнов, украинский лидер Владимир Зеленский и другие враги Порошенко доведут обещанное дело в отношении бывшего президента до конца, то ему придется бежать с Украины. И тут уже даже Владимир Путин не поможет Петру Алексеевичу. Читайте также: Украинские юристы интересуются у Авакова, как правильно «кончать Порошенко не по беспределу» Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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«Вы все — никто»: политтехнолог Зеленского шокировал «слуг народа», указав их место (АУДИО)

Опубликована запись выступления на лекции для депутатов от «Слуги народа» в Трускавце Никиты Потураева — одного из главных политтехнологов партии. Модератор представил Потураева будущим депутатам, как «представителя идеологической группы», и он обратился к ним с эмоциональной речью. «Давайте разберемся, прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет. Я работаю с 1996-го года и мой первый клиент была Юлия Владимировна Тимошенко. Смотрите, есть социологическая цитата по поводу всех здесь сидящих. Поправка на явку, туда-сюда. В общем — почти 45. Как это произошло? Как вы здесь оказались? Я вам объясню как. Потому что моя работа объяснять как. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии „Слуга народа“. И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время, еще в детский сад ходили… Все вы — политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Что такое партия? Это с английского означает „часть“. Часть общества. Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами. Это ваша задача на эту неделю. Мы хотим ровно этого. Я знаю, и поверьте, все знают. Об этом все знают. Об этом знает Дмитрий, об этом знает Александр, об этом знаю я. Там кто-то уже в телефонах. Я же это вижу. Кто-то думает о том, как поехать во Львов. Кто-то думает о том, как вообще свалить — ок! Это ваше право. Вы были никем, но те, кто останутся — станут кем-то», — заявил народным избранникам Потураев. По словам источника украинского издания «Страна» в «Слуге народа», выступление Потураева вызвало весьма неоднозначную реакцию среди будущих депутатов. «Многие, мягко говоря, ох… и первое, что начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Когда организаторы мероприятия пытались позиционировать себя как лидеры фракции, это вызывало смех. Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал обратный эффект», — рассказал источник, присутствующий на лекции. И уточнил, что попытается донести до руководства партии и президента мысль о том, что не самая правильная стратегия — коммуницировать с людьми через столь странных посредников как Потураев или же Давид Арахамия (4-й номер в списке «Слуги народа»). «Не нужно между нами, взрослыми людьми выстраивать прослойку в лице „потураевых-арахамий“, осенённых идеями Петра Алексеевича и пытающихся монополизировать влияние во фракции. Так не будет», — сказал источник. Напомним, с понедельника, 29 июля, стартовали курсы нардепа для новоизбранных парламентариев от «Слуги народа» (всего от партии прошли 254 человека). Зе-депутатов будут обучать работе в Верховной Раде специально приглашенные тренеры, в том числе специалисты Киевской школы экономики. За это время они должны будут пробежаться по макроэкономике, получить представление о бюджетном процессе, публичных коммуникациях, нормах создания законопроектов. Читайте также: В Киеве нацисты ворвались на пресс-конференцию и забросали кандидатов в нардепы яйцами (ФОТО, ВИДЕО)

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У Порошенко уже всё позади, — Гройсман

Украинский премьер-министр и лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман заявил, что бывший президент Петр Порошенко так и не сделал для себя выводов «из всего того, что произошло в последнее время», а также не понял, почему Гройсман не пошел на выборы вместе с ним. Об этом премьер сообщил на своей странице в соцсети по итогам прочтения интервью бывшего президента «Украинской правде». «На самом деле, есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями. Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов», — написал Гройсман. Также он заявил, что не смог, учитывая подходы Порошенко, реализовать все то, что намеревался сделать. «И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади, но я уверен — у Украины все ещё впереди», — подытожил политик. Читайте также: Украинские юристы интересуются у Авакова, как правильно «кончать Порошенко не по беспределу»

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Медвежонок и Ярош

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ДНР: Проблемы людей с ограниченной ответственностью требуют срочных решений

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Про “отпуск Порошенко”

Про "отпуск Порошенко"

Свой отпуск Порошенко готовил длительное время, создавая легенду, которая обеспечивает выезд из страны без «излишних подозрений». Предварительно он имитировал поход на допрос, в тот день, когда его не вызывали, чтобы продемонстрировать, что он «сотрудничает со следствием» по одному из многих уголовных дел, которые начали заводить после поражения Порошенко на выборах президента.Сейчас Порошенко крайне важно показать, что он еще контролирует ситуацию, и нападки со стороны Коломойского и Зеленского – это преходящее явление, но он понимает, что с завершением выборов в Верховную Раду, где партия «Слуга народа» получила простое большинство, риск реального привлечения к ответственности за различные преступления (политические и экономические), совершенные с 2014 года, многократно возрастает. Куда ветер дует, ясно дал понять Аваков, заявивший, что «все хорошее на Украине делалось вопреки Порошенко». Этим Аваков еще раз подтвердил, что он пытается добиться сохранения поста министра МВД, и Порошенко для него – отрезанный ломить, а значит, защиты по линии МВД у Порошенко не будет.В СБУ уже идет смена руководства, а Генпрокуратуру кадровые перемены ожидаются в ближайшие пару недель. Следовательно, реальных силовых рычагов у Порошенко практически не остается.Поэтому в преддверии формирования нового правительства и первого заседания Верховной Рады он вместе со всей семьей уехал в отпуск, дабы издалека посмотреть на то, как Зеленский и его окружение будут сосредотачивать в своих руках всю полноту власти в силовом блоке, и насколько активно они начнут реализовывать свои угрозы в адрес Порошенко, которого фактически ничего не защищает от уголовного преследования. Даже по линии США есть серьезные сомнения по поводу необходимости защищать Порошенко – он вполне может пойти прицепом к кампании по разоблачению махинаций семейства Байденов на Украине, по поводу чего продолжаются консультации между окружением Зеленского и людьми Трампа. Если США посчитают, что для того, чтобы полноценно утопить Байдена, надо привязать к этому делу Порошенко, то шоколадный фюрер безусловно пойдет на дно, если вовремя не бежит из страны.Неслучайно Порошенко отказался от гос. охраны на все отпуска, так как данная госслужба могла контролировать его передвижение и своевременно сообщить, что Порошенко планирует покинуть Украину насовсем.Находясь «на отдыхе» за границей, Порошенко теперь будет внимательно следить, насколько сильно будет проявляться желание Коломойского и Ко воздать ему по заслугам. Маловероятно, что тему преследования Порошенко вынесут на первое заседание Верховной Рады, но уже в августе вполне возможна актуализация юридического преследования Порошенко, которая будет поддержана не только юристами вроде Портнова, но и государственными органами. Например, к 5-летию разгрому украинской армииПорошенко могут припомнить Иловайск, тем более, что сам Зеленский прямо обвинял Порошенко в причастности к поражению ВСУ.Поэтому, если подобные дела получат ход в ближайшие недели, то у Порошенко будет не очень много причин для возвращения, как бы он не храбрился и не заявлял, что он «вернется на Украину назло Путину». Проблема Порошенко в том, что он уже не так нужен США, как раньше, а его враги жаждут начать передел «шоколадной империи», которую Порошенко строил последние 5 лет за счет Украины. Ну а если ситуация пойдет в этом направлении, то опыт бегства украинских олигархов за границу достаточно богат – Фирташ бежал в Европу, Коломойский в Израиль, Курченко в Россию.Фортуна вещь переменчивая – если Фирташа пытаются выдать в США, то Коломойский смог вернуться, а Курченко и вовсе оказался вовлечен в схемы финансирования ЛНР и ДНР. Где и какую роль сможет найти себе за границей Порошенко – пока загадка. Разумеется, он будет искать политических гарантий, чтобы остаться на Украине и продолжить вести политическую деятельность, необходимую для защиты бизнес-империи, но кто даст ему такие гарантии, после того, что он натворил, вопрос, наверное, риторический.Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

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Попрощайтесь с Виталиком

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