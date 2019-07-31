Муж и жена. Отношения в семье

Дискуссионный клуб НСР



Ведущая передачи – Власта



Семья — это небольшое государство, где есть распределение по обязанностям между всеми, кто в нем живет.

И вот как выполняют свои обязанности, как несут ответственность за свои действия все члены этого небольшого государства, так и будут складываться отношения и климат в нём.



Муж и жена. Кто главнее, кто кому служит, что такое равноправие в семье? Эти и другие вопросы рассматривались в дискуссионном клубе.



В передаче принимает участие Команда НСР.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D09ziN9J8fA