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Муж и жена. Отношения в семье

09:11. 31 июля 2019 Просмотров - 114 2 коммент. Опубликовал:

Дискуссионный клуб НСР

Ведущая передачи – Власта

Семья — это небольшое государство, где есть распределение по обязанностям между всеми, кто в нем живет.
И вот как выполняют свои обязанности, как несут ответственность за свои действия все члены этого небольшого государства, так и будут складываться отношения и климат в нём.

Муж и жена. Кто главнее, кто кому служит, что такое равноправие в семье? Эти и другие вопросы рассматривались в дискуссионном клубе.

В передаче принимает участие Команда НСР.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D09ziN9J8fA

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