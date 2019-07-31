Муж и жена. Отношения в семье
Дискуссионный клуб НСР
Ведущая передачи – Власта
Семья — это небольшое государство, где есть распределение по обязанностям между всеми, кто в нем живет.
И вот как выполняют свои обязанности, как несут ответственность за свои действия все члены этого небольшого государства, так и будут складываться отношения и климат в нём.
Муж и жена. Кто главнее, кто кому служит, что такое равноправие в семье? Эти и другие вопросы рассматривались в дискуссионном клубе.
В передаче принимает участие Команда НСР.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#народное #славянское #радио #муж #жена #семье #воспитание #детей #кто #служит #ведическое #знание #нужна #что #значит #равноправие #брак #матриархат #брачный #союз #отношения #семейные #веды #власта #между #богу
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #МужИЖена #ОтношенияВСемье #ВоспитаниеДетей #КтоКомуСлужит #СемейныеОтношения #ОтношенияВСемьеМеждуМужемИЖеной #ЖенаСлужитМужу #Веды #ВедическоеЗнание #ЖенаСлужитМужуКакБогу #ЖенаНужнаМужу #ЧтоЗначитЖенаСлужитМужу #Власта #РавноправиеВСемье #Брак #Матриархат #БрачныйСоюз
Семья – Семь Я. 4-ре мужчины и 3 женщины , или наоборот.
А знаете чем отличаются славянские передачи от христианских? Славяне говорят так жили наши предки, т а так было, а христиане говорят так жили всегда на Руси. И многие выбирают всегда.