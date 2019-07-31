В прошедшую субботу представители несистемной оппозиции провели в Москве несанкционированный митинг за допуск к выборам в Мосгордуму их кандидатов, которым было отказано в регистрации по причине превышения в их подписных листах процента недействительных подписей. В числе тех, кто был не допущен к выборам — Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Полиция Москвы, Росгвардия и ОМОН приняли меры по пресечению несогласованного митинга, в результате было задержано более тысячи его участников, в том числе и упомянутые выше несостоявшиеся кандидаты.

В ходе пресечения незаконной акции имели место стычки с силовиками, которые были спровоцированы протестующими. В результате чего сотрудникам полиции пришлось несколько раз применять силу.

Мы попросили прокомментировать эти события и, в частности, действия полиции и властей, писателя, лидера общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николая Старикова.

— Что касается действий полиции, то полиция была на высоте. Учитывая тот градус общественного давления со стороны оппозиции на полицейских, они были молодцы. Но нет предела совершенству. В следующий раз можно посоветовать ребятам быть чуть более жесткими и не давать возможности прорывать свой строй, и уже тем более, перекрывать городские магистрали, но я думаю, что работа над ошибками будет в соответствующих структурах проведена.

Что же касается ситуации в целом, то любое государство должно уметь себя защищать и строго заставлять выполнять те законы, которые существуют. Они написаны не для части населения, а для всех. Поэтому, если в России есть определенный порядок согласования уличных акций, то те, кто его нарушают, должны строжайшим образом наказываться. Каждый раз, когда так называемая «оппозиция» выходит на улицы, она подставляет людей, которых накачивает эмоциями. Навальный отсидит свои 30 суток и вернется к своим двум условным срокам, потом поедет отдыхать, а несколько человек получат реальные уголовные дела и вполне возможно сядут за то, что, заведенные этими самыми провокаторами, они ударили полицейского или бросили в него каким-либо предметом. Поэтому, чем больше таких акций, тем больше поломанных судеб. По сути, я даже ввел новый термин. Есть «пушечное мясо» — это солдаты, которых бросают на фронт ради прибылей корпораций или других сомнительных целей, так вот есть «уличное мясо», это молодежь, которую провокаторы заводят эмоционально и потом бросают на полицейских — для того, чтобы достигнуть своих политических целей.

— Как Вы можете оценить действия властей в этой ситуации? Не являются ли они мягкими, учитывая, например, что идейный вдохновитель всех этих протестов, господин Навальный, имея два условных срока, недавно в очередной раз отправился отбывать 30 суток административного ареста, что уже вызывает даже не улыбку, а непонимание у многих людей?

— Все эти танцы вокруг Навального вызваны только одним: на фоне уличных беспорядков происходит то, что имело место во все времена, при любой власти и в любой стране — борьба за власть. Борьба за власть, в основном, происходит между теми, кто как ни странно, кажется единомышленниками. Между теми, кто находится рядом. Поэтому мягкость властей с одной стороны, а с другой информационное давление властей на этих провокаторов, говорит о том, что в среде российской элиты происходит определенная борьба, которая для постороннего наблюдателя выплескивается на улицы в виде якобы случайных протестных акций, а на самом деле преследуются определенные цели, достигаются определенные результаты, о чем мы можем только догадываться.

Беседовал Дмитрий Борисенко

Источник: https://nstarikov.ru/club/107197