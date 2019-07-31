Либеральный геноцид, экономика Сталина и ждет ли Россию Третья мировая

Во время последней встречи с общественностью Москвы, которая имела место быть 16 июля 2019 года на площадке Московского Дома Книги, обсуждались важные вопросы — от экономики Сталина до либерального геноцида и возможного вовлечения России в Третью мировую войну.

Хронометраж:

0:08:18 — Об изменении оценки исторических событий

0:14:09 — О смерти либерализма и «мягком геноциде»

0:21:54 — О пенсионной реформе и ее последствиях

0:26:55 — Почему НАТО существует и «растёт»

0:28:21 — Как Сталин восстановил экономику в послевоенное время

0:41:45 — О том, как написать правильные учебники по истории

0:45:10 — О давлении на Россию и на Путина

0:53:40 — Об отношениях России с Латинской Америкой

0:57:30 — Об отношении к науке и ее финансированию

0:59:35 — Об отношении Российской Империи к революционерам

1:02:05 — О «прогнозе» отношений между Россией и Грузией

1:05:19 — Кто был инициатором создания государства Израиль

1:08:33 — О вероятности начала Третьей мировой войны

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107189