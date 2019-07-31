Катино дело. Девушка-фермер держит 32 коровы и варит сыр

Соскучилась по домашнему творогу

В четыре руки

В то время как почти каждая деревня встречает случайных гостей покосившимися коровниками, а в магазинах всё чаще можно встретить творог и сыр с «заменителями молока», девушка из южноуральской деревни своими силами поднимает ферму и предлагает людям вспомнить забытый вкус настоящих молочных продуктов.Катерине Лычагиной из села Бородиновка Варненского района 27 лет. Она родилась и выросла в деревне. Закончив школу, студенткой уехала из села в Челябинск, но получив специальность экономиста долго в городе не осталась – вернулась в родную деревню.«Сильно скучала в городе по деревенской тишине, размеренному течению времени и домашнему творогу, который по особенному рецепту варила еще моя бабушка», – вспоминает девушка.Навыки экономиста помогли открыть фермерское хозяйство. Начинание дочери поддержали родители. В 2013 году Екатерина выиграла президентский грант на развитие молочной животноводческой фермы в миллион рублей – купила шесть коров и построила во дворе отчего дома современную сыроварню.Вот уже шесть лет рабочий день Катерины начинается в 4-5 часов утра. Нужно проконтролировать утреннюю дойку, собрать молоко.«Сейчас у меня 32 головы, 18 из них дойные. В сутки они дают порядка 500 литров молока. На первом этапе производства важно, чтобы молоко было чистое. Поэтому корову перед дойкой обязательно моют. Сейчас этим на ферме занимаются нанятые люди. Потом молоко готовится к переработке. Творог, сметана, йогурт и сыр – наши основные продукты», – рассказывает Катя.Вход на кухню, в святая святых, посторонним строго запрещен. Там ежедневно работают только две пары проверенных рук – сама Катя и ее мама. Сметану и творог делают по семейному рецепту, а йогурт и сыр – по технологии, которую девушка освоила на курсах в Уфе. Заменителей молочного жира, эмульгаторов, стабилизаторов нет и в помине. Из покупных материалов разве что пластиковая тара и закваска для йогурта. Основной гарант свежести – морозильное оборудование. Даже машину свою Катя оборудовала рефрижератором, чтобы без забот возить продукцию в Челябинск за 270 километров зимой и летом, обязательно три раза в неделю.«Если по какой-то причине поездку приходится отложить – пурга, вьюга или машина, не дай Бог, не на ходу – то я места себе не нахожу от того, что жизнь вышла из привычной колеи и все идет не по плану. Случаи такие крайне редки. Я жду поездки в город не меньше, чем мои покупатели. В дороге люблю подумать о женском, послушать любимую музыку», – делится своими переживания молодая предприимчивая девушка.Продавать продукцию в деревне некому. Здесь в каждом дворе обязательно есть своя буренка. Как в былые нелегкие годы люди держат коров как подспорье к небогатому сельскому бюджету. Скупать молоко от соседских коров Катерина пока побаивается, дорожит исходным качеством сырья. Свою продукцию она регулярно возит в лабораторию на анализ, чтобы обезопасить себя и быть спокойной за здоровье своих покупателей.Большим спросом каждый год пользуется именно майская продукция. Первая молодая зелень дает маслу, сметане и молоку яркий желтый оттенок и необычный майский вкус. Поэтому с наступлением погожих деньков все буренки идут на выпас. Пасутся кормилицы все вместе в своем частном табуне – 32 катиных и 84 папиных единицы крупного рогатого скота. Отец Катерины тоже фермер. Специализируется на зерновых и выращивании коров мясных пород.Говоря о трудностях молочного предпринимательства, Катя рассказывает о том, что люди отвыкли от вкуса настоящего молока. Потому покупателей приходится не только искать, но и приучать есть качественные натуральные продукты.«Лакмусовыми бумажками для многих можно назвать детей и кошек. Купив молоко в первый раз на пробу, люди приходят еще раз, потому что детям неожиданно понравилась каша, сваренная на новом молоке и творог оказался нежным на вкус и не залежался в холодильнике, а кошка вдруг стала пить молоко, хотя от магазинного обычно воротила нос», – рассказывает она.Цены на продукцию совсем не кусаются. Литр отборного молока жирностью около 4 процентов стоит 40 рублей против 60 рублей в магазине. Чтобы увеличить продажи в городских магазинчиках, в ближайшее время Катя собирается придумать фирменную этикетку своей продукции.Становиться городской Екатерина совсем не планирует, перебираться в город вслед за подругами не спешит. Верит, что в деревне сможет встретить своего единственного, который разделит с ней взгляды на жизнь и рабочие хлопоты.«Хочу, чтобы мои дети и внуки знали такие радости жизни как вкус настоящего молока, запах земли после дождя и свежескошенного сена», – романтично заключает она.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9048829.html