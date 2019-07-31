К двадцатилетию эпохи Путина (2)
…Придя в политику, Владимир Путин создал новую моду на имидж политического лидера. Спортивный, подтянутый, с выправкой офицера в штатском, спокойный и несуетливый, с тихим голосом и цепким взглядом контрразведчика, с улыбкой, с которой он одинаково награждает героев сирийской кампании и стирает в пыль Петра Порошенко на переговорах в Минске, Путин создал в политике новый стандарт.
Образ политика, внесенный Путиным в обиход, сломал господствовавший там образ американского супермена, чем весьма гордился Збигнев Бжезинский, написав в книге «Великая шахматная доска» о том, что все политики мира подражают манерам американских президентов.
Теперь подражать американским президентам уже смешно, это как бы прошлый век. Нелепо ходить с надутой грудью и фальшивой улыбкой в 32 зуба, изображая нескончаемую крайнюю радость идиота. Даже японцы как-то перестали подражать американцам, чем занимались с начала 60-х. Теперь модно подражать Путину.
В России образ Путина пришелся особенно по нраву. Страна устала от политических недоносков типа хуторского Хрущева, маразматического Брежнева, полумертвых Андропова с Черненко, трусливого станичного Горбачева и непросыхающего Ельцина, дирижирующего оркестром в аэропорту. Путиным впервые стало модно гордиться. Его портреты в кабинетах офисов и на майках стали шиком и признаком стиля.
Путин завел обычай работать постоянно, за его режимом не могут угнаться его сотрудники. Путин работает всегда, даже когда он отдыхает, хотя его отдых – это разновидность работы. Именно на отдыхе он общается с разными политиками и с прессой, создает информационные поводы и решает сложные вопросы. Когда говорят «Крест лидера» – это говорят о Путине. Это тот самый случай, когда на крест не просятся, но и от креста не бегают.
Несмотря на то, что сам Путин являет собой новый образ политика, его самого окружают безнадежно «вчерашние» лица. Они застряли в восьмидесятых и состарились, неся по жизни свои застарелые комплексы. Их ничему не учит опыт трудных ошибок, они не способны к гениальности, и сами по себе являются парадоксом эпохи. Это наше «очевидное – невероятное», которое, по сути, составляет костяк либеральной элиты, а в оппозиции персонажи еще более колоритные, выморочные и нелепые.
Обвинять Путина в том, что он выморил всех ярких персонажей вокруг себя – нелепая затея. Яркого никак не выморишь, он везде будет виден, а вот выдающаяся посредственность ни при каких костылях не будет выглядеть харизматиком.
Проблема качества российской элиты давно перестала быть темой для анекдотов и стала вопросом национальной безопасности. Деградация элиты – процесс объективный и коснувшийся не только Запада, но и России. Ни один царь при всех стараниях не заменит сотню российских губернаторов и министров, и если они интеллектуально ограничены, что часто видно даже по их лицам, то качество управления никогда не будет адекватным.
При всех попытках как-то обучать новых назначенцев, особых результатов это пока не дает. Дело в том, что за 50 лет в целом все общество заметно деградировало, и выбирать умных руководителей просто неоткуда. Деградация общества началась в позднесоветская время и продолжается сейчас.
Никакие усилия КПСС и сменившей ее элиты не смогли остановить процесс глобального поглупения населения, живущего в атмосфере глобальной массовой культуры и потребительских ценностей. Никакая реформа системы образования не способна заменить собой среду, в которой формируется современный человек как на Западе, так и в России. И то, что системы образования одна другой хуже, также следствие того, что их создают уже деградировавшие продукты общества.
Сводить деградацию образования только к конспирологическому заговору мировой элиты тоже неверно – сама эта элита за последние полвека значительно поглупела. Она уже не в состоянии саму себя спасти от катастрофы и плывет по воле волн, как пробка или какая-то другая субстанция.
Проблема ротации элит не в том, что старые не пускают новых, а в том, что новых физически не существует. А то, что существует, то еще более плохое, чем то, что есть. Как сказал одному молодому композитору старый мастер: «Молодой человек, то, что у вас ново, то не оригинально, а что оригинально, то не ново». Нет никакой гарантии, что те, кто просит у Путина дать порулить, не обрушат завтра страну в еще более глубокую пропасть, чем всем надоевшие системные либералы в правительстве.
На самом деле это реально тревожно. Сторонники академика Глазьева уверяют, что если дать стране немного денег, то инфляции не будет, а оживление наступит. И называют некий предел, до которого можно печатать деньги без риска инфляции. При этом они ссылаются на расчеты по другим странам, ими произведенные. Что делать в том случае, если они ошибаются, они не говорят. Но на Путина обижаются, что он не спешит им поверить на слово.
Сейчас администрация президента стоит перед самой важной задачей – использовать парламентские и президентские выборы для обновления политической элиты России. Но так как настоящая элита куется в горниле кризисов и войн, а Россия стремится всего этого избежать, то реальный процесс обновления кадров становится растянутым на десятилетия. Однако альтернативой является обвал государственности, и потому ротация элит будет процессом эволюционным.
Любой другой способ будет авантюрой, а эпоха Путина как раз характерна тем, что никаких авантюр не допускает. И этот принцип России стоит сделать главным для всех последующих эпох, с каким бы лидером они ни ассоциировались. Если это удастся, то главную задачу эпохи Путина можно будет считать выполненной.
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Источник.
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“выбирать умных руководителей просто неоткуда”
Неправда! Точнее, – ложь.
Выбирать есть откуда и есть из кого. Потенциал огромный.
Вопрос в технологии выбора или в ее отсутствии, а также в пространстве выбора.
Пространство ближайшего окружения и клановая технология, то есть вариант, который сегодня процветает – это не вариант.
В 2017 г. Путин принимал в Кремле губернаторов, победивших тогда на выборах. В своем выступлении он подчеркнул, что избранным главам надо ориентироваться на публичные системы отбора кандидатов на разные должности. Ведь молодые люди должны понимать, что «социальные лифты работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей». Однако, одной публичности мало. И это уровень благих пожеланий, а не уровень технологии.
Конкурс «Лидеры России», инициированный Администрацией Президента это уже неплохая технология и пространство конкурса (выбора) достаточно широкое. Но “неплохая” это мало. Нужна хорошая технология.
Существует технология спортивного отбора и в ней используют данные фенотипической диагностики и психодиагностики. А корректно ли будет утверждать, что данные фено- и психодиагностики несущественны для отбора управленцев? Конечно некорректно. Это давно показали еще труды В.П.Эфроимсона и многих других ученых.
“процесс обновления кадров становится растянутым на десятилетия”
Фактически автор утверждает, что ничего менять не надо. На самом деле процесс становится растянутым только при желании его растянуть. Но, “сколь веревочка не вейся”.
И снова на первые позиции выходят вопросы научного обеспечения процессов управления, включая отбор кадров, контроль их работы и (главное) – научное обеспечение правильности и надежности принятия управленческих решений на основе теории и онлайн технологии экспертных оценок (не путать с индивидуальной и комиссионной экспертизой и с так называемыми экспертными сообществами !).
Разумеется, что либеральное сообщество было, есть и будет главным тормозом развития науки и технологий в России и для России. Но это отдельная тема.
Народ русский доволен выбором. Созданы все условия для жизни и работы.
А огромный потенциал талантливых пусть выбирают лучшую картошку.
Выбирать есть откуда.
Главное сегодня – окольцевание себя, любимого! А если , вдруг, ты – не тот пацан , то тебя.
Если не раздувать щёки и признать, что есть кто-то умнее тебя (а это так и есть), то не всё так грустно. Например, в отношении элиты. Да, действительно, нынешняя элита деградировала и сильно поглупела. Это объясняется тем, что элита вся еврейская и не совсем, мягко говоря, генетически полноценная. А с учётом того, что в последние лет 20 обозначилась тенденция создания браков исключительно евреев с еврейками, то очевидно, что деградация усиливается. И если менять нынешних на их отпрысков, толку не будет. Но если выйти из рамок еврейской элиты, то есть, вывести её из уравнения, то всё очень даже не плохо. Я не имею ввиду чистокровных гоев – там всё не лучше, зато полукровки, которые по маме не евреи – это именно то, что надо. Путин сам такой и, судя по всему, в еврейском вопросе ориентируется. Начавшиеся чистки неизбежны и это понимают все, хоть это никому из “элиты” и не нравится, и очевидно, что под раздачу попадают, пардон, евреи. Точно так же, как это было и при Сталине, с той только разницей, что при Сталине жыдов мочили, а при Путине их выгоняют ссаными тряпками. На текущий момент по 1000 штук в день, но это только начало. Выгнать требуется 3 млн. жыдов, то есть, вычистить всю вертикаль пиндосовской власти, и их вычистят. Это объективный процесс, который означает, что от Путина уже ничего не зависит, нравится он кому или нет. Поэтому, ВВП спокоен и не возражает против на дебилов, которые бегают по улицам, изображая “оппозицию”, так как это во многих отношениях даже не плохо))…
Кадры решают все, но жизнь показывает, что эти кадры очень трудно подобрать. Берешь на службу кадра, думаешь хороший, проверенный, а он через некоторое время начинает выкидывать такие номера, что диву даешься. Я это испытал лично и не один раз. Да это и не является никаким секретом. Пока кадра не проверишь в деле – не узнаешь, ценный это кадр или нет. Поэтому настоящий руководитель, который думает о деле, периодически должен от одних избавляться, других назначать. Путин много лет этим как-то не очень занимался. И это навевало уныние и подозрения, что Путин – не очень правильный руководитель. Но в последнее время началась все-таки движуха. Те, кто этого как бы не замечают, видимо, просто больны хронической диареей. Куда бы они ни зашли (на любой сайт,) им обязательно нужно по.рать, а их излюбленный унитаз – неизменно Путин. Что поделаешь – хроники. Их, по большому счету, надо бы держать в сортирах типа “очко”. И следить, чтобы оттуда не выползали.