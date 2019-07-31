Госдума узнала, какими законами больше всего интересуются россияне

На сайте Госдумы опубликован рейтинг новостей по версии сайта SMI2.ru о работе законодательного органа. В нем присутствуют пять самых популярных тем среди россиян, о новых законах.

На первом месте рейтинга закон о паллиативной помощи. Он помогает улучшить качество жизни неизлечимо больных граждан.

Второй по интересу закон о праве на алименты для граждан предпенсионного возраста. Он позволяет гарантировать максимальную защиту пожилых людей в сфере социального обеспечения.

Третье место занял закон о суверенном интернете, который решает задачу по обеспечению надежной работы Рунета .

Четвертым пунктом идет закон, который касается, прежде всего, предпринимателей. Он регулирует применение контрольно-кассовой техники в ряде случаев. Согласно изменениям, вместо обычного кассового чека можно будет показать покупателю только QR-код.

Одним из самых важных законов стал акт об уголовной ответственности за непропуск скорой помощи. После того, как в стране прокатилась волна возмущения из-за действий некоторых автолюбителей, по вине которых скорая не смогла вовремя приехать к больным, депутаты приняли соответствующие поправки в текущее законодательство. Теперь, если водитель не пропустит скорую и из-за этого у больного возникнут осложнения или наступит смерть, то такому преступнику грозит уголовное наказание.

Источник: https://stepa-nekurit.livejournal.com/843078.html