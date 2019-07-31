Главная » Аналитика, Видео, Политика, События Настоящего, Экономика

Чиновники тянут до осенних выборов, чтобы объявить о новом этапе пенсионной реформы

15:40. 31 июля 2019 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу, так как цель прошлой не достигнута, сообщают эксперты, основываясь жесткой критике Кудрина в адрес действующей пенсионной системы. "Чиновники тянут до осенних выборов, чтобы объявить о новом этапе пенсионной реформы", - считает экономический обозреватель Юрий Пронько.

Источник: https://tsargrad.tv/news/chinovniki-tjanut-do-osennih-vyborov-chtoby-objavit-novom-jetape-pensionnoj-reformy-pronko_210259

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-321 за 12 октября 2013
...для того, чтобы сменить эту многовекторность односторонним выбором, тем ..., куда так настойчиво тянут и Украину. А ...миллиарды гривен. Холодная осень этого года оказалась очередной...электромагнитного поля. Но Украинским чиновникам, отвечающим за научный прогресс...
Бэкграунд, выпуск-323 за 26 октября 2013
... колеблется в выборе варианта дальнейших действий...предпринимает правительство, чтобы не допустить полного... продажу хоббиты, тянут процентов на пятьдесят...-интересы высоких чиновников связаны с зарубежными...Корреспондент в кадре: «Осень в Преображенском парке ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 5 марта 2015
... взгляды, напряженность в выборе слов и фраз....неугодных депутатов и чиновников. Потом был штурм... никаких действий, чтобы остановить эти ужасные...несколько танков, отправленных осенью 2014), но неудовлетворительные...тыл. Сюда тянутся с передовой мирные...
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
...все, чтобы вообще не допустить проведения Украине каких-либо выборов. ... вся полиция стала честной, чиновники – отзывчивыми, а экономика ...что нити этого дела тянутся прямо в администрацию тогдашнего ... не сдавший экзамен и осенью, неизбежно оставлялся в прежнем...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
...том, чтобы занимать подобающее место (а какой чиновник может сказать... суеты. Евдокия Андреева, «Осенних роз очарованье», Измаил-2006 ...рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее..., то окружающие люди тянутся к вам и испытывают...
Приватизаторы всея Руси
...главная цель которой, чтоб доходы были выше ... заявил, что после выборов нового президента (напомню...должны помнить прогремевшую осенью 2018 г. кампанию... за энергосистемы. Теперь тянутся к аэропортам, морским...банальной жадностью наших чиновников и бизнесменов. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)