Чиновники тянут до осенних выборов, чтобы объявить о новом этапе пенсионной реформы
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу, так как цель прошлой не достигнута, сообщают эксперты, основываясь жесткой критике Кудрина в адрес действующей пенсионной системы. "Чиновники тянут до осенних выборов, чтобы объявить о новом этапе пенсионной реформы", - считает экономический обозреватель Юрий Пронько.
Источник: https://tsargrad.tv/news/chinovniki-tjanut-do-osennih-vyborov-chtoby-objavit-novom-jetape-pensionnoj-reformy-pronko_210259